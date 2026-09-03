Cum a încercat o femeie din Vaslui să-i fure iubitului 47.000 de euro. Amantul, principalul complice

Un scenariu demn de filmele polițiste a fost demascat în județul Vaslui de magistrații Judecătoriei Bârlad. O femeie pe nume Laura Lefter a plănuit împreună cu amantul său o falsă răpire pentru a stoarce 47.000 de euro de la iubitul ei, un bărbat revenit recent de la muncă din străinătate.

O femeie a vrut să-i fure mii de euro iubitului Foto: Pexels

O femeie a dispărut din cabina de probă a unui magazin și i-a trimis iubitului imagini șocante în care părea sechestrată, amenințându-l să nu sune la poliție, însă anchetatorii au deslușit farsa în câteva ore.

Ce plan diabolic a pus la cale femeia din Vaslui

Povestea a început după ce Augustin C., un român întors în țară după ani de muncă la o fermă de cai din străinătate, a început o relație cu Laura Lefter, o cunoștință de pe rețelele de socializare.

Cei doi s-au mutat împreună într-un sat din apropierea Bârladului, iar pe 7 decembrie au mers împreună la cumpărături în oraș. În timp ce bărbatul se afla într-o cabină de probă, partenera sa a dispărut fără urmă.

La scurt timp, pe telefonul lui Augustin a sosit un apel de panică direct de pe profilul femeii: o înregistrare video o înfățișa așezată pe un scaun, imobilizată cu sfori la mâini și picioare și cu o bandă peste gură. Cadrele au fost însoțite de mesaje text ultimative prin care i se solicitau 47.000 de euro:

„Diseară îi dau locația unde să vii și trebuie să aduci o sumă de bani, fără poliție, ne-am înțeles!”

Bărbatul a refuzat să cadă în capcană și s-a prezentat direct la sediul poliției pentru a reclama dispariția și șantajul, potrivit Ziarul de Iași.

Demascați de camerele de la hotel

Polițiștii au reușit să localizeze în aceeași seară adresa complicelui, un bărbat pe nume Abel Ceapă din comuna Vutcani, ceea ce a dus la distrugerea planului femeii.

Suspecții au fost prinși în timp ce se pregăteau să urce într-un taxi spre Bârlad. Imaginile de pe camerele de supraveghere ale unui hotel din oraș au eliminat definitiv teoria sechestrării: cei doi părăsiseră clădirea relaxați, zâmbitori și nestingheriți.

Femeia a recunoscut că bărbatul era amantul ei încă din 2022 și că au orchestrat totul pentru a pune mâna pe economiile iubitului.

În fața instanței, ambii și-au asumat faptele pentru a beneficia de clemență. Pentru Abel Ceapă, aflat la primul conflict cu legea, magistrații Judecătoriei Bârlad au stabilit o condamnare de 2 ani de închisoare cu suspendare, sub un termen de supraveghere de 3 ani.

Situația a fost complet diferită pentru Laura Lefter. Cazierul acesteia a scos la iveală un trecut șocant: fusese condamnată anterior după ce a încercat să își omoare soțul, oferind 1.500 de lei unui asasin plătit care, însă, a mers direct la autorități.

Fiind în stare de recidivă postexecutorie, femeia a primit 2 ani și 3 luni de închisoare cu executare, dosarul urmând să fie reanalizat definitiv la Curtea de Apel Iași în urma contestațiilor depuse.