Hidroelectrica scumpește energia electrică din octombrie 2026. Cu cât vor plăti românii în plus?

Hidroelectrica modifică prețurile pentru energia electrică furnizată clienților casnici, începând din octombrie. Noile tarife vor aduce facturi mai mari, în funcție de consum și de zona de distribuție.

Hidrolectrica face schimbări la prețuri din octombrie Foto: arhivă

Vești mai puțin bune pentru clienții Hidroelectrica. Compania pregătește noi tarife pentru energia electrică furnizată consumatorilor casnici, iar prețul final din facturi va crește începând din luna octombrie.

Majorarea îi vizează atât pe actualii clienți ale căror contracte ajung la final, cât și pe cei care vor încheia contracte noi.

Cu cât se mărește factura la Hidroelectrica din octombrie

Prețul energiei active furnizate de Hidroelectrica va crește de la 0,45 lei/kWh la 0,515 lei/kWh, ceea ce înseamnă o majorare de aproximativ 13%.

După adăugarea tarifelor de distribuție, taxelor și celorlalte componente incluse în factură, prețul final va fi diferit în funcție de regiunea în care locuiește consumatorul. În anumite zone, tariful va urca de la 1,11 lei/kWh la 1,19 lei/kWh, iar în altele de la 1,19 lei/kWh la 1,27 lei/kWh.

Creșterea prețurilor vine într-un moment în care Hidroelectrica a raportat rezultate financiare importante.

În prima jumătate a anului 2026, compania a obținut venituri de aproximativ 6 miliarde de lei, în creștere cu 40% față de perioada similară a anului trecut. Profitul net a ajuns la 2,57 miliarde de lei, după o creștere de 62%.

Hidroelectrica rămâne unul dintre cei mai mari producători de energie din România

În ciuda scumpirii, Hidroelectrica își păstrează poziția importantă pe piața locală de energie. Compania administrează 188 de centrale hidroelectrice, cu o capacitate totală de aproximativ 6,4 GW, la care se adaugă parcul eolian Crucea, cu o capacitate instalată de 108 MW.

Noile tarife vor fi aplicate atât clienților existenți ale căror contracte expiră, cât și persoanelor care aleg să devină clienți Hidroelectrica. Pentru consumatori, principalul impact va fi resimțit în valoarea facturii lunare, care va crește în funcție de cantitatea de energie utilizată și de zona de distribuție.