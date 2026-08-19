 De ce au ajuns tot mai multe produse din supermarketuri în cutii antifurt: „E o practică”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

De ce au ajuns tot mai multe produse din supermarketuri în cutii antifurt: „E o practică”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Un videoclip publicat în mediul online a stârnit o discuție despre măsurile de siguranță din supermarketuri. În imagini pot fi văzute mai multe produse care au fost puse în sisteme antifurt, inclusiv alimente care, în mod obișnuit, nu erau asociate cu astfel de măsuri.

De ce au ajuns tot mai multe produse din supermarketuri în cutii antifurt / foto: arhivă
De ce au ajuns tot mai multe produse din supermarketuri în cutii antifurt / foto: arhivă

Pe filmarea de pe Reddit apare întrebarea: „De ce sunt absolut toate produsele în sistem antifurt?”

Imaginile au generat rapid reacții, iar mai mulți oameni au încercat să explice de ce unele magazine au ajuns să securizeze inclusiv produse alimentare. Unii dintre cei care au văzut imaginile au făcut haz de situație, sugerând că numărul mare de produse securizate ar putea avea legătură cu zona în care se află magazinul.

„Așa îți dai seama că stai într-o zonă top a orașului”, a comentat un internaut.

Alții au povestit situații în care au văzut persoane care consumau produse în interiorul supermarketurilor și plecau fără să le plătească.

„Ultima dată când am fost la Carrefour Express, paznicul prinsese 3 minori care furaseră. Au mâncat ciocolate, napolitane și aveau doar ambalajele la ei. I-a văzut pe cameră probabil sau un angajat a spus. Le-a dat drumul că aveau sub 10 ani, dar e o practică. Merg în supermarket și iau prânzul, sunt minori, nu răspund penal. Mai fac parte și dintr-un grup etnic, nu vor scandal cu 10 adulți în magazin dacă cheamă poliția. Deci, ce să facă magazinul? Cutie de siguranță”, a povestit un utilizator.

„Se fură maxim”

Un alt internaut a spus că a cunoscut o persoană care lucra ca paznic într-un supermarket și susține că furturile erau frecvente.

„Cunoșteam pe cineva care lucra ca paznic la un supermarket d-ăsta. Se fura maxim. Și da, dacă sunt țicniți d-ăia, nu prea vor bătaie.... Bătrânii, de asemenea, fură enorm. Băieții din spate se uită pe camere și dau pont la paznic, dar paznicul nu intră în acțiune decât dacă se iese din zona caselor de plată, doar așa poate fi considerat furt”, a scris acesta.

În comentarii au apărut și persoane care au recunoscut că au consumat uneori produse înainte de a ajunge la casă, însă spun că acestea au fost plătite ulterior.

„Recunosc, și prietena mea a mai mâncat câte un Snickers sau a mai băut câte o sticlă de apă. Dar de fiecare dată eram cu ambalajele la casă să le plătim”, a explicat un utilizator.

Un alt internaut spune că a observat produse securizate și în magazinele Lidl.

„Am văzut și în Lidl că au pus niște etichete antifurt pe alimente. Probabil de când au mâncat acei domni în magazin, live pe TikTok, fără să plătească...”, a comentat acesta.

De la cașcaval la conserve de ton

Unii utilizatori spun că sistemele antifurt nu sunt o noutate în anumite magazine și că, în ultimii ani, au ajuns să fie aplicate pe tot mai multe categorii de produse.

„Neam de țărani, de ani de zile era cu sigiliu la noi prin țară orice aliment peste 20-30 de lei, gen cașcaval mai scump etc... acum mai nou sunt și conservele de ton”, a scris un internaut.

Un alt utilizator consideră că măsurile au început să fie tot mai vizibile în perioada pandemiei, în special pentru produsele mici și mai scumpe.

„În timpul pandemiei am văzut că au început să pună din ce în ce mai multe produse în cutii speciale. De regulă, produsele mici cu valoare măricică. De la aparate de ras, prezervative și cașcaval. Probabil depinde de zona unde ești. Posibil să fie magazine unde rata de furt este una uriașă, motiv pentru care retailerii recurg la aceste practici. Nu mai furați”, a transmis acesta.

Astfel, potrivit experiențelor relatate de internauți, măsurile antifurt pot varia în funcție de magazin și de zona în care acesta se află, iar retailerii aleg să securizeze anumite produse în funcție de riscul de furt.

Ghid de cumpărături

banner Cristina Ionașcu png
#Exclusiv Click!
Vedeta PRO Tv care și-a pierdut părinții răpuși de cancer, unul după altul: „Au murit amândoi sub ochii mei” PrimeTime
Coada de ambulante la spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti FOTO Inquam Photos / Octav Ganea
Tragedie la Spitalul Universitar din București! Un medic s-ar fi aruncat de la etaj. A fost găsit fără viață Național
image
#Analize Adevărul
A fost salvat de două ori de la înec, dar s-a întors în mare cu steagul roșu arborat. Explicația psihologului adevarul.ro
image
#Analize Adevărul
„Mama mea este postac AUR”. Povestea unui tânăr care și-a descoperit mama într-un grup de partid adevarul.ro

Parteneri

image
Daniel Pancu și-a aflat pedeapsa după ce a fost eliminat la Rapid – Dinamo 0-1. Câte etape stă. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Liceul din Bucureşti, unde toţi elevii au picat Bacul de toamnă observatornews.ro
image
Ce pensie are un român cu 35-40 de ani vechime și salariul minim www.antena3.ro
image
Guvernul se întruneşte în şedinţă de urgenţă ca să aprobe finanţarea pentru sectorul feroviar. Sindicaliştii ameninţă cu oprirea trenurilor www.gandul.ro
image
Cine era medicul de la Spitalul Universitar de Urgență București care s-a sinucis! Avea doar 28 de ani www.wowbiz.ro
image
Mathilde Favier, directoarea de relații publice a Dior, s-a stins din viață la 57 de ani www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Ilie Dumitrescu nu s-a uitat la bani: a scos cardul și a plătit pe loc pentru toată echipa. Cum și-a explicat gestul as.ro
image
Șoferii au găsit o alternativă la alertele pentru Poliție de pe Waze. Noile „coduri” folosite în trafic playtech.ro
image
Super veste pentru olteni înainte de Universitatea Craiova – Ararat. Ce s-a întâmplat cu 24 ore înainte de meciul din Europa League. Video www.fanatik.ro
image
Motivul trist care l-a făcut pe medicul de 28 de ani să ia decizia tragică! De ce a făcut asta www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
Gata cu viața monahală! Tatăl Deliei și-a dat jos barba, s-a tuns modern și se bucură din plin de viață! Cum arată acum Ion Matache. Asta da schimbare! www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Charles Spencer va „spune în sfârșit adevărul” despre sora sa, Prințesa Diana. Se împlinesc 29 de ani de la decesul ei TRAGIC okmagazine.ro
image
Participa la ”orgii sexuale de proporții aproape biblice!” Prințesa și-a înșelat soțul dezmățat cu un actor celebru, la fel de afemeiat okmagazine.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Ucis de o teribilă armă medievală? Misterul scheletului cu 167 de fracturi, descoperit într-un castel scoțian historia.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Cine zace în cele cinci gropi comune ale Bătăliei de la Mohács din 1526? historia.ro
dambivta png
Descoperire șocantă în Dâmbovița! Tigri ținuți ilegal și cadavrul unui pui de leu, ascuns într-un congelator. Ce s-a întâmplat cu animalele Național
bacsis
Cât bacșiș lasă românii și când consideră că este justificat? „Nu trebuie să existe presiunea asta” Fapt divers
Muncitor Sursa Freepik com jpg
Medic oncolog, muncitor necalificat în construcții. De ce nu poate profesa, deși spitalul din Tulcea are nevoie de specialiști Național
image png
VideoO influenceriță, țintă a criticilor după ce a mers cu bebelușul la sală: „Absolut nebunesc” Internațional
Coada de ambulante la spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti FOTO Inquam Photos / Octav Ganea
Tragedie la Spitalul Universitar din București! Un medic s-ar fi aruncat de la etaj. A fost găsit fără viață Național
Thassos, foto Shutterstock jpg
Cât costă o zi la plajă în Thassos pentru o familie de români. Suma plătită de turiști Fapt divers
canicula bucuresti jpg
Urmează zile de foc în România. Temperaturile urcă până la 39 de grade, iar nopțile devin tropicale Național
oi masina facebook jpg
Imagini revoltătoare în Sibiu! Oile, lovite cu mașina și apoi bătute pe un câmp Național
image
Ce a făcut mai exact Nicușor Dan la Făgăraș. A lipsit de la Ziua Marinei fix pentru asta actualitate.net
image
„Copilul meu frumos, de ce ai plecat? Ce blestem te-a urmărit?” Strigătul de disperare al mamei tânărului de 26 de ani ucis în accidentul de pe Mureșenilor. Când va fi Alex va fi înmormântat actualitate.net