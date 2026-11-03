 România, lovită de un val de aer rece! ANM anunță temperaturi de până la -5 grade în următoarele săptămâni
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România, lovită de un val de aer rece! ANM anunță temperaturi de până la -5 grade în următoarele săptămâni

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Administrația Națională de Meteorologie a actualizat marți estimările meteo pentru intervalul 3–29 noiembrie 2026, anunțând o schimbare radicală a regimului termic la nivelul întregii țări.

Frigul pune stăpânire pe România după ploi
Frigul pune stăpânire pe România după ploi Foto: pexels

După un episod agresiv de precipitații abundente care a lovit în special sudul și sud-estul teritoriului, o masă de aer polar va pătrunde peste România începând de la mijlocul acestei săptămâni. Răcirea accentuată va împinge valorile termice mult sub mediile specifice datei din calendar, termometrele urmând să indice pe timpul nopților minime înghețate de până la minus 5 grade Celsius.

Ploi torențiale și cod roșu în Constanța, urmate de îngheț

Vremea se schimbă pe fondul unor fenomene meteo severe care afectează deja mai multe zone ale țării. ANM a menținut avertizările de cod galben și portocaliu de ploi torențiale și vânt puternic, valabile până miercuri, 4 noiembrie 2026. Tot marți dimineață, meteorologii au emis și un cod roșu de ploi torențiale pentru județul Constanța, care vizează localitățile 23 August, Limanu și Mangalia.

După ce ploile se vor opri, temperaturile vor începe să scadă în toată țara, pe fondul pătrunderii unei mase de aer rece. În prima jumătate a lunii noiembrie, mai exact în perioada 2–15 noiembrie, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 4 și 14 grade Celsius. Nopțile și diminețile vor fi și mai reci, cu minime care pot coborî până la -5 grade Celsius, favorizând apariția înghețului, potrivit Libertatea.

Estimările ANM pentru 3–29 noiembrie 2026

Evoluția valorilor termice și a precipitațiilor pentru fiecare dintre cele patru săptămâni ale lunii noiembrie se configurează astfel:

Săptămâna 3–8 noiembrie 2026 aduce cel mai sever șoc termic, temperaturile situându-se sub mediile climatologice pe tot teritoriul țării.

Cantitățile de precipitații vor depăși valorile normale pentru această perioadă în partea de sud și sud-est, temporar și central. în timp ce în vestul și nordul țării, cantitățile de precipitații vor fi mai mici decât cele obișnuite pentru această perioadă.

În săptămâna 9–15 noiembrie 2026, temperaturile medii revin treptat în jurul valorilor normale pentru această perioadă a anului la nivel național. Ploile vor fi mai consistente și vor depăși mediile normale în regiunile vestice, restul teritoriului având cantități apropiate de standardele climatologice.

Intervalul 16–22 noiembrie 2026 se va caracteriza printr-o relativă stabilitate atmosferică, atât temperatura medie a aerului, cât și cantitățile totale de precipitații menținându-se în limitele normale pentru sfârșitul toamnei în cea mai mare parte a țării.

Finalul de lună, în săptămâna 23–29 noiembrie 2026, va consemna o ușoară încălzire în vest, centru și nord-est, unde mediile termice vor urca discret peste cele specifice perioadei, în timp ce restul regiunilor vor avea valori apropiate de normal. Ploile vor deveni ușor deficitare pe arii restrânse în sud și sud-est, păstrându-se la cote normale în restul țării.

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