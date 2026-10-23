Criză majoră în Italia! Rafturile din supermarketuri sunt goale, numeroase benzinării au rămas fără combustibil. Și pacienții care au nevoie de dializă sunt foarte afectați

Napoli se confruntă cu o criză de aprovizionare provocată de protestele transportatorilor rutieri din sudul Italiei. Rafturile supermarketurilor se golesc, numeroase benzinării au rămas fără combustibil, iar transportul pacienților și serviciile de salubritate sunt afectate. În paralel, două universități au trecut la cursuri online, iar angajații administrației locale sunt încurajați să lucreze de acasă, scriu cei de la ilpost.it.

Foto: ANSA

Blocajele care împiedică livrările cu camioane afectează mai multe regiuni din sudul Italiei. Napoli, cel mai mare oraș din zona afectată, resimte însă în mod deosebit consecințele perturbărilor, care amenință să dea peste cap activitățile cotidiene și funcționarea unor servicii esențiale.

Rafturile supermarketurilor din Napoli se golesc. Ce alimente lipsesc

În numeroase supermarketuri din Napoli, aprovizionarea cu produse de bază a devenit tot mai dificilă. Laptele, ouăle, făina, conservele, fructele și legumele se numără printre alimentele care lipsesc cel mai frecvent de la rafturi.

Principala cauză este blocarea sau întârzierea camioanelor care transportă marfa către magazine. Fără livrări regulate, stocurile nu mai pot fi completate la timp, iar unele produse dispar rapid din oferta supermarketurilor.

Situația este agravată de teama consumatorilor că penuria s-ar putea prelungi. O parte dintre clienți cumpără produsele disponibile imediat ce le găsesc, ceea ce accelerează epuizarea stocurilor.

Pâinea se mai găsește în special în magazinele care o produc în propriile unități, fără să depindă de livrările din exterior. În schimb, băuturile și alte produse cu o cerere mai redusă continuă să fie disponibile în multe dintre magazine.

Imaginile publicate în ultimele zile surprind rafturi goale sau doar parțial aprovizionate în Napoli și în alte localități din regiunea Campania. Probleme similare au fost raportate și în alte zone din sudul Italiei, unde protestele transportatorilor au perturbat lanțurile de distribuție.

Benzină pe terminate în Napoli. Cozi lungi la puținele stații alimentate

Criza nu se limitează la alimente. Numeroase benzinării din Napoli au rămas fără benzină, iar șoferii se îndreaptă către stațiile care mai au carburant disponibil.

În fața acestora s-au format cozi lungi, în timp ce unele benzinării mai mici au fost nevoite să își închidă temporar activitatea. În anumite stații care mai funcționează, motorina este mai ușor de găsit decât benzina.

Lipsa combustibilului complică deplasările locuitorilor și afectează activitățile care depind de transportul rutier. În același timp, presiunea asupra aprovizionării cu carburant poate avea consecințe asupra serviciilor publice, inclusiv asupra transportului medical și colectării deșeurilor.

Pacienții care au nevoie de dializă, printre cei afectați de criză

Una dintre cele mai grave consecințe ale blocajelor este reprezentată de dificultățile întâmpinate în transportul pacienților.

Manuel Ruggiero, președintele asociației italiene „Nessuno tocchi Ippocrate”, a semnalat, într-o declarație pentru publicația la Repubblica, cazuri de pacienți cu afecțiuni renale care întâmpină probleme în a ajunge la centrele de dializă.

Potrivit acestuia, sunt afectate și deplasările pacienților între spitale, precum și activitatea ambulanțelor.

Situația este deosebit de îngrijorătoare pentru persoanele care depind de tratamente regulate și de transport medical specializat. În lipsa unor soluții rapide, perturbările logistice riscă să îngreuneze accesul acestora la îngrijirile necesare.

Pentru a limita efectele crizei, Prefectura din Napoli a pregătit un plan destinat asigurării circulației vehiculelor care transportă bunuri esențiale. Sunt vizate livrările de medicamente, alimente perisabile și hrană pentru animale, precum și transporturile legate de gestionarea deșeurilor.

Aceste vehicule circulă sub escortă pentru a facilita transportul în condițiile blocajelor. Potrivit prefectului, aproximativ 500 de vehicule de acest tip au circulat în Napoli între marți și miercuri.

Criza carburantului afectează și colectarea gunoiului

Problemele de aprovizionare încep să se resimtă și în serviciile de salubritate. ASIA Napoli, compania municipală responsabilă de colectarea deșeurilor, a avertizat că lipsa carburantului îngreunează activitatea vehiculelor care ridică și transportă gunoiul.

Compania le-a cerut locuitorilor să reducă pe cât posibil cantitatea de deșeuri produsă, pentru a limita presiunea asupra unui serviciu deja afectat.

Problemele se extind și în afara orașului Napoli. În Castellammare di Stabia, localitate din provincia Napoli, colectarea deșeurilor organice nu a mai fost efectuată în noaptea de miercuri spre joi.

De asemenea, ASIA Napoli a suspendat serviciul de colectare a deșeurilor voluminoase de la domiciliu.

Dacă lipsa carburantului și blocajele transporturilor continuă, activitatea serviciilor de salubritate ar putea întâmpina noi dificultăți, cu efecte asupra gestionării deșeurilor în oraș și în localitățile învecinate.

Două universități din Napoli au mutat cursurile în online

Perturbările din transporturi au determinat schimbări și în activitatea instituțiilor de învățământ superior.

Universitatea Federico II din Napoli și Universitatea Luigi Vanvitelli au anunțat trecerea la cursuri online începând de joi, 22 octombrie 2026. La momentul relatării, nu fusese comunicată o dată pentru revenirea la desfășurarea obișnuită a cursurilor.

Decizia are în vedere dificultățile de deplasare provocate de blocajele din transporturi și de lipsa carburantului, care îi afectează atât pe studenți, cât și pe angajații universităților.

Măsura amintește de perioada pandemiei de COVID-19, când instituțiile de învățământ au recurs la predarea la distanță pentru a asigura continuitatea activității.

În același timp, primarul din Napoli, Gaetano Manfredi, le-a cerut responsabililor din administrația locală să faciliteze munca de la distanță pentru angajații care întâmpină dificultăți în a ajunge la sediul instituției.

Primarul Gaetano Manfredi cere intervenția Guvernului italian

În contextul agravării problemelor de aprovizionare, primarul orașului Napoli a solicitat intervenția Guvernului italian pentru gestionarea efectelor protestelor transportatorilor.

Situația scoate în evidență dependența orașului de transportul rutier pentru aprovizionarea cu alimente și carburant, dar și pentru funcționarea serviciilor medicale și publice.

Napoli nu este singura zonă afectată de proteste, însă amploarea problemelor din oraș ridică semne de întrebare privind capacitatea lanțurilor de distribuție de a asigura în continuare livrările necesare.

Autoritățile încearcă să mențină deschise principalele rute pentru transporturile esențiale și să limiteze efectele asupra populației. Printre priorități se numără aprovizionarea cu medicamente și alimente, transportul pacienților și menținerea serviciilor de salubritate.