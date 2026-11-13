Lidia Buble, mesaj emoționant despre viața amoroasă, după ce s-a zvonit că s-a despărțit de iubit: „Am făcut alegeri”

Lidia Buble a revenit în atenția urmăritorilor din mediul online cu un mesaj emoționant, în care a vorbit, subtil, despre viața sa amoroasă, alegerile sentimentale pe care le-a făcut de-a lungul timpului și felul în care a fost judecată de cei din jur.

Lidia Buble, mesaj emoționant despre viața amoroasă Foto: Arhiva Click!

În ultima perioadă, au apărut zvonuri potrivit cărora artista și omul de afaceri Horațiu Nicolau, iubitul său, s-ar fi despărțit. Până în prezent, însă, Lidia Buble nu a confirmat, dar nici nu a infirmat informațiile apărute în spațiul public.

Lidia Buble: „Mereu când am ales ceva sau dacă am simțit ceva a fost real”

În mesajul transmis pe Instagram, cântăreața a vorbit deschis despre iubire, despre partenerii pe care i-a ales și despre criticile pe care le-a primit din partea celor care nu au înțeles întotdeauna deciziile sale. Artista consideră că nimeni nu poate judeca pe deplin sentimentele unei persoane fără să cunoască ceea ce trăiește cu adevărat.

Lidia Buble a mărturisit că fiecare alegere sentimentală a fost făcută cu sinceritate și că, indiferent dacă unele dintre deciziile sale nu au fost cele mai bune, nu intenționează să renunțe la iubire.

„Și eu am iubit, și eu am făcut alegeri pe care foarte multă lume nu le-a înțeles și pentru asta am fost judecată fără ca oamenii să știe sau să se gândească măcar la ce simt sau la ce simțeam cu adevărat. Mereu când am ales ceva sau dacă am simțit ceva a fost real. Și da, poate nu am făcut cele mai bune alegeri în iubire, dar știu un singur lucru: eu nu mă las de iubit”, a transmis Lidia Buble pe Instagram.

Lidia Buble, sfat pentru cei care cred în iubire

În continuarea mesajului său, artista a vorbit și despre modul în care a încercat să-și exprime trăirile și experiențele personale prin intermediul muzicii. Cântăreața a explicat că piesele sale au reprezentat întotdeauna o modalitate prin care a împărtășit cu publicul emoțiile și momentele importante din viața sa.

Totodată, Lidia Buble le-a transmis urmăritorilor un sfat despre iubire, încurajându-i să nu renunțe la acest sentiment și să prețuiască persoana alături de care îl descoperă.

„Mereu am încercat să vă spun despre mine, să vă spun despre trăirile mele, despre experiențele mele prin care am trecut prin cel mai frumos mod posibil și anume, să vă cânt (...) Cel mai important sfat pe care pot să vi-l dau probabil în această viață este să nu vă lăsați de iubit. Este cel mai frumos sentiment pe care îl puteți trăi în viața asta. Și atunci când puneți mâna pe iubire, să țineți de ea și cu dinții”, a mai spus artista.

Ce spunea Lidia despre despărțirea de Horațiu

În luna octombrie a acestui an, au apărut zvonuri potrivit cărora Lidia Buble, în vârstă de 33 de ani, și omul de afaceri Horațiu Nicolau, în vârstă de 65 de ani, s-ar fi despărțit. Cei doi formează un cuplu din anul 2022, însă, în ultima perioadă, au existat speculații potrivit cărora relația lor ar fi ajuns la final.

Artista a vorbit despre discreția pe care o preferă atunci când vine vorba despre viața personală și a oferit câteva explicații cu privire la zvonurile apărute în spațiul public.

„Cred că v-ați obișnuit cu mine că sunt o persoană foarte discretă. Și cu toții avem nevoie de o viață personală privată. Vreau doar să știți că sunt foarte bine.”