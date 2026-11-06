 Cum va fi vremea astăzi, 6 noiembrie! Gerul pune stăpânire pe România! Termometrele vor arăta și -12 grade în unele zone
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Cum va fi vremea astăzi, 6 noiembrie! Gerul pune stăpânire pe România! Termometrele vor arăta și -12 grade în unele zone

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

România se pregătește pentru o perioadă cu diferențe importante de temperatură de la o regiune la alta. Prognoza meteo pentru vineri, 6 noiembrie 2026, anunță valori termice care vor varia semnificativ, intensificări ale vântului în mai multe zone și precipitații mixte la munte. La altitudini mari, iarna își face din nou simțită prezența, iar ninsoarea va fi fenomenul predominant.

Gerul pune stăpânire pe România.
Gerul pune stăpânire pe România. Foto: arhiva.

Potrivit informațiilor transmise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), vremea va avea un caracter diferit în funcție de regiune. În timp ce sudul și sud-estul țării vor avea temperaturi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în restul teritoriului se va resimți un frig mai accentuat.

Prognoza meteo pentru 6 noiembrie 2026. Unde se înregistrează cele mai scăzute temperaturi

Valorile termice maxime vor fi cuprinse între 5 și 15 grade Celsius. Cele mai scăzute temperaturi sunt așteptate în jumătatea de nord a Moldovei, în timp ce zonele din vestul și sudul Olteniei, precum și sudul și estul Munteniei, vor beneficia de valori mai ridicate.

Cerul va avea înnorări temporare. În Moldova, norii vor fi mai numeroși, iar în cursul nopții se vor extinde și în Dobrogea, precum și pe arii restrânse din Muntenia, Oltenia, Banat și Transilvania.

Meteorologii anunță că în aceste regiuni nu sunt excluse precipitațiile slabe, sub formă de ploaie sau burniță, însă acestea vor apărea doar izolat.

La munte, situația va fi diferită. În Carpații Orientali și Meridionali sunt așteptate precipitații mixte, iar la altitudini de peste 1.500 de metri acestea vor fi predominant sub formă de ninsoare. Astfel, zonele montane vor avea parte de noi episoade de iarnă.

Vânt puternic în mai multe regiuni. Rafalele ajung la 90 km/h pe creste

Pe lângă temperaturile scăzute, vântul va reprezenta un alt element important al prognozei meteo. Acesta va sufla în general slab și moderat, însă în anumite regiuni va avea intensificări.

Cele mai importante rafale sunt prognozate în Moldova, în unele zone din estul Munteniei și în Dobrogea. Viteza vântului va ajunge la 40-55 km/h, în special pe parcursul zilei.

La munte, condițiile vor fi mai dificile. Pe creste, rafalele pot atinge 70-90 km/h, ceea ce va accentua senzația de frig și poate îngreuna deplasările în zonele expuse.

Nici temperaturile din timpul nopții nu vor fi foarte prietenoase. Minimele vor coborî până la -8 grade Celsius în depresiunile din Carpații Orientali, în timp ce pe litoral vor ajunge la aproximativ 4 grade.

În plus, ceața va apărea local în vestul, centrul și sudul țării, atât în primele ore ale dimineții, cât și pe timpul nopții. În unele locuri, aceasta va fi însoțită de burniță.

Vremea în București, pe 6 noiembrie. Câte grade vor fi în Capitală

Locuitorii Capitalei vor avea parte de o ușoară creștere a temperaturilor pe parcursul zilei de vineri. Valorile termice se vor apropia de cele considerate normale pentru această perioadă a anului.

Cerul va fi variabil, cu unele înnorări în a doua parte a intervalului. Vântul nu va crea probleme deosebite, urmând să sufle slab și moderat.

Temperatura maximă din București va ajunge la aproximativ 12-13 grade Celsius. În schimb, noaptea va fi destul de rece, cu minime cuprinse între 0 și 2 grade Celsius.

Se răcește puternic în toată țara. Prognoza ANM pentru sâmbătă, 7 noiembrie

Veștile meteorologilor nu sunt tocmai încurajatoare pentru ziua următoare. Sâmbătă, vremea va deveni rece în toate regiunile țării, iar temperaturile vor coborî considerabil, în special în Moldova și Transilvania.

Cerul va fi variabil, dar în anumite zone va predomina nebulozitatea. Cele mai multe înnorări sunt așteptate în Moldova și Dobrogea, unde, izolat, pot apărea condiții de burniță. Nori vor fi prezenți și în unele zone din Muntenia, Oltenia și Banat.

Vântul va continua să se intensifice în Dobrogea, în cea mai mare parte a Moldovei și în jumătatea de est a Munteniei. Rafalele vor atinge 40-50 km/h.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 4 și 13 grade Celsius. Cele mai mici valori sunt prognozate în Moldova și Transilvania, în timp ce temperaturile mai ridicate se vor înregistra în vestul și sudul Olteniei și în sudul extrem al Banatului.

Minime de până la -12 grade în depresiunile din țară

Noaptea de sâmbătă spre duminică va aduce un episod de frig accentuat. Temperaturile minime vor coborî, în general, între -8 și 0 grade Celsius.

Cele mai reci zone vor fi depresiunile, unde mercurul din termometre poate ajunge până la -12 grade Celsius. În aceste regiuni sunt așteptate condiții de ger.

Pe litoral și în dealurile vestice, vremea va fi ceva mai blândă, cu temperaturi minime care pot ajunge la 2 grade Celsius.

Ceața va continua să apară dimineața și noaptea, local în vestul, sudul și centrul țării, dar și izolat în celelalte regiuni.

Prin urmare, finalul săptămânii aduce o schimbare importantă a vremii, cu temperaturi în scădere, vânt intens și primele manifestări tot mai clare ale iernii în zonele montane. Românii sunt sfătuiți să țină cont de condițiile meteorologice, mai ales dacă au planificate deplasări în regiunile montane sau în zonele în care vântul va sufla cu putere.

Ghid de cumpărături

theo rose si horia brenciu jpg
Horia Brenciu și-a cerut scuze public de la Theo Rose. Ce a făcut artistul și de ce nu s-a putut abține Vedete românești
horoscop png
Cele două zodii care vor avea parte de o bucurie uriașă în weekend. Visau la acest lucru de mulți ani Horoscop
image
De la „El Dorado” al cărbunelui la paradisul montan. Cum se transformă Valea Jiului după aproape două secole de minerit adevarul.ro
image
„Măicuțul” deghizat, prins la cerșit a 12-a oară. Câți bani face pe zi: „Nu prea mai pun oamenii botul” adevarul.ro

Parteneri

image
De ce i se cere demisia lui Mihai Stoica doar pe rețele sociale, nu și la stadion! Ştefan Beldie analizează o ciudăţenie absolută a suporterului FCSB www.fanatik.ro
image
Românii îşi pot monta panouri fotovoltace în balcon. Facturile scad cu peste 50% observatornews.ro
image
Două petroliere care se duceau în SUA cu motorină din Rusia s-au întors din drum. Nicio companie nu cumpără motorină rusească www.antena3.ro
image
Mândria industriei românești, care a avut și 40.000 de angajați, e condamnată să devină o ruină. Istoria Sidex Galați, care riscă să intre în paragină, după 60 de ani de glorie, povestită de inginerul metalurgist Petru Ianc www.gandul.ro
image
Vești pentru pensionari înainte de sărbători! Poșta Română a anunțat data de la care începe plata pensiilor în decembrie www.wowbiz.ro
image
Actorul Nikolaj Coster-Waldau, cunoscut din „Game of Thrones”, prins în mijlocul atacurilor aeriene din Ucraina! Ce s-a întâmplat cu acesta www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
A venit raportul preliminar al autopsiei. Cauza morții lui Jesus de Miguel și ce înseamnă pentru Jesus Owono as.ro
image
Din ce trăiește Nicolae Văcăroiu la 82 de ani. Ce pensie avea declarată și ce avere a strâns fostul premier playtech.ro
image
Drăguș – Boutoutaou, decizie tare a lui Reghecampf înainte de FCSB – Corvinul. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Eliminată de la Asia Express, Loredana Chivu se poate întoarce la „munca” ei. Și noi i-am aflat tariful. Ce oferă pentru 20 euro www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Cristina Bâtlan s-a căsătorit la 53 de ani! Avem primele imagini de la Starea Civilă! Gestul iubitului ei, Traian, a atras atenția tuturor / Foto www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
”Prințesa Diana a Generației Z” vine din Spania, nu din Anglia. Este blondă, neînfricată, empatică, delicată și superbă, la fel ca răposata okmagazine.ro
image
Cele mai frumoase cinci regine ale lumii! Una pare desprinsă din basme, alta sfidează vârsta, iar aparițiile lor întorc toate privirile okmagazine.ro
image
#Istoria Filmului
Povestea spectaculoasă a lui Rudolph Valentino: Cum cucerit Hollywoodul primul mare sex-simbol al cinematografiei historia.ro
image
#Preistorie
O statuie de aproape zece tone și urmele unei civilizații neolitice necunoscute, descoperite lângă Paris historia.ro
Protest Franta noiembrie (1) jpg
Proteste de amploare în Franța! Aproape 600.000 de oameni au ieșit în stradă, un record de la începutul manifestațiilor Internațional
image png
Un polițist a intrat pe scara de incendiu în casa fostei iubite și s-a culcat în patul ei! Femeia a avut parte de un șoc când s-a întors acasă Internațional
Alocatie, foto Shutterstock jpg
Adevărul despre alocațiile copiilor ucraineni din România! Primesc 3.800 de lei pe lună? Național
ceata png
Ceață densă pe șoselele din România! Vizibilitatea scade sub 50 de metri în trei județe. Ce drumuri sunt închise Național
Muncitori sud asiatici Foto Magnific com jpg
Muncitorii asiatici costă cu peste 35% mai mult decât românii. De ce îi preferă, totuși, angajatorii Fapt divers
vin rosu jpg
Cum răcești vinul rapid. Trucuri simple care te ajută să obții temperatura ideală în câteva minute Fapt divers
evo robot londra profimedia jpg
Robotul turist s-a plimbat prin Londra! EVO a interacționat cu trecătorii și a făcut poze cu ei Fapt divers
3 detalii esentiale la o prima intalnire Sursa foto shutterstock 101817463 jpg
Finlanda oferă vacanțe gratuite pentru 16 persoane singure. Câștigătorii vor merge la întâlniri pe nevăzute Fapt divers
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net
image
Roxana Ilie, „protejata” lui Sorin Grindeanu, bătută în piață, după ce a încercat să fure. Trecutul zgomotos al fotomodelului care lucrează pe bani grei la ANRE actualitate.net