 Vremea se răcește accentuat în România. Temperaturi sub zero grade și ninsori la munte. Ce anunță ANM
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Vremea se răcește accentuat în România. Temperaturi sub zero grade și ninsori la munte. Ce anunță ANM

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România intră într-un episod cu temperaturi scăzute, ploi și precipitații sub formă de ninsoare în zonele montane. Potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), frigul se va resimți mai ales în sudul și estul țării, în timp ce în estul Transilvaniei temperaturile nocturne vor coborî până la -4 grade Celsius. Nici Capitala nu scapă de vremea mohorâtă: sunt așteptate înnorări și ploi slabe.

Temperaturi sub zero grade și ninsori la munte.
Temperaturi sub zero grade și ninsori la munte. Foto: arhiva

Ploi în mai multe regiuni și ninsori în Carpați

Vremea va rămâne rece în sudul țării și, pe alocuri, în regiunile estice. În celelalte zone, temperaturile se vor situa în general în apropierea valorilor obișnuite pentru această perioadă a anului.

Cerul va fi temporar noros, iar precipitațiile vor afecta în special Oltenia, unde ploile vor fi mai frecvente. Averse slabe sunt posibile și în anumite zone din Muntenia, Dobrogea și Moldova.

În Muntenia, cantitățile de apă vor fi, în general, de 3–7 litri pe metru pătrat, însă izolat pot ajunge la 10–15 litri pe metru pătrat. În Dobrogea și Moldova, precipitațiile vor fi mai reduse, cu valori sub 5 litri pe metru pătrat.

La altitudini mari din Carpații Orientali și Meridionali, precipitațiile vor cădea predominant sub formă de ninsoare, semn că iarna începe să-și facă simțită prezența în zonele montane.

Temperaturi maxime de cel mult 14 grade. Unde se înregistrează minime negative

Valorile termice vor fi scăzute pentru începutul lunii noiembrie. Pe timpul zilei, maximele se vor încadra între 6 și 14 grade Celsius.

Noaptea va fi și mai rece, în special în depresiunile din estul Transilvaniei, unde temperaturile minime pot ajunge la -4 grade. La polul opus, cele mai ridicate valori nocturne, de până la 7 grade, sunt prognozate izolat în Oltenia, sudul Banatului și pe litoral.

Meteorologii avertizează și asupra apariției ceții, în special în primele ore ale dimineții și pe timpul nopții. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență în zonele în care vizibilitatea va fi redusă.

Vânt mai intens în estul țării și în zonele montane

Vântul va sufla în general slab și moderat, însă în anumite regiuni sunt posibile intensificări temporare.

Acestea vor fi mai evidente în estul României, în zona Carpaților de Curbură și în partea estică a Carpaților Meridionali. Rafalele vor atinge, în general, viteze de 45–50 km/h.

Cum va fi vremea în București: ploi slabe și cel mult 11 grade

Capitala va avea parte de o zi predominant înnorată, cu episoade de ploaie slabă. Cantitățile de precipitații estimate pentru București sunt cuprinse între 2 și 5 litri pe metru pătrat.

Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile vor rămâne modeste. Maxima zilei va ajunge în jurul valorii de 11 grade Celsius, în timp ce noaptea termometrele vor indica între 4 și 5 grade.

Prognoza ANM pentru ziua următoare: frig în aproape toată țara

Răcirea vremii va continua și în ziua următoare, când temperaturile scăzute vor cuprinde cea mai mare parte a teritoriului. Meteorologii anunță un cer variabil, cu perioade de înnorare și ploi slabe, de sub 5 litri pe metru pătrat, în Oltenia, sudul Banatului și nord-vestul Munteniei.

Vântul va rămâne slab și moderat. Temperaturile maxime vor oscila între 6 și 13 grade Celsius, iar minimele vor coborî, în general, între -4 și 4 grade.

Cele mai scăzute valori sunt așteptate tot în estul Transilvaniei, unde mercurul din termometre poate ajunge la -6 grade Celsius. Ceața va fi prezentă local, în special dimineața și noaptea.

Prognoza indică, așadar, o perioadă cu temperaturi scăzute, precipitații în mai multe regiuni și primele episoade de ninsoare la altitudini mari. Hainele groase și atenția sporită în trafic vor fi utile în zilele următoare.

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