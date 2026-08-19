 Imagini revoltătoare în Sibiu! Oile, lovite cu mașina și apoi bătute pe un câmp
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Imagini revoltătoare în Sibiu! Oile, lovite cu mașina și apoi bătute pe un câmp

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Imagini care au stârnit un val de indignare au fost publicate în mediul online de o locuitoare din cartierul Magnolia, din municipiul Sibiu. În filmare apare un crescător de oi care își conduce turma de la volanul mașinii, pe un câmp.

Oile, lovite cu mașina și bătute / foto: captură video Facebook
Oile, lovite cu mașina și bătute / foto: captură video Facebook

La un moment dat, autoturismul lovește una dintre oi, iar animalul rămâne întins la pământ și pare că nu se mai poate deplasa. Bărbatul coboară apoi din mașină și lovește animalul de mai multe ori, încercând să îl facă să se ridice și să își continue drumul alături de turmă.

Internauții cer intervenția autorităților

Filmarea s-a răspândit rapid pe rețelele sociale, strângând peste o mie de distribuiri și sute de reacții. Comportamentul bărbatului a fost criticat dur de cei care au văzut imaginile, iar mai mulți oameni au cerut intervenția autorităților.

„Pentru unii animalele sunt doar de sacrificiu. Când am zis că acesștia nu sunt ciobani, că au mașini luxoase și apartamente și primesc bani de la APIA și tot se vaicăresc că nu au destul, mi-au sărit în cap. Acești oameni sunt niște escroci cu mult tupeu și puțină minte”, a spus un internaut.

La rândul său, Ioan Suciu, fermier din Făgăraș, județul Brașov, și-a exprimat revolta și a anunțat că va transmite imaginile instituțiilor competente.

„Protecția animalelor unde sunteți?! Să îți calci oaia cu mașina, care o cumperi de pe urma la oile alea, ești un gunoi! Ce vină are animalul ăla dacă e flămând, caută și el să trăiască!”, a transmis Ioan Suciu, fermier din Făgăraș, județul Brașov.

Acesta a precizat că va sesiza autoritățile în legătură cu incidentul.

„Mâine dimineață o să trimit filmarea la toate instituțiile statului. Cofetarule de subvenție ce ești! Aceștia nu sunt ciobani, să știți, sunt niște pleve ale societății!”, a mai spus oierul din Făgăraș.

Poliția Animalelor din Sibiu s-a autosesizat în acest caz și a deschis un dosar penal.

Un caz similar, anchetat în Iași

Incidentul din Sibiu vine la scurt timp după un caz asemănător înregistrat în județul Iași. În urmă cu aproximativ două săptămâni, o femeie de 44 de ani a fost plasată sub control judiciar, după ce ar fi lovit intenționat cu mașina o turmă de oi care intrase pe terenul său din comuna Deleni.

Potrivit IPJ Iași, conflictul ar fi izbucnit după ce turma aparținând unui tânăr de 27 de ani a pătruns pe proprietatea femeii. În urma incidentului, unul dintre animale a fost rănit.

„La data de 6 august, a fost prezentată Parchetului de pe lângă Judecătoria Hârlău, astfel că procurorul de caz a dispus luarea măsurii controlului judiciar față de aceasta, pentru 60 de zile. Astfel de fapte atrag răspunderea penală şi pot conduce la măsuri preventive şi sancţiuni prevăzute de lege.

Poliţia Română va continua să acţioneze ferm pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor împotriva animalelor, în vederea protejării acestora şi a respectării legii”, transmite IPJ Iaşi.

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