Cine este Snik, bărbatul care a ajuns în centrul atenției după speculațiile legate de Andreea Bostănică

Andreea Bostănică și Snik au ajuns în atenția publicului în ultimele săptămâni, după ce în mediul online au circulat imagini și informații care au alimentat speculațiile privind o posibilă apropiere între cei doi.

Andreea Bostănică și Snik au devenit subiectul principal de discuție pe rețelele sociale în ultimele săptămâni, după ce aparițiile lor comune și o serie de imagini intens dezbătute au declanșat speculații despre o posibilă poveste de dragoste.

Speculațiile despre Snik și Andreea Bostănică au pornit de la imaginile apărute online

Asocierea dintre cei doi a debutat în spațiul public cu câteva luni în urmă, când Andreea Bostănică a fost invitata principală în podcastul moderat de Snik.

În cadrul acelui episod, tânăra a vorbit deschis despre ascensiunea sa în online, disputele cu alte influencerițe și veniturile substanțiale generate pe platforma TikTok.

Ulterior, în iulie, cei doi au fost surprinși discutând apropiați pe o bancă în timp ce se uitau la un telefon, moment care a aprins imaginația fanilor.

Chiar dacă fotografiile apărute ulterior pe rețele au fost catalogate drept trucaje realizate cu AI, colaborările lor profesionale rămân o certitudine.

Cine este Snik: milioane de vizualizări pe YouTube și profit uriaș în afaceri

În spatele numelui de scenă Snik se află Kevin-Lucian Zuld, un vlogger care a strâns o comunitate uriașă pe YouTube prin interviuri, podcasturi și formate video virale.

Canalul său numără peste 2,3 milioane de abonați și aproape jumătate de miliard de vizualizări adunate de-a lungul anilor.

Succesul din online se reflectă direct și în rezultatele financiare. Prin compania sa, SNIK MEDIA SRL, înființată în 2021 și având ca profil producția video și cinematografică, tânărul a raportat pentru anul 2025 o cifră de afaceri de 1.313.895 de lei și un profit net de 890.918 lei, potrivit cancan.

De-a lungul timpului, acesta a apărut și în proiecte alături de nume cunoscute din online-ul românesc. Unul dintre creatorii cu care a colaborat este Dorian Popa, alături de care Snik a realizat mai multe materiale video.

Relația de colaborare dintre cei doi nu se limitează însă la videoclipurile de pe YouTube. În 2025, Snik a fost prezent și la show-ul „La bine și la Roast”, unde Dorian Popa s-a aflat în centrul ediției difuzate de PRO TV. Snik s-a numărat printre invitații care au participat la momentul dedicat lui Dorian Popa.

Un alt capitol important din parcursul său este participarea la proiectul „Fugiți de acasă”, emisiunea lui Selly, unde Snik a participat alături de fratele său. Apariția în proiect a contribuit la expunerea sa și în afara publicului format în jurul canalului propriu.