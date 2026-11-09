Misterul expresiei „six-seven” care a cucerit Generația Alpha. Ce vor să spună, de fapt, copiii și adolescenții

În ultimul timp, mulți părinți și-au auzit copiii spunând, aparent din senin, „six-seven”. Pentru cei mai mulți adulți, acest lucru nu înseamnă decât o alăturare banală a două numere. Însă, pentru copiii din Generația Alpha, „6-7” este o glumă pe care o recunosc imediat.

Este o glumă populară pe internet Foto: AdobeStock Images

Pentru mulți adulți, „six-seven” nu înseamnă decât o alăturare banală de cifre în limba engleză. Însă, pentru copiii Generației Alpha, aceste cifre reprezintă o glumă care stârnește imediat hohote de râs. Fenomenul își are originea în Statele Unite, iar gluma deja a intrat și în vocabularul copiilor din Europa, inclusiv în țara noastră.

Povestea acestei glume este mult mai veche decât ne-am putea aștepta, atunci când vine vorba despre expresii virale pe Internet. Totul a început în septembrie 2025, atunci când rapperul american Skrilla a lansat melodia „Doot Doot (6 7)”. Într-un fragment al melodiei, Skrilla repetă fraza „six-seven”, care a fost apoi preluată de mulți utilizatori de pe TikTok și Instagram și folosită ca fundal sonor în numeroase videoclipuri.

Este o glumă devenită faimoasă în Statele Unite

Gluma a devenit și mai populară după ce a fost asociată cu jucătorul de baschet LaMelo Ball, unul dintre cei mai faimoși atleți din NBA. LaMelo are înălțimea de șase picioare și șapte inci, iar internauții au realizat videoclipuri cu fragmente din meciurile sale și cu fragmentul muzical „six-seven”.

Apoi, un alt baschetbalist faimos, Taylen Kinney, a început să introducă intenționat „six-seven” în răspunsurile sale, în timp ce își ridica și cobora alternativ mâinile, ca și cum ar fi comparat ceva.

Ce semnifică cele două numere

Însă, cel mai mult a contribuit la popularizarea glumei un videoclip în care un tânăr apare în tribună, la un meci de baschet. El a fost filmat în timp ce striga entuziasmat „six-seven” și a devenit viral pe internet drept „Six-Seven Kid”.

Practic, cele două numere nu transmit un mesaj anume, ci sunt doar o replică folosită pentru amuzament. Un articol din revista Forbes explică că gluma se bazează atât pe absurd, cât și pe plăcerea de a repeta o expresie pe care adulții nu o înțeleg.