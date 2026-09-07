 Brigitte Pastramă, atac la adresa Ioanei Simion, în scandalul cu Ilie Năstase: „Cât de fățarnică poți fi, ca femeie?”
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Brigitte Pastramă, atac la adresa Ioanei Simion, în scandalul cu Ilie Năstase: „Cât de fățarnică poți fi, ca femeie?”

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Brigitte Pastramă, fosta soție a lui Ilie Năstase, reacționează în urma acuzațiilor lansate de Ioana Simion, cu care fostul tenismen se află în proces de divorț. Ea a postat pe rețelele de socializare un mesaj în care vorbește despre relația dintre Ioana și Ilie Năstase, dar și despre mai multe aspecte legate de perioada în care a fost căsătorită cu fostul sportiv.

Brigitte Pastramă rupe tăcerea în scandalul dintre Ilie Năstase și Ioana Simion.
Brigitte Pastramă rupe tăcerea în scandalul dintre Ilie Năstase și Ioana Simion. Foto: Facebook

Ce mesaj transmite Brigitte Pastramă, fosta soție a lui Ilie Năstase

În urmă cu puțin timp, lumea mondenă a fost zguduită de un nou episod controversat în relația dintre Ioana Simion și Ilie Năstase, care, potrivit informațiilor apărute în spațiul public, s-ar fi soldat cu solicitarea unui ordin de protecție și cu măsuri de monitorizare prin intermediul unei brățări electronice în cazul fostului mare tenismen, potrivit Ziua de Constanța. 

Vezi aici: Scandalul în care este implicat Ilie Năstase! Ordin de protecție și brățară electronică. „În ăștia 8 ani n-am fost agresiv?”

Brigitte face dezvăluiri neașteptate 

Brigitte Pastramă, care a fost căsătorită cu Ilie Năstase în urmă cu mai mulți ani, a reacționat în urma acestui episod și a comentat public situația. Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, vedeta spune că a ales să rupă tăcerea și face o serie de afirmații despre relația dintre Ioana Simion și Ilie Năstase, precum și despre perioada în care ea însăși a fost căsătorită cu fostul sportiv.

„Am tăcut mult timp și nu mi-am spus punctul de vedere, deoarece am dorit să nu-i fac rău, prin declarațiile mele, lui Ilie. Dar văd că răul este făcut și nu prea mai e nimic bun de făcut...

În primul rând, întrebarea mea este: cât de fățarnică poți fi, ca femeie, să faci pe «doamna» și să declari că îți respecți soțul, «Marele Ilie Năstase»? Chiar îi ziceai «Domnul Ilie Năstase» și acum, după ce «prostul» a trecut banii din vânzarea casei de pe «Andrei Mureșanu», renovată 8 ani de mine, a apartamentului de la mare, de la Caelia – cumpărat împreună cu mine –, a terenului de 1.200 mp de la malul lacului Floreasca, intabulat de mine, primul vândut de fostul meu soț la două săptămâni după pronunțarea divorțului nostru, a apartamentului din strada Lacului (spatele Casei Scânteii), cumpărat în timpul căsătoriei cu mine, a trecut, deci, acești bani în alte mijloace fixe și imobile, dar, de această dată, pe numele «doamnei Năstase», duduia cu care își petrecea al meu fost veacul când eram încă nedivorțați.

„Sincer, nu cred că l-ai iubit pe Ilie niciodată!”

Mesajul lui Brigitte Pastramă.
Mesajul lui Brigitte Pastramă. Foto: Facebook

În încheierea mesajului său, Brigitte Pastramă a făcut o afirmație tranșantă la adresa Ioanei Simion, spunând că nu crede că aceasta l-ar fi iubit vreodată pe Ilie Năstase. Totodată, Brigitte a pus sub semnul întrebării afirmațiile Ioanei privind respectul pe care i l-ar purta fostului mare tenismen, raportându-le la întreaga situație. 

„Păi, nu mai ești tu doamna cu respect pentru marele campion astăzi, când îl dai a nu știu câta oară pe mâna poliției? Nu ești tu marea doamnă care nu vorbește decât cu apelativul «Domnul Năstase», acum, când ți-ai umplut garajul, ai afaceri pe numele fiului, căsuțe și apartamente prin Constanța și împrejurimi și ceri să-i monteze «Domnului Ilie» brățări electrice?

Sincer, nu cred că l-ai iubit pe Ilie niciodată!”

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