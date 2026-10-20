 Lidia Buble și Horațiu Nicolau s-au despărțit? Răspunsul artistei: „Sper să mă înțelegeți”
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Lidia Buble și Horațiu Nicolau s-au despărțit? Răspunsul artistei: „Sper să mă înțelegeți”

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Veste neașteptată în showbiz-ul autohton: relația discretă, dar intens discutată, dintre cântăreața Lidia Buble și influentul om de afaceri Horațiu Nicolau ar fi ajuns la final.

S-a stins pasiunea dintre Lidia Buble și influentul milionar Horațiu Nicolau
S-a stins pasiunea dintre Lidia Buble și influentul milionar Horațiu Nicolau Foto: Instagram

Deși cei doi au păstrat mereu o mare doză de intimitate cu privire la povestea lor de dragoste, sursele mondene indică faptul că aceștia au pus capăt legăturii sentimentale. Contactată direct, artista a preferat să păstreze tăcerea asupra motivelor rupturii, însă detaliile apărute în spațiul public și activitatea ei din mediul online conturează o imagine clară a unui moment dificil.

Semnele despărțirii: tricoul cu mesaj cu subînțeles și reacțiile din mediul online

Ruptura vine la puțin timp după câteva apariții publice ale artistei care au ridicat semne de întrebare. La finalul lunii septembrie, Lidia Buble a fost văzută la cumpărături într-un centru comercial din Capitală alături de un apropiat, iar la începutul lunii octombrie a atras atenția purtând un tricou imprimat cu un text cel puțin sugestiv: „I like making bad decisions. Sorry, mama” („Îmi place să iau decizii proaste. Scuze, mamă”).

Indiciile unei perioade delicate au apărut direct pe contul de Instagram al artistei, urmărit de peste 1,4 milioane de fani.

Lidia a distribuit inițial citatul cu subînțeles „Do whatever the f*ck you want. Just don't hurt people” („Fă ce vrei, dar nu răni pe nimeni”), interpretat ca o trimitere la dezamăgirea lăsată de destrămarea relației.

La scurt timp după aceea, vedeta a publicat un nou story pe acordurile piesei „Love is a losing game” a regretatei Amy Winehouse, versurile despre o iubire văzută ca un „joc pierdut” alimentând speculațiile că artista trece printr-o profundă suferință, potrivit cancan.ro.

Reacția Lidiei Buble atunci când a fost întrebată despre despărțirea de Horațiu Nicolau

Întrebată despre ruptura de omul de afaceri, Lidia Buble a oferit un răspuns rezervat, evitând să infirme informațiile:

„Nu-mi place să vorbesc despre viața mea personală. Sper să mă înțelegeți”, a precizat artista, în timp ce Horațiu Nicolau nu a putut fi contactat pentru o poziție oficială.

Pentru interpretă, perioada actuală este una cu atât mai complicată cu cât se confruntă în paralel și cu litigiul financiar pe care îl are în instanță cu un alt fost partener de viață, omul de televiziune Răzvan Simion, legat de colaborările profesionale din trecut.

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