 Madonna i-a spus abia acum adevărul fiicei sale, după 30 de ani. Ce s-a întâmplat, de fapt, când a născut-o. „A fost singura opțiune”
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Madonna i-a spus abia acum adevărul fiicei sale, după 30 de ani. Ce s-a întâmplat, de fapt, când a născut-o. „A fost singura opțiune”

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Madonna a transmis un mesaj emoționant pentru fiica ei, Lourdes, la împlinirea a 30 de ani. Aceasta și-a amintit de momentul dramatic al nașterii ei, care a durat 18 ore. Superstarul vorbește și despre o „legătură biblică”.

Madonna și fiica ei, Lourdes.
Madonna și fiica ei, Lourdes. Foto: Instagram

Superstarul pop Madonna, în vârstă de 68 de ani, i-a adus un omagiu profund și plin de afecțiune fiicei sale celei mari, Lourdes Leon, cu ocazia aniversării a 30 de ani. Într-o postare emoționantă publicată pe rețelele de socializare, artista în vârstă de 68 de ani și-a amintit de clipele dramatice din timpul nașterii fiicei sale, dar și de conexiunea unică care le unește.

Madonna, mesaj emoționant pentru fiica ei, Lourdes

Lourdes s-a născut pe 14 octombrie 1996, fiind primul copil al Madonnei din relația cu antrenorul și actorul Carlos Leon. Amintindu-și de momentul aducerii pe lume a fiicei sale, Madonna a dezvăluit detalii despre cele 18 ore dificile de travaliu dintr-un spital din Los Angeles.

„La mulți ani, Lolita mea! Ai venit la mine într-un vis. Un vis febril. Un vis numit Viață. Dacă aș încerca să scriu totul, aș vărsa un râu de lacrimi. Bărbia ta era ridicată în canalul de naștere, căutai stelele și erai blocată. După 18 ore de travaliu și bătăile inimii care ți-au încetinit, o cezariană de urgență a fost singura opțiune”, a scris cântăreața pe Instagram.

De asemenea, ea a subliniat faptul că fiica ei a venit pe lume în urma unei „nașteri dramatice”, având o conexiune extrem de puternică, Madonna numind-o ca fiind una „biblică”.

„Nașterea ta a fost dramatică. Ca viețile noastre. Conexiunea noastră - este biblică. Când îl rog pe Dumnezeu să mi-o explice, El îmi spune: Uită-te în oglindă! Suntem două fețe ale aceleiași monede. Dacă ceea ce riscăm dezvăluie ceea ce prețuim, atunci aș risca totul pentru tine. Nu uita niciodată cine ești - Steluță Mică, ce strălucește mai tare decât toate stelele de pe cer”, se mai arată în mesajul superstarului.

Cu ce se ocupă Lourdes

Lourdes este cunoscută în industria muzicală drept Lola Leon. Este cântăreață, dansatoare și model. Aceasta a urmat cursurile Școlii de Muzică, Teatru și Dans a Universității din Michigan din 2014 până în 2018. În august 2022, a început să lanseze muzică sub pseudonimul Lolahol.

Tânăra în vârstă de 30 de ani și-a croit propriul drum în showbiz. În 2022 și-a lansat primul său single, „Lock&Key. Pe lângă asta, ea a defilat și pentru case de modă de top, precum Burberry, Marc Jacobs, Mugler și Calvin Klein.

În afară de Lourdes, Madonna mai are cinci copii. Unul biologic, pe Rocco John Ritchie, făcut cu Guy Ritchie, și patru adoptați, David Banda, Chifundo Mercy James și gemenele Stella și Estere. Cu toții au fost adoptați din Malawi, Africa.

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