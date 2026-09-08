Accident grav pe șantierul Spitalului Regional Craiova. Un muncitor de 23 de ani a căzut de la etajul trei

Un accident de muncă a avut loc pe șantierul Spitalului Regional Craiova, aflat în construcție cu fonduri europene. Un tânăr muncitor, în vârstă de 23 de ani, cetățean al Republicii Moldova, a fost rănit după ce a căzut de la etajul al treilea.

Un tânăr, cetăţean moldovean, a fost rănit după ce a căzut de la etaj Foto: arhivă

Accidentul a fost anunțat la Poliția Dolj luni dimineață. La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Secției 4 Poliție Craiova, care au stabilit că tânărul se afla pe șantier în momentul în care a căzut de la înălțime.

Muncitorul a fost transportat la spital

Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, tânărul de 23 de ani, din Republica Moldova, lucra pe șantier în momentul producerii accidentului.

„Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a fost sesizat cu privire la faptul că o persoană a căzut de la înălțime pe șantierul Spitalului Regional Craiova. La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Secției 4 Poliție Craiova care au stabilit că un tânăr, de 23 de ani, din Republica Moldova, în timp ce lucra pe șantier, ar fi căzut de la etajul 3”, au transmis oficialii Poliției Dolj, potrivit news.ro.

Muncitorul a fost preluat și transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Poliția și Inspectoratul de Muncă verifică împrejurările accidentului

În urma incidentului, polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care tânărul a căzut de la înălțime.

Totodată, Poliția a sesizat Inspectoratul Teritorial de Muncă Dolj cu privire la accidentul produs pe șantier. Inspectorii de muncă urmează să verifice dacă, în cazul acestui incident, au fost respectate toate măsurile de protecție și securitate prevăzute de legislație.

Un alt accident de muncă s-a încheiat tragic la Craiova

Un șofer de TIR în vârstă de 34 de ani a murit după ce capul tractor al autocamionului s-a răsturnat peste el, în timp ce încerca să remedieze o defecțiune.

Accidentul s-a produs marți, pe strada Calea Severinului din municipiul Craiova. Un bărbat de 45 de ani a observat incidentul și a sunat la 112 în jurul prânzului. La fața locului au ajuns polițiștii și un echipaj medical SMURD Dolj, iar salvatorii au început imediat manevrele de resuscitare.

Rănile suferite de șofer au fost însă prea grave, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Bărbatul nu a răspuns manevrelor de resuscitare și a fost declarat decedat la fața locului.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul.