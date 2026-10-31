Din ce cauză cel mai înalt munte din Europa Occidentală a pierdut peste un metru în înălțime într-un singur an

Mont Blanc, cel mai înalt munte din Europa Occidentală, este mai scund cu peste un metru față de anul trecut. Noile măsurători arată că celebrul vârf al Alpilor are acum 4.807,47 metri, iar specialiștii explică de ce altitudinea sa se modifică de la un an la altul. Fenomenul are legătură cu stratul de zăpadă și gheață care acoperă vârful, însă experții atrag atenția că aceste variații nu trebuie confundate cu efectele pe termen lung ale încălzirii globale.

Mont Blanc Foto: arhiva

Unul dintre cele mai cunoscute repere geografice ale Europei a înregistrat o nouă schimbare de altitudine. Mont Blanc, situat în Alpi, la granița dintre Franța și Italia, măsoară în prezent 4.807,47 metri deasupra nivelului mării. Valoarea este cu 1,29 metri mai mică decât cea consemnată în 2025.

Deși diferența poate părea surprinzătoare, specialiștii spun că înălțimea măsurată a muntelui nu este constantă. Stratul de zăpadă și gheață de la nivelul vârfului se modifică în funcție de condițiile meteorologice, iar temperatura, vântul și precipitațiile pot influența considerabil rezultatele măsurătorilor.

Cum au descoperit specialiștii că Mont Blanc și-a redus altitudinea

Noile date au fost obținute în urma unei expediții desfășurate în luna septembrie, la care au participat specialiști din cadrul Uniunii Naționale a Geometriștilor-Experți din Franța și reprezentanți ai organizației profesionale a geometriștilor-experți.

Măsurătorile sunt realizate periodic încă din 2001, pentru a urmări evoluția stratului de zăpadă și gheață din zona celui mai înalt punct al masivului.

De această dată, echipa a folosit instrumente satelitare de mare precizie și drone, cu ajutorul cărora a fost creat un model detaliat al suprafeței vârfului.

Rezultatul indică o altitudine de 4.807,47 metri, cu 1,29 metri sub valoarea înregistrată în 2025. Informațiile au fost prezentate de publicația The Guardian.

Cu cât a scăzut Mont Blanc față de recordul din 2007

Compararea măsurătorilor din ultimii ani arată că variațiile de altitudine pot fi considerabile.

În 2007, Mont Blanc a atins o înălțime de 4.810,90 metri, cea mai mare valoare din seria de măsurători menționată. Prin comparație, nivelul actual este cu 3,43 metri mai mic.

Totuși, situația nu a evoluat constant în direcția scăderii. În 2023, muntele ajunsese la unul dintre cele mai reduse niveluri din ultimele decenii, iar măsurătoarea actuală este cu 1,88 metri mai mare decât cea din acel an.

Aceste diferențe demonstrează că altitudinea măsurată a vârfului poate varia semnificativ de la o perioadă la alta, fără ca acest lucru să însemne automat o modificare permanentă a structurii muntelui.

De ce pierderea unui metru din înălțime nu înseamnă că muntele pierde aceeași cantitate de gheață

Specialiștii fac o distincție importantă între altitudinea suprafeței acoperite de zăpadă și gheață și cantitatea totală de gheață existentă în masiv.

„Este esențial să distingem între schimbările altitudinii suprafeței și modificările volumului sau masei totale de gheață”, a transmis un reprezentant al organizației franceze.

Cu alte cuvinte, dacă stratul de zăpadă de pe vârf este mai gros într-un anumit an, altitudinea măsurată poate crește. Acest lucru nu demonstrează însă că întregul masiv a acumulat o cantitate suplimentară de gheață. În aceeași logică, o scădere a înălțimii măsurate nu poate fi folosită singură pentru a calcula pierderea totală de masă glaciară.

Încălzirea globală afectează ghețarii din Alpi. Ce schimbări au observat cercetătorii

Chiar dacă fluctuațiile de altitudine ale Mont Blanc sunt influențate în principal de condițiile meteorologice de la nivelul vârfului, încălzirea climatică produce transformări importante în regiunea alpină.

Un exemplu este Elveția, unde ghețarii au pierdut aproximativ o cincime din volumul lor în ultimii cinci ani. Potrivit măsurătorilor recente, volumul gheții s-a redus cu 5,5% în intervalul 2025-2026.

Jean des Garets, președintele Camerei Departamentale a Geometriștilor din Haute-Savoie și coordonatorul expediției de pe Mont Blanc, a vorbit despre schimbările vizibile în masivul alpin.

Potrivit acestuia, efectele încălzirii pot fi observate cu ochiul liber în mai multe zone. Totuși, la altitudini de peste 4.000 de metri, transformările nu par să fie, deocamdată, la fel de evidente.

Un exemplu concret vine din apropierea ghețarului Tête-Rousse. În anumite porțiuni, retragerea gheții a modificat peisajul atât de mult încât traseul este străbătut acum de cursuri de apă, în locul suprafețelor care erau acoperite anterior de ghețar.

Astfel, deși variația de peste un metru a înălțimii Mont Blanc nu reprezintă, în sine, o dovadă a pierderii permanente de gheață, evoluția ghețarilor din Alpi rămâne un motiv de îngrijorare pentru specialiști.

Mont Blanc continuă să fie cel mai înalt vârf din Europa Occidentală, însă măsurătorile realizate periodic arată cât de dinamic este mediul montan și cât de mult pot influența condițiile naturale aspectul și altitudinea unuia dintre cele mai cunoscute masive ale lumii.