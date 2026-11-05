 Val de aer polar peste România. Temperaturile ajung și la -10 grade Celsius. ANM vine și cu o veste bună
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Val de aer polar peste România. Temperaturile ajung și la -10 grade Celsius. ANM vine și cu o veste bună

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Administrația Națională de Meteorologie anunță că un val de aer polar va aduce temperaturi sub zero grade în aproape toată țara. Deși se opresc ploile, mercurul din termometre va coborî considerabil și s-ar putea ajunge până la minus 10 grade Celsius în estul Transilvaniei.

Val de aer polar în România.
Val de aer polar în România. Foto: arhivă.

Temperaturile vor scădea mai ales pe timpul nopții. Diminețile de duminică și luni trebuie vor fi foarte friguroase, înregistrându-se cele mai scăzute valori termice. Minimele ar putea ajunge și la minus -10 grade în estul Transilvaniei.

Meteorologii vin și cu o veste bună

În același timp, Bucureștiul va fi învăluit de frig. Meteorologii vin și cu o veste bună. Se opresc ploile, iar cerul va fi mai mult senin. În următoarele zile ne așteptăm să vedem, din nou, soarele, după ce o perioadă am avut parte doar de o vreme mohorâtă.

„Partea frumoasă a prognozei pentru următoarele zile este faptul că vremea va deveni, ca aspect, din ce în ce mai bună, cu un cer din ce în ce mai degajat. Vom avea o vreme însorită în toate regiunile țării. Astăzi încă mai este posibil să plouă slab în Oltenia și în partea de nord a Munteniei, după care, în zilele următoare, precipitațiile vor fi tot mai puține și vom avea tot mai mult soare”, a explicat Florinela Georgescu pentru digi24.ro.

Val de aer polar în România

Chiar dacă vom vedea soarele pe cer, dimineața și seara va fi foarte frig. Meteorologii spun că o masă de aer rece va acoperi țara și trebuie să ne așteptăm și la valori cu minus. Temperaturile negative sunt așteptate în special în jumătatea de nord.

„Așteptăm ca duminică și luni dimineață să fie cel mai rece, cu minime care urmează să fie negative în toată țara. Temperaturile ar putea coborî până în jurul valorii de -10 grade în estul Transilvaniei, iar în celelalte zone ale țării se vor încadra între -4 și 0 grade”, a precizat directorul de prognoză al ANM pentru sursa menționată.

În București, mercurul din termometre se va apropia de zero grade încă de mâine dimineață. Duminică și luni ne putem aștepta la minime de -2 și -3 grade Celsius.

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