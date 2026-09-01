Zile libere în 2027: de câte minivacanțe se vor bucura românii anul viitor

Românii vor avea și în 2027 un calendar generos de zile libere legale, distribuite pe parcursul întregului an. Multe dintre acestea vor crea minivacanțe, în special atunci când sărbătorile cad în apropierea weekendului.

Zile libere în 2027 Foto: arhivă

Câte zile libere legale sunt în 2027

În total, românii vor avea 15 zile libere legale în 2027, la care se adaugă sărbătorile pascale, ce aduc două zile nelucrătoare suplimentare. Calendarul include atât sărbători fixe, cât și sărbători cu dată variabilă, precum Paștele și Rusaliile.

Ianuarie

1 ianuarie – Anul Nou

2 ianuarie – A doua zi după Anul Nou

24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române

Mai

1 mai – Ziua Muncii

2 mai – Vinerea Mare

4 mai – Paștele Ortodox

Iunie

Rusaliile oferă un nou weekend prelungit, iar Ziua Copilului cade într-o zi de marți, posibilă ocazie pentru o minivacanță dacă este legată de weekend.

1 iunie – Ziua Copilului

20 iunie – Rusalii (duminică)

21 iunie – Rusalii (luni)

August

15 august – Adormirea Maicii Domnului

Noiembrie

30 noiembrie – Sfântul Andrei

Decembrie

1 decembrie – Ziua Națională a României

25 decembrie – Crăciunul

26 decembrie – A doua zi de Crăciun

Minivacanțe în 2027: când pot profita angajații

Anul 2027 aduce mai multe perioade în care românii se pot bucura de minivacanțe fără să își consume zilele de concediu. Modul în care cad sărbătorile legale creează oportunități excelente pentru escapade scurte, planuri de familie sau pur și simplu câteva zile de odihnă binevenite.

24 ianuarie (luni) deschide primul weekend prelungit al anului. Ziua Unirii Principatelor Române cade la început de săptămână, ceea ce înseamnă că angajații vor avea trei zile consecutive de pauză, ideale pentru o scurtă vacanță în sezonul rece sau pentru o vizită la rude.

Perioada 1–4 mai este una dintre cele mai avantajoase din întregul an. Ziua Muncii, Vinerea Mare și Paștele Ortodox se succed într-un interval compact, oferind românilor patru zile libere la rând. Este, practic, cea mai lungă minivacanță din prima jumătate a anului, perfectă pentru călătorii, evenimente de familie sau activități în aer liber, având în vedere că perioada coincide cu începutul verii calendaristice.

În 20–21 iunie, Rusaliile aduc un nou weekend prelungit. Duminica și luni sunt zile nelucrătoare, ceea ce permite angajaților să se bucure de o pauză la începutul verii, într-o perioadă în care destinațiile turistice sunt deja în plin sezon.

Finalul toamnei vine cu o altă minivacanță: 30 noiembrie – 1 decembrie. Sfântul Andrei și Ziua Națională a României sunt două zile libere consecutive, ceea ce creează o oportunitate excelentă pentru o escapadă de început de iarnă. Mulți români profită de această perioadă pentru a pleca la munte sau pentru a participa la evenimentele dedicate Zilei Naționale.

Anul se încheie cu tradiționala minivacanță de Crăciun, 25–26 decembrie, două zile libere consecutive care permit angajaților să petreacă timp cu familia, să se relaxeze și să se pregătească pentru finalul de an. Pentru cei care își iau câteva zile de concediu suplimentare, această perioadă se poate transforma într-o vacanță extinsă.