 Rita Ora și-a etalat silueta într-un bikini minuscul. Cum s-a fotografiat pe iaht
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FotoRita Ora și-a etalat silueta într-un bikini minuscul. Cum s-a fotografiat pe iaht

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Cântăreața, în vârstă de 35 de ani, a postat duminică pe pagina sa de Instagram câteva fotografii în care apare în bikini, printre care și imagini din cea mai recentă călătorie a sa la Ibiza, alături de soțul ei, Taika Waititi.

Imagini inedite cu Rita Ora/sursă foto: arhivă
Imagini inedite cu Rita Ora/sursă foto: arhivă

Cum s-a afișat artista

Rita Ora a publicat o selecție de fotografii incitante din momentele de vârf ale verii sale, după ce și-a petrecut timpul în mai multe locuri însorite din Europa, potrivit Daily Mail. Artista s-a aflat pe vasul de lux alături de Taika, de prietena ei Lady Mary Charteris, precum și de soțul lui Mary, Robbie Furze, și de fiica lor, Wilde Jessie Furze.

Cântăreața, în vârstă de 35 de ani, a postat duminică pe pagina sa de Instagram fotografii în care apare în bikini, inclusiv imagini din cea mai recentă călătorie la Ibiza alături de soțul ei, Taika Waititi.

Cuplul și-a petrecut vacanța pe un iaht împreună cu prietenii, iar Rita arăta pur și simplu senzațional într-un bikini argintiu minuscul, în timp ce poza pe barcă.

Rita în vacanță/sursă foto: social media
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Rita în vacanță/sursă foto: social media

Alte fotografii o înfățișau pe Rita răcorindu-se cu o baie răcorindu-se în mare. Artista a dezvăluit că imaginile au fost realizate cu ajutorul unor ochelari cu inteligență artificială.

Într-o fotografie extrem de seducătoare, Rita a pozat chiar la marginea unei bărci, purtând un bikini negru fără bretele și slipuri asortate. Rita a adăugat la fotografii următoarea descriere: „Vara până acum, partea 1”. Excursia cu iahtul a fost, fără îndoială, o dublă sărbătoare pentru cuplu, luna august marcând cea de-a patra aniversare a căsătoriei lor.

În prezent, Rita Ora lucrează intens la cel de-al patrulea album al său și, recent, a reluat rolul Reginei de Cupă din filmul „Descendants”.

Cine este Rita Ora

Deși astăzi este o vedetă mondială cu o avere estimată la 26 de milioane de lire sterline, copilăria Ritei nu ar fi putut fi mai diferită.

S-a născut în Pristina, Kosovo, dar familia ei a fugit în timpul persecuțiilor împotriva etnicilor albanezi de la începutul anilor ’90. La acea vreme, mama ei, Vera, era medic, iar tatăl ei, Besnik, economist; la sosirea în Marea Britanie, au învățat limba engleză și și-au refăcut viața.

Tatăl ei a renunțat la cariera sa pentru a conduce un pub și a devenit cunoscut ca administrator al pubului „Queens Arms” din Kilburn, Londra. În același timp, mama ei s-a recalificat ca psihiatru.

Într-un nou interviu, Rita a vorbit deschis despre copilăria ei ca refugiată și despre faptul dacă s-a simțit vreodată incomodă în legătură cu modul în care se discută despre imigrație în Marea Britanie.

Ea a declarat pentru The Times: „Tot ce știu este că sunt mereu recunoscătoare pentru educația pe care am primit-o și mândră că sunt imigrantă.

Cred că mulți imigranți au o energie specială: poate o ușoară urmă de sindrom al impostorului care îi determină să fie dispuși să se perfecționeze”.

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