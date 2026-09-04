 Mesaj de amenințare cu bombă la Tribunalul Vaslui
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Mesaj de amenințare cu bombă la Tribunalul Vaslui

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Un mesaj de amenințare cu bombă primit vineri pe adresa de e-mail a unei instituții publice din municipiul Vaslui a pus autoritățile în alertă. Mesajul a vizat clădirea în care funcționează atât Tribunalul Vaslui, cât și Judecătoria Vaslui.

Tribunalul Vaslui
Tribunalul Vaslui Foto: portal.just.ro

Polițiștii au început imediat verificările pentru a stabili împrejurările în care a fost transmis mesajul și pentru a determina dacă există vreun pericol real.

Poliția a făcut verificări la fața locului

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui au transmis că au fost sesizați cu privire la primirea mesajului cu caracter amenințător.

Am fost sesizați cu privire la faptul că o instituție publică din municipiul Vaslui a primit, pe adresa de e-mail, un mesaj cu caracter amenințător. În urma sesizării, structurile competente desfășoară verificări specifice, pentru stabilirea cu exactitate a situației”, au precizat reprezentanții IPJ Vaslui.

Polițiștii au colaborat cu celelalte structuri abilitate pentru verificarea informației și pentru evaluarea situației de securitate din zona instituției.

Nu au fost găsite indicii privind un pericol real

Potrivit datelor rezultate în urma verificărilor preliminare, autoritățile nu au identificat elemente care să confirme că amenințarea ar fi reală.

„Din primele date rezultate din verificările preliminare efectuate de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Vaslui cu partenerii instituționali, nu au existat indicii care să confirme că amenințarea ar fi una reală, astfel instituția nu a fost evacuată”, se arată în comunicatul transmis de polițiști.

Prin urmare, activitatea din clădirea în care își desfășoară activitatea Tribunalul Vaslui și Judecătoria Vaslui nu a fost întreruptă.

Cercetările continuă

Chiar dacă primele verificări nu au indicat existența unui pericol, autoritățile continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care a fost transmis mesajul de amenințare.

Polițiștii verifică inclusiv împrejurările în care acesta a ajuns pe adresa de e-mail a instituției și colaborează cu structurile competente pentru clarificarea întregii situații.

Deocamdată, autoritățile nu au transmis informații privind identitatea persoanei care ar fi trimis mesajul sau cu privire la eventualele motive din spatele amenințării.

Activitatea celor două instanțe din Vaslui nu a fost afectată, iar clădirea nu a fost evacuată, întrucât verificările preliminare nu au indicat existența unui risc real.

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