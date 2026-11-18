Europa se confruntă cu un episod de vreme severă, caracterizat prin furtuni succesive, ploi torențiale și rafale puternice de vânt. Meteorologii avertizează că, în anumite zone ale continentului, cantitățile de precipitații acumulate în următoarele zile ar putea depăși pragul de 300 de litri pe metru pătrat, crescând semnificativ riscul de inundații și alunecări de teren.

Ploile puternice din Europa ajung și în România Foto: arhivă

Regiunile în care se anunță precipitații extreme

Cele mai mari cantități de precipitații sunt estimate în vestul Balcanilor, în special în Slovenia, Croația, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru și Albania. În zonele montane și de-a lungul coastei Adriatice, specialiștii estimează că se pot acumula local peste 300 de litri de apă pe metru pătrat în doar șapte zile.

Vremea rea va afecta și vestul continentului. În nord-vestul Spaniei, Portugalia, Franța și în regiunea Alpilor sunt prognozate cantități de precipitații de până la 150-200 l/mp până la începutul săptămânii viitoare.

De asemenea, nordul Italiei și zona Apeninilor se află printre regiunile vizate de ploi importante, unde valorile estimate ar putea ajunge la 100-150 l/mp.

Meteorologii avertizează că astfel de acumulări de apă pot provoca revărsări ale râurilor, inundații locale și alunecări de teren, mai ales în regiunile unde precipitațiile se concentrează într-un interval scurt de timp.

De ce sunt atât de multe furtuni

Specialiștii explică apariția acestui tipar meteo prin intensificarea circulației atmosferice dintre Oceanul Atlantic și Europa.

Un curent puternic de aer de mare altitudine, cunoscut sub numele de jet stream, favorizează deplasarea rapidă a sistemelor de joasă presiune și a fronturilor atmosferice încărcate cu umezeală. Acestea traversează succesiv continentul dinspre vest către est și aduc noi episoade de ploi abundente și vânt puternic.

Un nou sistem atmosferic este așteptat să ajungă în Europa în următoarele zile, afectând în principal Italia și vestul Balcanilor. În sudul regiunii sunt posibile inclusiv furtuni puternice.

În ciuda vremii instabile, temperaturile se vor menține peste valorile normale pentru această perioadă. În centrul și sudul Europei, mercurul din termometre ar putea indica valori cu 8 până la 12 grade Celsius peste media obișnuită a lunii noiembrie, iar maximele vor ajunge local la 15-20 de grade.

Ce se întâmplă în România

Și România este influențată de această circulație atmosferică activă. Administrația Națională de Meteorologie a emis avertizări cod galben și cod portocaliu de ploi abundente pentru mai multe regiuni ale țării, potrivit ANM.

Codul galben vizează Banatul, sud-vestul Transilvaniei, precum și zone din Carpații Occidentali și Carpații Meridionali. În aceste regiuni, ploile vor avea caracter de aversă, iar cantitățile de apă vor atinge, în general, 20-30 l/mp.

În același timp, codul portocaliu este valabil pentru Munții Banatului și local în vestul Carpaților Meridionali, unde se pot acumula între 30 și 50 l/mp. Meteorologii recomandă prudență, mai ales în zonele montane și în regiunile unde precipitațiile persistă perioade mai lungi.

Ninsori consistente în nordul continentului

În timp ce centrul și sudul Europei se confruntă cu ploi și temperaturi neobișnuit de ridicate, nordul continentului intră sub influența unui episod de iarnă autentică.

În Norvegia, Finlanda și nordul Suediei sunt prognozate ninsori abundente, iar stratul de zăpadă proaspătă ar putea depăși local 50-75 de centimetri până la finalul săptămânii.

Ninsori importante sunt așteptate și în zonele înalte ale Alpilor, unde aerul umed adus dinspre Atlantic întâlnește temperaturi negative, favorizând acumularea unui nou strat consistent de zăpadă.