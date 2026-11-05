Adela Popescu, nostalgică după vremurile de la Șușani: „Totul e fix la fel, doar că altfel”

Adela Popescu a publicat o fotografie alb-negru realizată în urmă cu aproximativ 16 ani, în curtea casei de la Șușani. Imaginea a fost însoțită de un mesaj în care actrița a rememorat cum arăta viața ei în acea perioadă, de la oamenii dragi și animalele de companie până la vacanțe, cafea și planurile pe care le avea alături de cei apropiați.

Adela Popescu Foto: Instagram

Vedeta a dezvăluit că fotografia a fost făcută chiar de Radu Vâlcan, în curtea de la Șușani. Privind imaginea, Adela și-a amintit de o perioadă în care îi avea încă alături pe bunici, părinții erau mai tineri, iar în curte se aflau cei doi câini ai familiei, Paco și Ciu.

Adela Popescu a rememorat viața de la Șușani din urmă cu 16 ani

„Poza asta e de prin 2010. Mi-a făcut-o Radu în curte, la Șușani”, a scris actrița în dreptul fotografiei alb-negru.

Adela a continuat cu o serie de amintiri care surprind atmosfera de atunci: „Aveam bunici încă, doi câini, Paco și Ciu, părinți mai tineri, fire de păr albe deloc”.

Mesajul său a cuprins și detalii despre lucrurile pe care le făceau în acea perioadă. „Tocmai ne întorseserăm din Halkidiki și descoperisem micii din Slatina”, a povestit vedeta. Printre micile plăceri de atunci se număra și cafeaua: „Beam cafea Fortuna cu lămâie”.

Actrița și-a amintit inclusiv de discuțiile pe care le purtau în familie sau între apropiați. „Ne dădeam cu părerea din ce butoi e vinul mai bun”, a mai scris ea, evocând un obicei care făcea parte din viața lor de zi cu zi.

„Nu cred că ne gândeam la copii”. Ce a observat Adela când s-a uitat la fotografie

În continuarea postării, Adela Popescu a vorbit și despre planurile pe care le aveau în urmă cu aproximativ 16 ani. „Voiam să ne schimbăm mașina și nu cred că ne gândeam la copii”, a mărturisit actrița.

După ce a enumerat toate aceste amintiri, vedeta a împărtășit și gândul care i-a venit în timp ce se privea în fotografia veche. „Mă uit la mine de atunci și îmi dau seama că totul e fix la fel, doar că altfel. :)”, a scris Adela.

În încheiere, actrița a adăugat o observație scurtă, care a atras atenția prin felul în care a lăsat amintirea să vorbească de la sine: „Totuși… ochii…”.