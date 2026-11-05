Adda, despre pasiunile fiului său. Ce surpriză pregătește artista pentru fani

Adda (34 de ani) lucrează la piese noi și spune că și-ar dori să susțină un concert mare în Capitală.

1/10 Adda gătește cu fiul ei, care face fotbal de performanță Foto: click.ro

Pentru Click!, artista a vorbit și despre Alex, fiul ei, care a împlinit 10 ani. Băiatul face fotbal de performanță, iar acasă cei doi gătesc împreună, în rol de ajutoare de bucătar.

Adda lansează o piesă pe 5 noiembrie

Artista spune că își petrece mult timp în studio. A lansat recent o piesă cu Connect-R, pregătește o nouă lansare pentru 5 noiembrie și mai are un proiect în lucru.

„Da, îmi place să stau mult în studio. Stau mai ascunsă de obicei, dar uite, în seara asta am ieșit. Lucrez intens la proiecte noi. Urmează chiar acum, pe 5 noiembrie, să lansez o piesă nouă, tocmai am lansat o piesă cu Connect-R, urmează încă un proiect. Sunt ocupată”, a declarat Adda pentru Click!.

Dincolo de lansările din perioada aceasta, artista spune că își dorește să facă muzică pe care oamenii să o asculte și peste ani.

Își dorește un concert mare în București

Adda spune că în perioada următoare nu are concerte programate în Capitală. Are însă în minte un concert mare la București și e convinsă că va veni și momentul lui.

„Mi-ar plăcea foarte tare, la un moment dat, să fac un concert mare și în București. Se va întâmpla. Cu siguranță”, ne-a mai spus artista.

Alex face fotbal de performanță, iar acasă gătește cu mama lui

Alex a împlinit 10 ani pe 22 octombrie. Artista spune că băiatul ei a ajuns aproape la fel de înalt ca ea și că, pe măsură ce a crescut, între ei s-a legat și o prietenie frumoasă.

„E o relație foarte faină. E o relație și de prietenie, și de mamă-fiu”, a povestit Adda. Alex face fotbal de performanță, iar părinții îl susțin. Acasă, mama și fiul își petrec timp împreună și în bucătărie, unde gătesc în rol de ajutoare de bucătar.

De ziua lui Alex, Adda i-a dedicat și un mesaj pe Instagram. „Copilul meu drag, azi împlinești 10 ani! Tot scriu și șterg și iar scriu și șterg pentru că ceea ce simt nu încape în cuvinte”, a scris atunci Adda.