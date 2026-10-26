 Până pe 13 noiembrie, Mercur retrograd în Scorpion scoate tainele la iveală!
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Până pe 13 noiembrie, Mercur retrograd în Scorpion scoate tainele la iveală!

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Planeta Mercur a intrat în mișcare aparent retrogradă, care durează până pe 13 noiembrie 2026. Este un tranzit de aproximativ trei săptămâni care pune accent pe comunicare, secrete, bani, încredere, relații și lucrurile pe care preferăm să le ținem ascunse. Pentru fiecare zodie, perioada aduce o temă care trebuie revizuită și o lecție despre cum să comunicăm mai clar și să luăm decizii mai bine cântărite. 

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Foto: Imagine creată cu AI

Mercur este planeta asociată, în astrologie, cu gândirea, comunicarea, informațiile, negocierile și modul în care luăm decizii. Atunci când pare că se deplasează în sens invers pe cer, astrologia asociază această perioadă cu întârzieri, neînțelegeri, reveniri asupra unor situații și necesitatea de a verifica lucrurile de două ori. 

În Scorpion, energia devine mai profundă. Pot reveni conversații neterminate, informații uitate, probleme financiare care trebuie lămurite sau persoane cu care au rămas lucruri nespuse. 

Mercur rămâne în Scorpion pe toată durata retrogradării

Mercur a intrat în zona de pre-retrogradare pe 4 octombrie 2026, iar pe 24 octombrie a început efectiv mișcarea retrogradă, la aproximativ 20 de grade în Scorpion. Pe 14 noiembrie, Mercur revine la mers direct, la aproximativ 5 grade în Scorpion. Perioada de post-umbră se încheie în jurul datei de 30 noiembrie. 

Un detaliu important este că, în acest ciclu, Mercur rămâne în Scorpion pe toată durata retrogradării. Nu schimbă zodia în timpul retrogradării, ceea ce concentrează atenția asupra temelor specifice Scorpionului: încredere, intimitate, putere, bani comuni, secrete, control și transformare. 

Ce aduce Mercur retrograd în Scorpion 

În astrologie, Mercur retrograd este asociat cu revenirea asupra unor situații care nu au fost clarificate. În Scorpion, lucrurile care reapar pot avea o încărcătură emoțională mai mare. 

Pot apărea: 

  • conversații amânate care trebuie purtate; 
  • informații ascunse care ies la iveală; 
  • neînțelegeri legate de bani sau acte; 
  • revenirea unor persoane din trecut; 
  • probleme legate de încredere; 
  • reevaluarea unor relații; 
  • nevoia de a verifica documentele și contractele; 
  • schimbări în modul în care gestionăm banii comuni; 
  • suspiciuni care cer dovezi, nu presupuneri; 
  • dorința de a înțelege ce se află în spatele unei situații. 

Atenție la bani și documente! 

Scorpionul are legătură, în astrologie, și cu resursele comune: credite, taxe, datorii, moșteniri, investiții sau bani împărțiți cu alte persoane. De aceea, este indicat să citești cu atenție documentele, să verifici cifrele și să nu iei decizii financiare importante doar pe baza unei presupuneri. 

Cum ne influențează Mercur retrograd în Scorpion? 

Berbec 

Banii altora îți cer atenție 

Pentru tine, Mercur retrograd activează zona banilor comuni, a creditelor, datoriilor și resurselor împărțite cu alte persoane. Pot reveni discuții despre o datorie, o investiție sau o cheltuială comună. Verifică atent actele și calculele! Acționează cu răbdare și nu accepta o înțelegere financiară înainte să înțelegi toate condițiile. 

Taur 

Relațiile îți solicită răspunsuri  

Mercur retrograd îți activează sectorul parteneriatelor. O conversație importantă cu partenerul de viață, un colaborator sau o persoană apropiată poate fi reluată. Pot reveni probleme despre care credeai că au fost încheiate. Acționează prin dialog și spune clar ce aștepți de la celălalt. Evită testele, gelozia și presupunerile! 

Gemeni 

Schimbă modul în care lucrezi 

Pentru tine, Mercur retrograd influențează munca, rutina și sănătatea. Pot apărea modificări de program, întârzieri sau probleme într-un sistem de lucru care părea bine pus la punct. Acționează organizat, verifică de două ori programările și documentele și fă ordine în activitățile zilnice. 

Rac 

Revine o iubire sau un proiect  

Mercur retrograd activează zona iubirii, creativității și proiectelor personale. O persoană din trecut poate reveni în atenția ta sau poți relua un proiect abandonat. Acționează fără să te grăbești. Dacă o situație revine, întreabă-te de ce ai lăsat-o neterminată înainte să decizi ce faci mai departe. 

Leu 

Familia deschide capitole vechi 

Pentru tine, retrogradarea are legătură cu locuința, familia și trecutul. Pot apărea discuții mai vechi între rude, probleme legate de casă sau acte care trebuie verificate. Acționează cu tact. Nu transforma o discuție despre trecut într-un conflict prezent și verifică atent documentele legate de proprietăți. 

Fecioară 

Cuvintele tale au mai multă greutate 

Mercur este guvernatorul tău, iar retrogradarea în Scorpion pune reflectorul pe comunicare. Mesajele pot fi interpretate greșit, iar o informație importantă poate fi omisă. Acționează prin claritate. Recitește mesajele înainte să le trimiți și nu răspunde la nervi. O conversație importantă merită purtată față în față. 

Balanță 

Banii trebuie administrați cu atenție 

Mercur retrograd îți activează zona veniturilor și a valorii personale. Poți reveni asupra unui buget, a unui salariu sau a unei decizii financiare mai vechi. Acționează prudent. Verifică plățile, evită cumpărăturile impulsive și gândește-te dacă ceea ce cheltuiești corespunde cu prioritățile tale. 

Scorpion 

Tu ești în centrul tranzitului 

Mercur retrograd se petrece chiar în semnul tău și te poate face să îți regândești imaginea, alegerile și felul în care te prezinți. Poți reveni asupra unei decizii personale sau profesionale. Acționează după ce îți clarifici intențiile. Nu este nevoie să demonstrezi nimic nimănui și nici să iei imediat o decizie doar pentru a închide o situație. 

Săgetător 

Ai nevoie de liniște 

Pentru tine, Mercur retrograd activează o zonă mai discretă a hărții, asociată cu trecutul, retragerea și lucrurile care se petrec în interior. Pot reveni amintiri, griji sau situații pe care le-ai evitat. Acționează mai lent. Odihnește-te, analizează ce simți și nu forța răspunsurile înainte ca lucrurile să se clarifice. 

Capricorn 

Prietenii și planurile se cer revizuite 

Mercur retrograd îți activează sectorul prietenilor, al grupurilor și al proiectelor de viitor. O colaborare poate fi reluată sau poți reconsidera locul pe care îl ocupi într-un anumit grup. Acționează selectiv. Nu promite mai mult decât poți face și verifică dacă oamenii alături de care construiești au aceleași obiective. 

Vărsător 

Cariera intră sub lupă 

Mercur retrograd se desfășoară în zona carierei și a imaginii publice. Pot reveni proiecte profesionale, discuții cu superiorii sau oportunități pe care le-ai refuzat anterior. Acționează strategic. Recitește contractele, verifică informațiile și evită să reacționezi impulsiv la o critică sau la o schimbare de plan. 

Pești 

Îți verifici convingerile 

Pentru tine, Mercur retrograd activează zona studiilor, călătoriilor, planurilor pe termen lung și a modului în care privești viața. O idee pe care ai considerat-o sigură poate fi reevaluată. Acționează flexibil. Verifică informațiile înainte să le transmiți mai departe și lasă loc pentru o perspectivă diferită. 

Editor: Raluca Toma

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