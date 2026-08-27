 Dilema care împarte iubitorii de feline în două tabere: tăiem sau nu gheruțele pisicii?
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Dilema care împarte iubitorii de feline în două tabere: tăiem sau nu gheruțele pisicii?

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Ghearele unei pisici reprezintă structuri osoase și vasculare complexe, esențiale pentru echilibru, musculatură și orientare spațială. În mediul natural, abraziunea se produce de la sine prin contactul cu scoarța copacilor și solul dur. Felinele care trăiesc exclusiv în casă, în apartament își pierd această posibilitate, iar absența unei îngrijiri periodice transformă ghearele netocate într-un factor de risc direct pentru sănătatea lor.

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Foto: (c) 2023 Studio-N/Shutterstock. No use without permission.

Atunci când cresc excesiv, ghearele se curbează spre interior, pătrund în perinițele moi ale lăbuțelor și provoacă leziuni adânci, infecții bacteriene și dureri acute. De asemenea, lungimea excesivă modifică poziția naturală a mersului, forțând articulațiile și ducând în timp la dezechilibre musculare severe.

Frecvența corectă și uneltele necesare

Scurtarea gheruțelor se execută o dată pe lună în cazul pisicilor de interior. Felinele care au la dispoziție ansambluri înalte de cățărat sau suprafețe din sisal își mențin singure vârful gheruțelor mai scurt, necesitând intervenții mai rare.

Instrumentarul adecvat

Unghierele de uz uman strivesc lama unghiei feline și pot provoca scindarea acesteia în profunzime. Se utilizează exclusiv foarfeci speciale de tip ghilotină sau clește pentru animale de companie, calibrate pentru a oferi o tăietură netedă.

Unghiul de tăiere

Tăietura se efectuează la unghi ferm de 45 de grade, adaptat curburii naturale a ghearei.

Manevra corectă pentru prevenirea hemoragiilor

Structura interioară a ghearei conține o rețea vasculară și nervoasă vizibilă ca o zonă roz sau roșiatică spre baza unghiei (cunoscută sub numele de quick).

Apasă ușor perinița

Prinde lăbuța pisicii și exercită o presiune fină pe partea superioară și inferioară a degetului pentru a determina extinderea completă a ghearei.

Identifică zona roz

Oprește tăietura la cel puțin două-trei milimetri distanță de țesutul vascularizat.

Zone opace sau gheare negre

Dacă pisica are gheare închise la culoare unde vasele de sânge nu se văd, taie strict un milimetru din vârful extrem de ascuțit.

Sângerarea provocată de tăierea accidentală a venei provoacă o durere intensă și creează un traumatism psihologic care va face imposibile procedurile viitoare.

Greșeli critice în îngrijirea ghearelor

Tăierea întregului set într-o singură ședință

Dacă pisica manifestă agitație, procedeul se întrerupe imediat. Se taie câte una sau două gheare pe zi, alternând manevra cu recompense alimentare.

Ajutorul medicului veterinar

Felinele agresive, speriate sau cu unghii deja încarnate necesită intervenție profesională și tratament antiseptic în cabinetul veterinar.

Decornarea sau decompartimentarea

Amputarea chirurgicală a primei falange este o mutilare gravă. Această procedură distruge definitiv echilibrul pisicii, provoacă dureri articulare cronice pe viață și este interzisă prin legile privind protecția animalelor.

O rutină scurtă, realizată cu instrumente sterile și aplicată fără grabă, elimină riscul leziunilor și menține structura osoasă a pisicii într-o stare optimă de funcționare.

Editor: Raluca Toma

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