 Bodo de la Proconsul, dezvăluiri emoționante despre adopția celor doi băieți. Cum a luat decizia împreună cu soția sa: „Au venit la exact momentul potrivit”
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VideoBodo de la Proconsul, dezvăluiri emoționante despre adopția celor doi băieți. Cum a luat decizia împreună cu soția sa: „Au venit la exact momentul potrivit”

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Bogdan Marin, cunoscut publicului drept Bodo de la Proconsul, are o familie de care este foarte mândru. În urmă cu 11 ani, artistul și soția sa, Loredana, au hotărât să adopte doi copii, iar decizia le-a schimbat viața. Recent, cântărețul a povestit cum a apărut ideea adopției și cât de repede au făcut primii pași în această direcție.

Bodo, detalii neștiute despre momentul a decis, împreună cu soția lui, să adopte doi copii
Bodo, detalii neștiute despre momentul a decis, împreună cu soția lui, să adopte doi copii Foto: arhiva Click!

Pentru cei doi soți, adopția a fost o alegere care le-a completat familia. Totul a pornit de la o sugestie făcută de o prietenă a Loredanei, care a observat cât de multă grijă aveau cei doi de animalele lor de companie.

La vremea respectivă, Bodo și soția sa locuiau în Pipera și aveau doi papagali vorbitori, Coco și Polly, doi câini Akita Inu și un Westie. În cadrul podcastului „Celebru și Părinte cu Marius Gheorghiu”, artistul a povestit cum a apărut ideea de a adopta un copil și cum a reacționat când soția lui i-a propus acest lucru.

Ei au venit la exact momentul potrivit pentru noi. (n.r. copiii). În casa din Pipera aveam o menajerie: aveam doi papagali vorbitori, Coco și Polly, aveam doi câini Akita Inu, un Westie și era un fel de menajerie. Aveam grijă de foarte multe animale. Suntem iubitori de animale și acum.

Și o prietenă a Loredanei a întrebat-o: «Dar un copil, aveți grijă de atâtea animale, un copil?». Și pentru că încă nu reușeam să obținem niciodată două liniuțe, nu ne-am chinuit foarte tare cu mersul la medici, cu analize. Pur și simplu, Loredana a zis: «Ce ar fi să adoptăm un copil?».

Și eu am zis: «Foarte tare ar fi!». Și am pornit foarte repede, foarte lejer. Am început să ne interesăm de copii”, a povestit Bodo.

Bodo și-a mutat familia la țară

În urmă cu câțiva ani, artistul și familia sa au făcut o altă schimbare importantă și au părăsit Bucureștiul pentru comuna Dobrești, din județul Argeș. Mutarea le-a oferit mai mult spațiu și posibilitatea de a trăi într-un mediu apropiat de natură.

Cei doi băieți, Daniel și Filip, au acum 12 și 13 ani, merg la o școală din zonă și sunt pasionați de fotbal. Aceștia joacă la clubul din Topoloveni, iar Bodo a devenit un susținător înfocat al echipei de când îi însoțește la meciuri și antrenamente.

Artistul spune că s-a obișnuit cu viața de la țară și că nu își mai dorește să se întoarcă în Capitală. Chiar dacă ajunge în București de aproximativ două ori pe săptămână, abia așteaptă să revină acasă, unde se bucură de liniște și de natură.

M-am mutat la țară, în Argeș, în Dobrești. Acolo locuiesc și nu mă gândesc să mă reîntorc în București. Stau relativ bine. Fac o oră și jumătate până acasă. Este extraordinar de bine. M-am dezobișnuit de București. Abia aștept să ies. Cam de două ori pe săptămână vin în București, dar abia aștept să revin în zona mea, unde totul e verde, nu e trafic…

Viața are altă conotație. Avem spațiu, nu este aglomerat și este alt aer. De la mine din curte până la Brașov este pădure continuă. Îți dai seama cam cât oxigen am”, spunea Bodo, într-un interviu mai vechi.

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