Detaliile din dormitor care pot scădea valoarea unei locuințe. Ce trebuie să elimini pentru a primi oferte mai bune

Atunci când încercăm să vindem un apartament sau o casă, cu toții știm cât de important este aspectul acesteia. Indiferent de cât de generoasă ar fi suprafața totală, o casă neîngrijită va trage în jos prețul pe care îl putem obține. Însă, există și unele greșeli mult mai minore care pot avea acest efect.

Nu numai detaliile majore vizibile, cum ar fi mucegaiul, pot avea un impact asupra valorii totale a proprietății pe care încercăm să o vindem. Chiar și un dormitor aparent curat și ordonat poate ascunde unele capcane care vor diminua interesul potențialilor cumpărători.

„Oamenii petrec ore întregi pentru a pune la punct bucătăria și livingul, apoi lasă dormitorul la urmă. Însă cumpărătorii își petrec o treime din viață în această cameră, iar acest lucru se observă. Câteva schimbări mici și ieftine pot transforma complet senzația de lux și de liniște pe care o transmite un dormitor, fără să fie nevoie de nicio renovare”, a explicat experta în design interior, Deirdre McGettrick, conform Daily Mail.

Aceste greșeli aparent minore pot afecta valoarea unei locuințe, iar experții spun să scăpăm de aceste probleme înainte de a încerca să vindem locuința.

Mobila supradimensionată

Un pat prea mare în proporție cu dimensiunea dormitorului poate face mulți potențiali cumpărători să se orienteze către altă proprietate.

„Dacă abia te poți deplasa în jurul patului sau ușile dulapului nu se pot deschide complet, cumpărătorii vor percepe acest lucru ca pe o problemă a camerei, nu doar a mobilierului. Astfel, ei se vor gândi că, dacă încăperile sunt mici, oferta ar trebui să reflecte acest lucru”, spune experta.

Spațiile dezordonate

Înainte de a chema potențiali cumpărători la o vizionare, este important să facem ordine cât mai bine în dormitor.

„Noptierele încărcate cu cărți și încărcătoare fac ca încăperea să pară fără spații de depozitare și dezordonată, nicidecum o locuință care să justifice un preț de lux”, mai spune McGettrick.

Piese de mobilier nepotrivite

Cu toții avem preferințe diferite, iar ceea ce alții consideră a fi haotic nouă ne poate părea superb. Însă, trebuie să avem în vedere faptul că dormitorul trebuie să fie cât mai ordonat și mai generic, pentru a nu afecta valoarea casei scoase la vânzare.

„Poate că ai un stil aparte, dar atunci când îți vinzi locuința, asigură-te că mobilierul din dormitor se potrivește, altfel camera va părea lipsită de armonie”, spune experta britanică.

Lipsa scaunelor și fotoliilor

Chiar și atunci când avem un dormitor mic, ar trebui să încercăm să avem un fotoliu, sau măcar un scaun cu un aspect mai elegant. Acest spațiu va avea un impact vizual puternic asupra potențialilor cumpărători.

„Chiar și un mic fotoliu de accent cu o măsuță laterală lângă fereastră sau o banchetă îngustă la capătul patului fac spațiul să pară mai atent amenajat și mai sofisticat”, spune experta.

Ce poți face pentru a crește valoarea proprietății

Atunci când vine vorba despre aspectul dormitorului și impactul pe care acesta îl poate avea asupra potențialilor cumpărători, există câteva sfaturi pe care trebuie să le avem în vedere.

Mai precis, pentru a impresiona orice viitor proprietar, lumina naturală trebuie să fie cât mai abundentă în dormitor. De asemenea, o oglindă de mari dimensiuni poate fi, de asemenea, utilă.

„O oglindă mare, pe toată înălțimea, sau una supradimensionată îndeplinește două funcții: face camera să pară mai spațioasă și reflectă lumina naturală în întreaga încăpere”, mai spune McGettrick.

Iar, nu în ultimul rând, covorul poate avea, de asemenea, un impact pozitiv.

„Un covor de fiecare parte a patului sau unul mare, așezat sub pat, înmoaie atmosfera camerei și adaugă căldură sub picioare”, declară experta britanică.