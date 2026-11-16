Atac șocant în Capitală. Un livrator din Nepal ar fi fost agresat în plină stradă, iar martorii acuză lipsa de reacție a celor din jur: „Nu e treaba mea”

Un incident grav petrecut în zona Pieței Domenii din București a stârnit numeroase reacții în mediul online, după ce o femeie a relatat că a asistat la agresarea unui livrator originar din Nepal, chiar în apropierea unui supermarket.

Un livrator nepalez a fost atacat Foto: arhivă

Cum s-a produs incidentul

Potrivit mărturiei sale, bărbatul ar fi fost atacat de un individ care ar fi încercat să îi fure bicicleta și care ar fi adresat în același timp amenințări și remarci xenofobe. Martora susține că livratorul a fost lovit cu brutalitate și trântit la pământ, ajungând să se lovească cu capul de beton. În fața scenei violente, trei femei ar fi intervenit pentru a-l apăra pe tânăr.

Printre acestea s-ar fi numărat o angajată a magazinului din apropiere, care s-ar fi luptat direct cu agresorul, dar și o altă femeie care ar fi intrat în supermarket cerând ajutor.

„Am fost trei femei care am sărit în ajutorul tânărului”, a povestit martora într-o postare publicată pe rețelele sociale.

Femeia susține că mai multe persoane aflate în zonă ar fi refuzat să intervină, deși au fost martore la agresiune.

Potrivit relatării sale, persoane aflate în apropiere, clienți ai magazinului și comercianți din zonă nu ar fi reacționat în momentul în care li s-a cerut ajutor.

Situația s-ar fi schimbat abia după ce un bărbat, alertat de strigătele celor prezente la fața locului, a intervenit și a reușit să îl îndepărteze pe agresor de victimă.

„Agenții de pază: "nu e treaba mea!”. Clienții cărora li s-a cerut ajutor: "nu e treaba mea!" Trecătorii prin gang: "nu e treaba mea!". Cei de la taraba cu fructe: "nu e treaba mea!". Un domn s-a oprit, alertat de țipetele mele îngrozite, și a reușit să-l elibereze pe nepalez”.

Poliția și echipajele medicale au intervenit

Conform postării făcute pe Facebook, la fața locului au ajuns ulterior echipaje ale Poliției și SMURD, iar martorii au oferit declarații cu privire la cele întâmplate.

În mesajul său, femeia și-a exprimat nemulțumirea și față de reacția unui agent de pază aflat în apropiere. Aceasta susține că l-a întrebat de ce nu a intervenit pentru a opri agresiunea, iar răspunsul primit ar fi fost că responsabilitatea sa se limitează la paza magazinului.

Relatarea a generat numeroase comentarii și dezbateri pe rețelele sociale, mulți utilizatori condamnând violența și lipsa de reacție a celor care ar fi asistat la incident. De asemenea, mai multe persoane au atras atenția asupra situației muncitorilor străini din România și asupra riscurilor la care aceștia pot fi expuși.

"Nu e treaba mea" este în gena acestui popor: reformator, corect, pretențios, cu suflet bun... Țin minte hoții din tramvaie din comunism, toți ii vedeau, nimeni nu sărea în ajutor. La fel și acum. Vezi o nedreptate, întorci capul și mergi mai departe”.

„Cred ca ni se evaporeaza sufletele, ne disipăm. Cred, din experiență, că poate ura rasială nu a dispărut niciodată. Și oamenii ”ăștia" au copii care stau fără tată, o soție care așteaptă și oamenii "ăștia" au vise, au speranțe. Tremură când trimit acasă 20 de dolari, când am ajuns și noi ca cei din "clasa de sus"?!!”.