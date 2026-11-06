Cum va fi vremea astăzi, 6 noiembrie! Gerul pune stăpânire pe România! Termometrele vor arăta și -12 grade în unele zone

România se pregătește pentru o perioadă cu diferențe importante de temperatură de la o regiune la alta. Prognoza meteo pentru vineri, 6 noiembrie 2026, anunță valori termice care vor varia semnificativ, intensificări ale vântului în mai multe zone și precipitații mixte la munte. La altitudini mari, iarna își face din nou simțită prezența, iar ninsoarea va fi fenomenul predominant.

Gerul pune stăpânire pe România. Foto: arhiva.

Potrivit informațiilor transmise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), vremea va avea un caracter diferit în funcție de regiune. În timp ce sudul și sud-estul țării vor avea temperaturi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în restul teritoriului se va resimți un frig mai accentuat.

Prognoza meteo pentru 6 noiembrie 2026. Unde se înregistrează cele mai scăzute temperaturi

Valorile termice maxime vor fi cuprinse între 5 și 15 grade Celsius. Cele mai scăzute temperaturi sunt așteptate în jumătatea de nord a Moldovei, în timp ce zonele din vestul și sudul Olteniei, precum și sudul și estul Munteniei, vor beneficia de valori mai ridicate.

Cerul va avea înnorări temporare. În Moldova, norii vor fi mai numeroși, iar în cursul nopții se vor extinde și în Dobrogea, precum și pe arii restrânse din Muntenia, Oltenia, Banat și Transilvania.

Meteorologii anunță că în aceste regiuni nu sunt excluse precipitațiile slabe, sub formă de ploaie sau burniță, însă acestea vor apărea doar izolat.

La munte, situația va fi diferită. În Carpații Orientali și Meridionali sunt așteptate precipitații mixte, iar la altitudini de peste 1.500 de metri acestea vor fi predominant sub formă de ninsoare. Astfel, zonele montane vor avea parte de noi episoade de iarnă.

Vânt puternic în mai multe regiuni. Rafalele ajung la 90 km/h pe creste

Pe lângă temperaturile scăzute, vântul va reprezenta un alt element important al prognozei meteo. Acesta va sufla în general slab și moderat, însă în anumite regiuni va avea intensificări.

Cele mai importante rafale sunt prognozate în Moldova, în unele zone din estul Munteniei și în Dobrogea. Viteza vântului va ajunge la 40-55 km/h, în special pe parcursul zilei.

La munte, condițiile vor fi mai dificile. Pe creste, rafalele pot atinge 70-90 km/h, ceea ce va accentua senzația de frig și poate îngreuna deplasările în zonele expuse.

Nici temperaturile din timpul nopții nu vor fi foarte prietenoase. Minimele vor coborî până la -8 grade Celsius în depresiunile din Carpații Orientali, în timp ce pe litoral vor ajunge la aproximativ 4 grade.

În plus, ceața va apărea local în vestul, centrul și sudul țării, atât în primele ore ale dimineții, cât și pe timpul nopții. În unele locuri, aceasta va fi însoțită de burniță.

Vremea în București, pe 6 noiembrie. Câte grade vor fi în Capitală

Locuitorii Capitalei vor avea parte de o ușoară creștere a temperaturilor pe parcursul zilei de vineri. Valorile termice se vor apropia de cele considerate normale pentru această perioadă a anului.

Cerul va fi variabil, cu unele înnorări în a doua parte a intervalului. Vântul nu va crea probleme deosebite, urmând să sufle slab și moderat.

Temperatura maximă din București va ajunge la aproximativ 12-13 grade Celsius. În schimb, noaptea va fi destul de rece, cu minime cuprinse între 0 și 2 grade Celsius.

Se răcește puternic în toată țara. Prognoza ANM pentru sâmbătă, 7 noiembrie

Veștile meteorologilor nu sunt tocmai încurajatoare pentru ziua următoare. Sâmbătă, vremea va deveni rece în toate regiunile țării, iar temperaturile vor coborî considerabil, în special în Moldova și Transilvania.

Cerul va fi variabil, dar în anumite zone va predomina nebulozitatea. Cele mai multe înnorări sunt așteptate în Moldova și Dobrogea, unde, izolat, pot apărea condiții de burniță. Nori vor fi prezenți și în unele zone din Muntenia, Oltenia și Banat.

Vântul va continua să se intensifice în Dobrogea, în cea mai mare parte a Moldovei și în jumătatea de est a Munteniei. Rafalele vor atinge 40-50 km/h.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 4 și 13 grade Celsius. Cele mai mici valori sunt prognozate în Moldova și Transilvania, în timp ce temperaturile mai ridicate se vor înregistra în vestul și sudul Olteniei și în sudul extrem al Banatului.

Minime de până la -12 grade în depresiunile din țară

Noaptea de sâmbătă spre duminică va aduce un episod de frig accentuat. Temperaturile minime vor coborî, în general, între -8 și 0 grade Celsius.

Cele mai reci zone vor fi depresiunile, unde mercurul din termometre poate ajunge până la -12 grade Celsius. În aceste regiuni sunt așteptate condiții de ger.

Pe litoral și în dealurile vestice, vremea va fi ceva mai blândă, cu temperaturi minime care pot ajunge la 2 grade Celsius.

Ceața va continua să apară dimineața și noaptea, local în vestul, sudul și centrul țării, dar și izolat în celelalte regiuni.

Prin urmare, finalul săptămânii aduce o schimbare importantă a vremii, cu temperaturi în scădere, vânt intens și primele manifestări tot mai clare ale iernii în zonele montane. Românii sunt sfătuiți să țină cont de condițiile meteorologice, mai ales dacă au planificate deplasări în regiunile montane sau în zonele în care vântul va sufla cu putere.