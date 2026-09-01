Un viceprimar din Satu Mare și-a speriat comunitatea după ce s-a plimbat cu un obuz pe scuter. Polițistul a încremenit când l-a văzut

Un incident a avut loc astăzi în comuna Vama, județul Satu Mare, unde un proiectil de artilerie a fost descoperit întâmplător printre materialele folosite la reabilitarea trotuarelor și, mai apoi, transportat prin localitate într-un mod greu de imaginat: sub brațul viceprimarului, pe un scuter, în plin trafic.

Gestul care a speriat o comunitate Foto: Presa SM/shutterstock

Cum a fost surprins edilul

Totul a început pe șantierul unde se desfășoară lucrări de modernizare a trotuarelor. Materialele aduse proveneau din albia râului Someș, iar printre acestea muncitorii au găsit un obiect metalic de dimensiuni mari. La prima vedere, nimeni nu a bănuit că ar putea fi vorba despre muniție. Muncitorii au scos „bucata de fier” dintre pietriș și au lăsat-o pe pământ, convinși că nu reprezintă niciun pericol, potrivit Presa SM.

Situația s-a schimbat în momentul în care șeful de șantier a privit mai atent obiectul și a început să suspecteze că ar putea fi un proiectil neexplodat. A sunat imediat viceprimarul, iar de aici povestea a luat o turnură aproape absurdă.

Ajuns la fața locului, viceprimarul a ridicat proiectilul, l-a băgat sub braț, s-a urcat pe scuter și a pornit spre postul de poliție. Cu o mână ținea ghidonul, cu cealaltă obuzul, fără să știe cât de periculos era obiectul pe care îl transporta.

Reacția poliției

Când a ajuns la poliție și a prezentat „descoperirea”, agentul de serviciu ar fi rămas înmărmurit. Potrivit informațiilor obținute de PresaSM, polițistul i-a cerut viceprimarului să scoată imediat proiectilul din zonă și să îl ducă într-un loc izolat, în câmp, până la sosirea specialiștilor. Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Someș” Satu Mare a intervenit ulterior pentru identificarea și ridicarea muniției.

Specialiștii au confirmat că obiectul era un obuz de calibrul 75 mm, prevăzut cu încărcătură, care necesita manipulare exclusiv de către personal autorizat. Proiectilul urmează să fie transportat în siguranță la depozitul special din Carei, unde va fi neutralizat conform procedurilor.

Din fericire, întreaga aventură – de la momentul în care muncitorii au aruncat proiectilul pe jos, până la plimbarea acestuia pe scuter – s-a încheiat fără victime. Incidentul rămâne însă memorabil: un obuz scos din materialele de construcție, confundat cu o bucată de fier, plimbat prin sat sub brațul unui viceprimar.

Autoritățile reamintesc că muniția neexplodată nu trebuie atinsă, lovită, mutată sau transportată. În cazul descoperirii unor astfel de obiecte, zona trebuie evacuată, iar apelul la numărul unic de urgență 112 este obligatoriu.