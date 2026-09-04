Ce spune luna nașterii despre comportamentul animalului tău de companie?

Iubitorii de animale observă rapid că fiecare câine sau pisică are un temperament unic. Pe lângă rasă și educație, luna în care s-a născut, notează parade.com, patrupedul influențează direct nivelul de energie, nevoia de atenție și modul în care reacționează la reguli.

Foto: Imagine generată cu IA

Puii de început de an – ianuarie și februarie

Animalele născute în prima lună a anului manifestă o disciplină nativă și o dorință clară de structură. Acești patrupezi, fie câini, fie pisici, învață comenzile extrem de rapid, fiind determinați să-și mulțumească stăpânii, dar pot deveni teritoriali dacă nu au limite clare.

Puii născuți în februarie au un spirit independent și imprevizibil. Pisicile și câinii din această perioadă adoră să exploreze spații noi, urăsc rutina strictă și au nevoie de jucării interactive pentru a-și consuma energia mentală.

Energicii primăverii – martie, aprilie și mai

Luna martie aduce patrupede sensibile, extrem de empatice și atașate de familie. Acești câini simt imediat starea de spirit a stăpânului și caută afecțiune fizică constantă, având o predispoziție crescută spre anxietatea de separare.

Animalele născute în aprilie debordează de energie și au un instinct puternic de lider. Au nevoie de plimbări lungi, alergare și multă stimulare fizică pentru a evita distrugerea obiectelor din casă.

Perioada lunii mai oferă patrupede calme, iubitoare de confort și destul de încăpățânate. Un câine născut în mai va prefera un loc moale pe canapea și o rutină fixă de mese, refuzând schimbările bruște în program.

Sociabilii verii – iunie, iulie și august

Aniversații din luna iunie sunt companioni extrem de comunicativi și curioși. Câinii din această lună latră mai des pentru a atrage atenția, iar pisicile sunt mereu în căutare de activitate și atenție din partea oaspeților.

Iulie este luna patrupedelor protectoare și rezervate cu străinii. De exemplu, câinii creează un atașament profund față de un singur membru al familiei și monitorizează constant mediul înconjurător pentru a preveni orice pericol.

Animalele de companie născute în august au o prezență dramatică și adoră să fie în centrul atenției. Sunt jucăușe, acceptă cu drag haine sau accesorii colorate și caută mereu laude din partea stăpânilor.

Echilibrații toamnei – septembrie, octombrie și noiembrie

Luna septembrie aduce animale extrem de meticuloase și ușor de dresat. Acești câini apreciază curățenia, își strâng jucăriile și respectă regulile casei fără să protesteze.

Patrupedele născute în octombrie sunt prietenoase, calme și ideale pentru familiile cu copii. Caută mereu armonia, evită conflictele cu alte animale și se adaptează ușor în medii sociale aglomerate.

Noiembrie oferă patrupede misterioase, cu o voință de fier și un instinct de protecție accentuat. Acești câini testează des răbdarea stăpânului și necesită un dresaj ferm, bazat pe recompensă pozitivă.

Răsfățații de iarnă – decembrie

Animalele născute la final de an au un temperament vesel, aventuros și foarte adaptabil. Adoră să meargă în excursii noi, se împrietenesc repede cu persoane străine și păstrează o stare de spirit jucăușă până la vârste înaintate.

Editor: Raluca Toma