De ce au ajuns tot mai multe produse din supermarketuri în cutii antifurt: „E o practică”

Un videoclip publicat în mediul online a stârnit o discuție despre măsurile de siguranță din supermarketuri. În imagini pot fi văzute mai multe produse care au fost puse în sisteme antifurt, inclusiv alimente care, în mod obișnuit, nu erau asociate cu astfel de măsuri.

Pe filmarea de pe Reddit apare întrebarea: „De ce sunt absolut toate produsele în sistem antifurt?”

Imaginile au generat rapid reacții, iar mai mulți oameni au încercat să explice de ce unele magazine au ajuns să securizeze inclusiv produse alimentare. Unii dintre cei care au văzut imaginile au făcut haz de situație, sugerând că numărul mare de produse securizate ar putea avea legătură cu zona în care se află magazinul.

„Așa îți dai seama că stai într-o zonă top a orașului”, a comentat un internaut.

Alții au povestit situații în care au văzut persoane care consumau produse în interiorul supermarketurilor și plecau fără să le plătească.

„Ultima dată când am fost la Carrefour Express, paznicul prinsese 3 minori care furaseră. Au mâncat ciocolate, napolitane și aveau doar ambalajele la ei. I-a văzut pe cameră probabil sau un angajat a spus. Le-a dat drumul că aveau sub 10 ani, dar e o practică. Merg în supermarket și iau prânzul, sunt minori, nu răspund penal. Mai fac parte și dintr-un grup etnic, nu vor scandal cu 10 adulți în magazin dacă cheamă poliția. Deci, ce să facă magazinul? Cutie de siguranță”, a povestit un utilizator.

„Se fură maxim”

Un alt internaut a spus că a cunoscut o persoană care lucra ca paznic într-un supermarket și susține că furturile erau frecvente.

„Cunoșteam pe cineva care lucra ca paznic la un supermarket d-ăsta. Se fura maxim. Și da, dacă sunt țicniți d-ăia, nu prea vor bătaie.... Bătrânii, de asemenea, fură enorm. Băieții din spate se uită pe camere și dau pont la paznic, dar paznicul nu intră în acțiune decât dacă se iese din zona caselor de plată, doar așa poate fi considerat furt”, a scris acesta.

În comentarii au apărut și persoane care au recunoscut că au consumat uneori produse înainte de a ajunge la casă, însă spun că acestea au fost plătite ulterior.

„Recunosc, și prietena mea a mai mâncat câte un Snickers sau a mai băut câte o sticlă de apă. Dar de fiecare dată eram cu ambalajele la casă să le plătim”, a explicat un utilizator.

Un alt internaut spune că a observat produse securizate și în magazinele Lidl.

„Am văzut și în Lidl că au pus niște etichete antifurt pe alimente. Probabil de când au mâncat acei domni în magazin, live pe TikTok, fără să plătească...”, a comentat acesta.

De la cașcaval la conserve de ton

Unii utilizatori spun că sistemele antifurt nu sunt o noutate în anumite magazine și că, în ultimii ani, au ajuns să fie aplicate pe tot mai multe categorii de produse.

„Neam de țărani, de ani de zile era cu sigiliu la noi prin țară orice aliment peste 20-30 de lei, gen cașcaval mai scump etc... acum mai nou sunt și conservele de ton”, a scris un internaut.

Un alt utilizator consideră că măsurile au început să fie tot mai vizibile în perioada pandemiei, în special pentru produsele mici și mai scumpe.

„În timpul pandemiei am văzut că au început să pună din ce în ce mai multe produse în cutii speciale. De regulă, produsele mici cu valoare măricică. De la aparate de ras, prezervative și cașcaval. Probabil depinde de zona unde ești. Posibil să fie magazine unde rata de furt este una uriașă, motiv pentru care retailerii recurg la aceste practici. Nu mai furați”, a transmis acesta.

Astfel, potrivit experiențelor relatate de internauți, măsurile antifurt pot varia în funcție de magazin și de zona în care acesta se află, iar retailerii aleg să securizeze anumite produse în funcție de riscul de furt.