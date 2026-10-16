 Brooke Shields, secretul siluetei de invidiat la 61 de ani. Antrenamentul care a ajutat-o să slăbească
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VideoBrooke Shields, secretul siluetei de invidiat la 61 de ani. Antrenamentul care a ajutat-o să slăbească

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Brooke Shields a dezvăluit care este secretul formei sale fizice de invidiat la 59 de ani și spune că, pentru prima dată după mulți ani, a găsit antrenamente care îi fac cu adevărat plăcere. 

Brooke Shields, secretul siluetei de invidiat la 59 de ani
Brooke Shields, secretul siluetei de invidiat la 59 de ani Foto: Profimedia

Actrița susține că noua sa rutină de exerciții o ajută să se simtă „mai fabuloasă ca niciodată” și să își mențină sănătatea și tonusul.

Secretul tinereții veșnice

Potrivit Women`s Health,  vedeta, cunoscută din numeroase producții de succes, a mărturisit că a renunțat la abordarea din trecut, când mergea la sală doar pentru a se încadra într-o anumită măsură vestimentară. Acum, accentul este pus pe starea de bine și pe exercițiile care îi aduc satisfacție.

Printre activitățile sale preferate se numără metoda Nofar, o formă intensă de Pilates creată de instructoarea Nofar Hagag. Deși nu era o mare fană a Pilatesului în trecut, Shields spune că acest tip de antrenament este suficient de solicitant încât să o lase „udă leoarcă” după fiecare ședință. Totodată, apreciază faptul că exercițiile au impact redus asupra articulațiilor și lucrează întregul corp.

Pentru rezultate și mai bune, actrița combină Pilatesul cu sesiuni de cardio, precum cursurile de spinning sau antrenamentele la aparatul de vâslit. Ea susține că și doar zece minute de mișcare pe zi pot face diferența atunci când sunt practicate constant.

Schimbările prin care a trecut Brooke Shields

Brooke Shields a vorbit și despre schimbările pe care le-a observat odată cu înaintarea în vârstă, inclusiv despre modul în care corpul său depozitează grăsimea diferit față de anii trecuți. În plus, vedeta a redus consumul de alcool și acordă o atenție mai mare obiceiurilor care îi susțin sănătatea.

Preocuparea pentru un stil de viață echilibrat a devenit și mai importantă după incidentul medical suferit în 2023, când a făcut o criză provocată de un nivel scăzut de sodiu în organism.

Actrița a explicat că, la acel moment, consumase cantități foarte mari de apă într-un interval scurt de timp. În prezent, spune că este mult mai atentă la hidratare și evită excesele.

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