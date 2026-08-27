Tim Curry a făcut un AVC în timpul unui masaj, dar nu i-a fost fatal. Gestul făcut de maseur i-a salvat viața!

S-a stins din viață în cursul zilei de ieri, 26 august, și rămâne de văzut cauza exactă a decesului. Cert e că, acum niște ani, vedeta americană a suferit un AVC...

Foto: STAR MAX/IPX / NDZ/STAR MAX/IPx

Actorul din „The Rocky Horror Picture Show” a povestit într-un interviu emoționant cum a suferit un accident vascular cerebral în 2012, chiar în timpul unui masaj. Paradoxal, el nu simțea nicio durere și nici nu și-a dat seama că se întâmpla ceva grav.

Actorul se afla în locuința lui din Los Angeles când maseurul a observat că ceva nu era în regulă și a insistat să cheme imediat o ambulanță. „Mă simțeam perfect. Nu aveam niciun simptom de care să fi fost conștient, dar el a observat clar că ceva era în neregulă cu mine”, și-a amintit Curry.

Ambulanța l-a transportat de urgență la spital, iar medicii au descoperit că suferise două hemoragii cerebrale. Vestea l-a speriat tare, mai ales că tatăl lui trecuse și el printr-un AVC în copilăria actorului.

După intervenția chirurgicală pe creier, Tim Curry a petrecut aproximativ o lună în spital pentru recuperare. Una dintre cele mai mari provocări a fost să învețe din nou să vorbească. „A trebuit să învăț din nou să vorbesc. A fost foarte ciudat, pentru că eu iubesc cuvintele și îmi place să comunic”, a mărturisit actorul.

În urma accidentului vascular cerebral, Curry a rămas cu mobilitate redusă și a folosit scaunul cu rotile, însă nu a renunțat complet la activitatea artistică. El a continuat să participe la evenimente, să ofere interviuri și să își împrumute vocea pentru diverse proiecte.

Dar, din păcate, s-a stins din viață în cursul zilei de marți, 26 august, la 80 de ani. Actorul s-a afla acasă la el, în Los Angeles, și suferea din cauza mai multor probleme medicale serioase de mai bine de un deceniu, așadar rămâne de stabilit ce anume i-a adus sfârșitul. Cert e că n-a fost vorba despre AVC-ul de mai bine de acum 10 ani.

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