 Viviana Sposub, secretul siluetei sale după un an fără sală: „Cred că mă ajută și gena”
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Viviana Sposub, secretul siluetei sale după un an fără sală: „Cred că mă ajută și gena”

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Aparițiile la evenimente sunt mai rare, însă Viviana Sposub (29 de ani) are o toamnă aglomerată, cu numeroase proiecte în mediul online.

Viviana Sposub, secretul siluetei după un an fără sală
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Viviana Sposub, secretul siluetei după un an fără sală Foto: click.ro

Vedeta a povestit pentru Click! cum își face timp pentru ea și a recunoscut, cu umor, că alimentația ei nu este întotdeauna ca la carte. În plus, de aproximativ un an, a luat o pauză de la sală.

“Toamna se culeg roadele”

Viviana Sposub traversează o perioadă plină pe plan profesional. Proiectele online îi ocupă mare parte din program, dar vedeta se bucură de ritmul acestei toamne și spune că a început să aprecieze inclusiv schimbarea vremii.

E o toamnă plină pentru mine, pentru că sunt foarte multe proiecte, mai ales pe online, și mă bucur de perioada asta. Mă bucur de schimbarea vremii, efectiv, pentru că, deși eu sunt născută vara, a început să-mi placă puțin și toamna. Pentru că, știți cum, toamna se culeg roadele”, a declarat Viviana Sposub pentru Click!

„Iubirea de sine e cea mai importantă”

Chiar și atunci când agenda este încărcată, Viviana spune că încearcă să-și păstreze timp pentru propria stare de bine. Grija față de ea face parte de multă vreme din prioritățile sale.

Grijă de mine am dintotdeauna, pentru că eu chiar consider că iubirea de sine e cea mai importantă și, indiferent cât de ocupată aș fi, întotdeauna am grijă să mănânc sănătos, să mă mișc și să mă bucur de viață”, a explicat vedeta.

Totuși, între intenții și programul zilnic mai apar și excepții. Cu sinceritate și umor, Viviana a recunoscut că sunt zile în care pizza înlocuiește toate cele trei mese.

Într-o zi bună, în care am timp să gătesc, mănânc dimineața o omletă, apoi un pui cu salată, seara niște paste. Dar, în zilele în care sunt foarte ocupată, mănânc dimineața, la amiază și seara pizza. Trebuie să zic adevărul! Nu-mi place să gătesc, dar e o necesitate uneori”, a mărturisit aceasta.

A luat o pauză de la sală, dar se bazează și pe moștenirea genetică

Deși afișează o siluetă suplă, Viviana nu pune forma sa fizică pe seama unui program intens de antrenamente. Dimpotrivă, recunoaște că nu a mai fost consecventă cu mersul la sală de aproximativ un an.

Am tras chiulul de la sală cam de un an de zile, dar nu cred că se vede, nu? Cred că mă ajută și gena și, nu știu, e de la Dumnezeu”, a spus ea, cu umor.

Cât despre frumusețe, Viviana Sposub spune că a moștenit-o de la mama ei. O moștenire pe care o completează cu grija pentru sine și cu bucuria de a trăi, chiar și în perioadele în care proiectele îi umplu agenda.

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