 Mesajul sfâșietor al Nidiei Moculescu la un an de la decesul tatălui: „I-am păstrat parfumurile și perna, așa îl simt aproape”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Mesajul sfâșietor al Nidiei Moculescu la un an de la decesul tatălui: „I-am păstrat parfumurile și perna, așa îl simt aproape”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Nidia Moculescu se pregătește de parastasul de un an al tatălui ei, compozitorul Horia Moculescu. Exclusiv pentru Click!, ea ne-a vorbit despre uriașul dor de părintele pe care l-a divinizat și alături de care a locuit mereu, dar și despre legătura paranormală, care îi leagă, de dincolo de lumi. Adesea, el îi apare în vis. 

Nidia Moculescu cântă piesele tatălui ei, regretatul Horia Moculescu. Compozitorul a încetat din viață în urmă cu un an
1/6
Nidia Moculescu cântă piesele tatălui ei, regretatul Horia Moculescu. Compozitorul a încetat din viață în urmă cu un an Foto: Facebook

Nidia Moculescu, fiica lui Horia Moculescu: „Îl visez adesea, cred că este bine, acolo, unde e”

A trecut un an de când Nidia Moculescu a rămas fără tatăl ei, pe care l-a îndrăgit atât de mult. Solista cu suflet îndoliat pregătește parastasul de un an, conform tradiției bisericești:

„Vom împărți pachete cu mâncare, cu ce îi plăcea lui să mănânce, mă ajută și câteva rude cu parastasul, vom merge și la cimitir, la mormânt, ca să aprindem lumânări și să îi ducem flori. Este foarte dureroasă despărțirea, dorul doare, mi-e foarte greu, mai ales că locuiesc în casa în care am stat alături de el toată viața, acolo sunt adunate toate amintirile noastre. 

După decesul tatălui meu, am strâns hainele lui și le-am împărțit unor prieteni, conform obiceiului. Am păstrat numai parfumurile și perna lui. Nu dorm pe ea, dar stă lângă a mea. Așa simt că încă este, aici, lângă mine, așa îl simt aproape. Îl și visez adesea, cred că este bine, acolo, unde e, îmi apare foarte liniștit”, ne-a declarat Nidia Moculescu, exclusiv pentru Click!

Nidia a cântat piesa „Salcia”, compusă de tatăl ei: „Am izbucnit în plâns, a fost emoționant”

Nidia Moculescu (36 de ani) a fost invitată de onoare, la Festivalul de muzică ușoară, de la Amara, ediția din 2026 fiind dedicată memoriei regretatului ei tată, compozitorul Horia Moculescu. Artista a strălucit pe scenă, interpretând într-o manieră proprie, apreciată de public, șlagărul „Salcia”. Nidia Moculescu ne-a vorbit, exclusiv pentru Click!, și despre emoțiile trăite la eveniment:

„Am fost invitată la eveniment de către Daniel Trifu, unul dintre organizatori. Mi-a făcut o mare plăcere, această ediție fiind dedicată tatălui meu. Am purtat o rochiță superbă, grandioasă, foarte elegantă. Am și interpretat câteva piese celebre, din repertoriul muzical al tatălui meu, precum „Singurătatea mea”, „Prima iubire și ultima”, dar și „Salcia”.

Am avut emoții mari, tremuram. A fost emoționant, am și izbucnit în plâns. După recital, m-a rechemat Cove prezentatorul, pe scenă, pentru aplauze, dar n-am mai putut reveni. Pentru tata, muzica a însemnat emoție, muncă, talent și respect pentru public”.

„Tată, erai zâmbetul meu! Fără tine, sunt o fiică ruptă din trupul lumii”

Nidia Moculescu a fost răvășită de durere, anul trecut, la aflarea veștii că tatăl ei Horia Moculescu s-a stins din viață. Pe 12 noiembrie 2025, într-un mesaj postat pe conturile sociale, ea și-a strigat uriașa  durere: 

„Mă sufocă și mă strânge lumea, Tată! Nu pot să respir. Nu știu să trăiesc. Erai aerul meu. Erai drumul meu. Trimite-mi, tăticule, o singură bătaie de inimă, care să nu mai muște din mine când și pianul tău plânge și fiecare notă te întreabă: unde ești? când vii? Erai zâmbetul meu...Tu erai viața, lumina mea. Și acum, fără tine, sunt o fiică ruptă din trupul lumii. Sunt o strigare fără de rost care nu mai are ecou.

Îți amintești cum îmi spuneai că sunt puternică? Că am în mine seva ta? Că voi înflori chiar și în iarnă? Ai greșit, Tată. Eu nu sunt puternică. Eu sunt frântă. Sunt o frunză smulsă de vântul durerii. Sunt o fiică care nu mai știe să fie. Și te caut în fiecare colț de tăcere, în fiecare adiere, în fiecare vis. Dar nu te mai găsesc. Și mă întreb: cum să trăiesc fără tine? Cum să învăț Tată asta?”.

„Mi-ai fost totul!”

Nidia se simte atât de singură, fără tatăl ei, care i-a fost totul în viață: 

„M-ai învățat atâtea, tată, dar un singur lucru nu ai reușit...cum să mă faci să trăiesc fără tine...Cum să mai văd lumea, când ochii mei, de fapt, ochii tăi, sunt orbi în fața lumii? Cum să mai vorbesc când gura mea, tot moștenirea ta, nu mai poate decât să urle? Mi-ai fost totul. Ai fost rădăcina, coroana, cerul și pământul meu. Și acum... acum sunt doar copila ta căzută, cu genunchii zdreliți de durere, cu sufletul în zdrențe, cu inima în gol...”.

„Tu ai fost stejarul meu. Rădăcina mea”

Tăticule, dacă mă auzi, trimite-mi un semn. Dă-mi un semn din tăria ta, că eu nu mai pot. Nu mai pot! Trimite-mi tăticule, te implor, un acord care să nu sune a despărțire, o armonie care să mă țină dreaptă când lacrima apasă pe pedale, când vinul lumii s-a zgâriat, iar muzica ta se tânguie pe repetiție, ca o rugăciune fără răspuns...

Tu ai fost stejarul meu. Rădăcina mea. Trunchiul care m-a ținut dreaptă când viața mă lovea cu furtuni. Umbra ta era adăpostul meu. Frunza ta era speranța mea. Iar acum...acum ai căzut. Și eu cad cu tine... Într-un hău... și fără lumină. Fiica ta. Cea care cade. Cea care te strigă. Cea care nu știe cum să trăiască fără stejarul ei”.

Ghid de cumpărături

aris eram si ramona olaru
Aris Eram, adevărul despre relația cu Ramona Olaru: „E ceva special ce n-am mai întâlnit până acum” Vedete românești
zodii horoscop pixabay jpg
Topul celor mai fericite zodii ale lunii noiembrie. Au noroc cu carul și bucurii la tot pasul! Cine sunt favoriții astrelor Horoscop
image
Face zilnic 130 de kilometri pentru 80 de copii. Povestea unei directoare care a transformat o școală în ruină într-un loc în care elevii vin și din comunele vecine adevarul.ro
image
Ce sunt alegerile de la jumătatea mandatului în SUA? Ghid explicativ adevarul.ro

Parteneri

image
Veste uriașă pentru Universitatea Craiova! Ce se întâmplă cu Assad Al-Hamlawi din 2027 www.fanatik.ro
image
Planta uitată de fermierii români care poate aduce bani frumoşi. Se valorifică de la seminţe până la tulpină observatornews.ro
image
Românul care a făcut Therme la București construiește acum Therme și la Manchester. Va fi cel mai mare complex de wellbeing din lume www.antena3.ro
image
Povestea lui Karl Bushby, britanicul care a călătorit pe jos 50.000 km în jurul lumii timp de 28 de ani. Mama lui l-a întâmpinat în lacrimi la întoarcerea acasă: „Unde ai fost?” www.gandul.ro
image
Facturi mai mici la căldură de la 1 noiembrie. TVA-ul scade la 11% pentru consumatorii casnici, școli și spitale www.wowbiz.ro
image
Actorul Nikolaj Coster-Waldau, cunoscut din „Game of Thrones”, prins în mijlocul atacurilor aeriene din Ucraina! Ce s-a întâmplat cu acesta www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Cum arată acum „fata de mingi” care l-a năucit pe Nadal. Ce face pentru bani, la 38 de ani as.ro
image
Ce mai face Roberta Anastase în 2026. Totul despre venituri şi avere, a ajuns să ocupe o funcţie importantă la BNR playtech.ro
image
Victor Angelescu, reacție oficială: „Nu s-a discutat cu Dan Șucu despre trecutul, prezentul sau viitorul lui Daniel Pancu la Rapid!”. S-a hotărât soarta lui Andrei Șucu. Update Exclusiv www.fanatik.ro
image
Am aflat primii 2 Faimoși de la Survivor 2027: Adi Mutu și.. www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Are 60 de ani acum și a rămas doar o umbră din bărbatul care cucerea femeile din orice încăpere în care intra. A fost căsătorit cu o actriță superbă, însă relația lor nu a mers. Acum, oricine îl vede pe stradă nu îl mai recunoaște... www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Kate a păcălit privirile cu o ținută care pare formată din două piese! Trucul fashion al Prințesei de Wales, perfect pentru eleganța regală okmagazine.ro
image
Nu degeaba e ... Scorpion! Regele Charles, scos din minți de o umbrelă. Ieșirile sale nervoase sunt bine cunoscute, o certa și pe Prințesa Diana okmagazine.ro
image
Credințele supranaturale ale oamenilor din Evul Mediu: de la elfi și zâne la răpiri și morți-vii historia.ro
image
#Istoria unui tablou
Știați că la Muzeul de Artă din Iași se află un peisaj care surprinde vechea capitală a Moldovei în anul 1842? historia.ro
Tudor Ionescu alături de soția lui, Ana jpeg
FotoImagini rare cu Ana Ionescu și Tudor de la Fly Project, de la începutul relației. Mesajul emoționant transmis de soția artistului de ziua lui Vedete românești
cristina siscanu si madalin ionescu
Cristina Șișcanu împlinește 42 de ani. Mesajul emoționant transmis de Mădălin Ionescu: „Femeia vieții mele!” Vedete românești
image jpeg
#Exclusiv Click!
Fiica Andreei Bănică îi face ravagii prin garderobă! S-a abonat la gențile de firmă ale mamei sale: „Tu știi cât am muncit eu? Mă doare sufletul” Vedete românești
nicoleta luciu si zsolt
VideoNicoleta Luciu și Zsolt Csergo, în prag de divorț? Mesajele care au stârnit zvonuri: „N-aș suporta să te văd cu altul!” Vedete românești
Bruce Willis foto Profimedia jpg
Creierul lui Bruce Willis va fi donat cercetătorilor după moartea actorului. Care este motivul Vedete internaționale
image jpeg
#Exclusiv Click!
Au împodobit bradul de Crăciun și și-au decorat casele din octombrie! Cine sunt vedetele care au furat startul sărbătorilor? Vedete românești
angela martini si dragos savulescu
Divorț neașteptat în showbiz! Dragoș Săvulescu și Angela Martini s-au despărțit după 7 ani de căsnicie Vedete românești
Paula Seling și logodnicul jpg
Paula Seling și Alexandru Gorgos s-au logodit! Mesajul emoționant transmis de artistă: „Armonia poate exista și dincolo de portativ” Vedete românești
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net
image
Roxana Ilie, „protejata” lui Sorin Grindeanu, bătută în piață, după ce a încercat să fure. Trecutul zgomotos al fotomodelului care lucrează pe bani grei la ANRE actualitate.net