Unde a dispărut Alexandra Dinu, fosta soție a lui Adrian Mutu! Cum arată la 45 de ani și ce s-a ales de viața ei după divorț

A fost una dintre cele mai cunoscute apariții din showbizul românesc, însă în ultimii ani a preferat să stea departe de lumina reflectoarelor. Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu, a împlinit 45 de ani și și-a continuat parcursul profesional dincolo de România. Cunoscută atât pentru frumusețea sa, cât și pentru activitatea din cinematografie, actrița a ales să locuiască și să lucreze în Italia și în Statele Unite, unde a fost implicată în mai multe proiecte.

Ce s-a ales de Alexandra Dinu, prima soţie a lui Adrian Mutu Foto: arhiva Click!

Chiar dacă aparițiile sale în presa românească sunt mai rare, Alexandra Dinu nu a dispărut complet din lumea mondenă. Blondina participă în continuare la evenimente importante și este prezentă pe covorul roșu, unde s-a fotografiat de-a lungul timpului alături de numeroase vedete internaționale.

Alexandra Dinu și Adrian Mutu au fost căsătoriți timp de trei ani

Povestea de dragoste dintre Alexandra Dinu și Adrian Mutu a ținut primele pagini ale publicațiilor mondene la începutul anilor 2000. Cei doi s-au căsătorit în anul 2000, însă mariajul lor s-a încheiat în 2003. Din relația lor a rezultat un fiu, Mario, pe care actrița îl consideră unul dintre cele mai importante daruri ale vieții sale.

După separare, Alexandra și-a concentrat atenția asupra creșterii băiatului și asupra carierei, încercând să îi ofere un mediu cât mai bun. Într-un interviu, aceasta a vorbit despre provocările pe care le-a întâmpinat ca mamă singură și despre felul în care fiul său i-a influențat alegerile.

„Să crești singură un copil nu este deloc ușor, dar cu siguranță este mai bine așa decât să rămâi într-o familie în care există nemulțumire sau tensiuni. Să ai un copil este cea mai frumoasă bucurie a vieții, iar eu m-am bucurat de fiecare zi pe care am avut-o alături de Mario.

El a fost mereu o parte importantă din modul în care am decis anumite lucruri de-a lungul vieții: fie că a fost vorba despre mutarea în altă țară, despre implicarea într-un alt proiect sau despre alegerea oamenilor care ne-au fost alături. Pentru mine a contat ca lui să îi fie bine, să fie fericit și să se bucure de copilărie sau, mai târziu, de adolescență”.

A avut mai multe relații după divorțul de Adrian Mutu

După încheierea căsniciei cu fostul fotbalist, Alexandra Dinu și-a continuat viața sentimentală și a avut mai multe relații serioase. Unele dintre acestea au ajuns chiar în etapa logodnei, însă niciuna nu s-a transformat într-o nouă căsătorie.

În 2005, actrița a acceptat cererea în căsătorie a bancherului italian Carlo Cancellieri. Relația s-a încheiat însă doi ani mai târziu, înainte ca cei doi să ajungă în fața altarului.

Ulterior, Alexandra a început o poveste de dragoste cu producătorul italian Andrea Rizzoli Jr., în 2008. Relația lor a durat până în 2012 și s-a încheiat tot înainte de căsătorie.

La scurt timp după despărțire, actrița a fost surprinsă alături de Luca Bastianello. La vremea respectivă, Alexandra spunea că actorul îi oferă liniștea pe care o căuta și vorbea despre posibilitatea de a face pasul cel mare. Nici această relație nu a rezistat în timp.

În 2014, Alexandra Dinu a început o relație cu Jeffrey Greenstein, producător de film la Hollywood și președinte al Millennium Media. Relația a atras atenția presei mondene, însă cei doi s-au despărțit ulterior.

În 2021, Greenstein a apărut public alături de o altă parteneră. De-a lungul timpului, despre actriță au circulat și informații privind o posibilă relație cu omul de afaceri Dinu Pescariu.

Cu ce se ocupă Alexandra Dinu la 45 de ani

După perioada în care era o prezență constantă în presa din România, Alexandra Dinu a ales să își dezvolte cariera în afara țării. Italia și Statele Unite au devenit locuri importante pentru activitatea sa profesională, actrița fiind implicată în mai multe proiecte cinematografice.

În ultimii ani, aparițiile sale publice au fost mai discrete, însă participarea la evenimente și prezența pe covorul roșu arată că a păstrat legătura cu industria cinematografică internațională.