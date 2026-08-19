 Un bărbat cu mască de Chucky terorizează oamenii pe stradă: îi urmărește și îi amenință. Poliția a pornit în căutarea lui
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Un bărbat cu mască de Chucky terorizează oamenii pe stradă: îi urmărește și îi amenință. Poliția a pornit în căutarea lui

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Poliția din Philadelphia a declarat luni că îl caută pe un individ acuzat că a hărțuit și a terorizat oameni în timp ce purta o mască distinctivă în stilul păpușii Chucky de Halloween.

Bărbatul care terorizează oamenii pe stradă/sursă foto: Philadelphia Police Department
Bărbatul care terorizează oamenii pe stradă/sursă foto: Philadelphia Police Department

Poliția, în căutarea individului care terorizează oameni pe stradă

Un bărbat mascat, surprins de camerele de supraveghere purtând o mască înfricoșătoare de păpușă, este căutat de poliția din Philadelphia după ce ar fi amenințat și urmărit cel puțin șase persoane în apropierea Primăriei.

 Într-unul dintre incidente, petrecut pe 12 august, acesta s-a apropiat de o femeie care alerga dimineața și ar fi întrebat-o dacă este „gata să moară”, potrivit BBC

Imaginile îl surprind pe suspect urmărind victima în jurul orei 5:30, ora locală, în timp ce ținea o mână la spate și făcea comentarii amenințătoare. Femeia s-a speriat, s-a împiedicat și s-a rănit, iar bărbatul a fugit ulterior într-o stație de metrou. Potrivit poliției, acesta pare să fi filmat întâlnirile, având telefonul mobil cu lanterna aprinsă.

Bărbatul ar proveni dintr-o grupare teroristă

Căpitanul Jason Smith a declarat că nu este clar dacă aceste incidente fac parte dintr-o tendință de pe rețelele sociale. Suspectul este vizat pentru amenințări teroriste, agresiune simplă și alte infracțiuni.

Luanda Marinho, una dintre femeile care l-au întâlnit pe bărbat, a povestit pentru CBS că acesta le-a abordat insistent în timp ce se pregăteau de o alergare matinală: „Ne întreba dacă vrem să facem o cursă cu el. A repetat de câteva ori, dar nu i-am răspuns. Era foarte ciudat.” Ea spune că ia în calcul schimbarea traseului de alergare, descriind momentul drept „un joc pervers”.

Una dintre victime a povestit pentru postul ABC afiliat WPVI cum a reușit să se apere, demonstrând chiar modul în care l-a lovit cu piciorul în piept pe suspect atunci când acesta a încercat să o atace.

Jameka, care a cerut să nu îi fie menționat numele de familie, spune că a vrut să vadă cu ochii ei ce intenții are bărbatul: „M-am întors spre el și am început să țip: «Nu mă mai urmări!» Apoi mi-am ridicat mâinile, pregătită să mă apăr. Mi-am protejat fața, mi-am acoperit linia centrală. Și el a ridicat mâinile, dar mi-am dat seama imediat că nu fusese niciodată într-o luptă”.  Suspectul a fugit după ce l-a lovit.

Jameka spune că bărbatul era vizibil dezorientat: „Nu părea să aibă un scop clar. Aveam genți la mine, dar nu încerca să le ia. Nici nu părea că vrea să intre în cafenea să facă ceva. Atunci m-am gândit: bine, să vedem dacă poți să lupți - și nu putea”.

Poliția demarează cercetări

Potrivit căpitanului Jason Smith, odată prins, suspectul va fi acuzat de amenințări teroriste, hărțuire, agresiune simplă, punerea în pericol a altor persoane și intimidare. În imaginile surprinse, acesta ține un telefon mobil în mâna stângă și pare să filmeze interacțiunile „pentru propriile scopuri”. Poliția verifică rețelele sociale pentru a identifica eventuale postări care ar putea ajuta la localizarea lui.

Într-un moment surprins de camere, suspectul își trage masca albă în jos, lăsând să se vadă o parte din față. Poliția îl descrie ca fiind un bărbat de culoare, cu constituție slabă, aproximativ 1,72 m înălțime și cu vârsta între 16 și 20 de ani.

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