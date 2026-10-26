Cât de des se spală pilota. Programul și temperatura ideale pentru o curățare eficientă

Chiar dacă patul pare curat, pe suprafața lui se acumulează transpirație, celule moarte, bacterii, dar și praf. Astfel, calitatea somnului și sănătatea pot fi afectate. Schimbarea lenjeriei nu este suficientă, ci trebuie să avem grijă și de pilota cu care ne învelim.

Cum se spală corect pilota. Foto: pixabay.com

În fiecare noapte, corpul elimină uleiuri naturale, transpirație și celule moarte. Nu trebuie să luăm în calcul doar schimbarea lenjeriei, ci și spălarea și îngrijirea pilotei. Cum facem acest lucru și cât de des.

Cât de des se spală pilota

Pilotele pot aduna praf, transpirație, mirosuri, scame și păr de animale, dacă este cazul. Aici, totul depinde de modul în care este folosită, de material, dacă are sau nu husă de protecție, de sezon și de condițiile din locuință. Cu siguranță, o pilotă folosită zilnic are alte nevoi față de una care este utilizată într-o anumită perioadă a anului.

De asemenea, frecvența potrivită pentru curățarea ei depinde și de depozitare și de tipul umpluturii. Așadar, prima oară trebuie să evaluați starea ei. O pilotă folosită zilnic, fără protecție suplimentară, va avea nevoie de curățare mai des decât una utilizată sezonier și păstrată corect. De obicei, experții recomandă spălarea pilotei după sau înainte de sezonul rece.

Cum se spală corect pilota, în funcție de material și umplutură

Pilotele pot avea diverse umpluturi, de la puf la lână sau bumbac. Acestea trebuie îngrijite corespunzător pentru un somn odihnitor, dar și pentru a nu ne pune în pericol sănătatea, În primul rând, când ne gândim să spălăm o pilotă, trebuie să verificăm eticheta. Acolo, producătorul indică tipurile de spălare la care pilota poate fi supusă.

De obicei, majoritatea pot fi băgate în mașina de spălat rufe, la un program dedicat țesăturilor delicate. Unele mașini de spălat au chiar și programe dedicate spălării pilotelor, pernelor și cuverturilor. Trebuie să verificați și acest lucru înainte

De asemenea, trebuie să țineți cont și de capacitatea cuvei. Dacă electrocasnicul are o capacitate, de exemplu, de cinci kilograme, iar pilota este vizibil mai mare, atunci nu se va clăti corect, iar o mare parte din detergent va rămâne îmbibat. Cuva ar trebui să aibă o capacitate de minimum șapte kilograme, scrie lovedeco.ro.

Pentru ca spălarea și igienizarea acesteia să se facă într-un mod corect, trebuie să folosiți jumătate din cantitatea de detergent pe care o puneți în mod normal. De asemenea, detergentul trebuie să fie unul pentru țesături delicate, fără să aibă în ingrediente înălbitori sau clor. De asemenea, nu este recomandat să folosiți balsam.

Experții mai spun că în timpul ciclului de spălare puteți adăuga câteva mingi de tenis pentru distribuția uniformă a umpluturii. Trebuie să luați în considerarea și centrifugarea, care nu trebuie să fie la viteze mari.

După spălare, pilota trebuie supusă unui alt ciclu de clătire pentru a nu reține apa. Uscarea se face în aer liber, atât timp cât e nevoie, dar nu în lumina directă a soarelui. Dacă este pusă la păstrare cât timp este încă udă, pilota va dezvolta mucegai.

La ce temperatură se spală pilota

Când vorbim de temperaturi, aici ele diferă în funcție de tipul de umplutură. Temperatura este factorul care asigură o bună igienizare, deci trebuie să fiți atent la acest detaliu.

Se recomandă ca temperatura la care se spală pilota să fie de 30 de grade Celsius. Este cazul pilotelor cu umplutură de puf de gâscă sau de rață sau a celor cu umplutură de lână. Pilotele din microfibre se spală la 40 de grade Celsius, iar cele din bumbac la 60 de grade Celsius. Pilota din materiale sintetice se spală la o temperatură de minim 90 de grade pentru o bună igienizare, conform sursei citate.

Când și cum spălăm pernele

Trebuie să acordăm o deosebită importanță și pernelor, mai ales că dormim zilnic cu fața pe ele. Pe lângă eliminarea mirosurilor neplăcute și a petelor, spălarea pernelor ajută la îndepărtarea acarienilor, a prafului și a altor alergeni care se pot acumula în timp.

La fel și în acest caz, trebuie să verificați eticheta pernei, care conține recomandările și restricțiile atunci când vine vorba de curățarea ei. Ele pot fi curățate atât manual, cât și la mașina de spălat rufe, în funcție de caz. De asemenea, dacă aveți o husă protectoare, ea poate fi spălată puțin mai rar.

Pentru spălarea manuală ne putem folosi de cadă, în care se adaugă apă caldă și un detergent delicat. Se bagă perna în cadă și se apasă ușor pe ea, eventual se folosește și o perie moale pentru a curăța zonele dificile. După ce ați terminat, clătiți perna cu apă curată până când nu mai există urme de detergent, o stoarceți ușor, apoi o așezați pe o suprafață plană și curată, într-o zonă bine aerisită, ferită de expunerea directă la soare.

Dacă se poate băga la mașina de spălat rufe, folosiți un ciclu de spălare delicat. Pentru pernele din bumbac sau sintetice, o temperatură de 30-40 de grade Celsius este suficientă.

În cazul pernelor cu memorie, ele se spală manual și se folosește apă călduță, deoarece se deteriorează ușor. Îmbibă perna cu soluția de apă și detergent și masează ușor pentru a îndepărta murdăria. Clătește cât mai bine perna pentru a îndepărta complet detergentul. După clătire, stoarce perna cu grijă pentru a îndepărta excesul de apă. Poți utiliza o cârpă absorbantă pentru a absorbi umezeala suplimentară.

În timpul uscării și manipulării pernei, evită îndoirea sau exercitarea de presiune excesivă. Aceasta poate afecta structura și forma pernei cu memorie.