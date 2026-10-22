 Ce recunoaște Connect-R despre divorțul de Misha: „O parte din mine a rămas în trecut”
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Ce recunoaște Connect-R despre divorțul de Misha: „O parte din mine a rămas în trecut”

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Connect-R este unul dintre cei mai de succes artiști din România, însă a preferat întotdeauna să își țină viața personală departe de ochii publicului. Recent, cântărețul a ales să vorbească despre despărțirea de Misha, mama fiicei sale, și a făcut mărturisiri sincere despre felul în care se simte în prezent.

Connect-R vorbește despre despărțirea de Misha.
Connect-R vorbește despre despărțirea de Misha. Foto: Antena1/Arhiva Click!

Connect-R și Misha au format unul dintre cele mai cunoscute cupluri din showbizul românesc, însă relația lor a ajuns la final în urmă cu mai mulți ani. Cei doi au împreună o fiică, Maya, de care se ocupă amândoi, iar artistul recunoaște că nu a reușit să se desprindă complet de trecut.

Connect-R: „Nu mai cred în căsătorie, în schimb, cred în iubire”

Invitat în emisiunea „Furnicuțele”, moderată de Cătălin Măruță, cântărețul a vorbit despre viața sa personală și a mărturisit că nu mai crede în căsnicie, dar continuă să creadă în iubire. Acesta a recunoscut că o parte din el a rămas în trecut și că acest lucru îl împiedică să fie pe deplin fericit.

„Nu mai cred în căsnicie. Adică, nu mai cred că trebuie să fie o nuntă, chiar dacă sunt creștin ortodox. Nu mai cred în căsătorie, în schimb, cred în iubire. O parte din mine a rămas în trecut, încă. Nu pot să merg nici înainte, nici înapoi. (n.r. Ești fericit acum?) Semi-fericit. Ți-am spus că o parte din mine a rămas acolo și mă blochează cumva să fiu fericit”, a declarat Connect-R, la Furnicuțele.

Connect-R, despre relația cu fiica sa, Maya

Artistul are o relație apropiată cu fiica sa, Maya, în vârstă de 13 ani. Tânăra și-a descoperit deja pasiunile, printre care se numără muzica și cultura asiatică. Mai mult, aceasta i-a mărturisit tatălui său că își dorește să se mute în Coreea de Sud la vârsta de 16 ani și i-a cerut să o însoțească pentru a o ajuta să se acomodeze.

„I-am zis: «La ce vârstă vrei să pleci?». «La 16». I-am zis, păi: «Și ce faci până te acomodezi?». «Păi, vii cu mine! Nu mă interesează. O lași un an de zile (n.r. cariera), că nu moare nimeni, și vii cu mine și stai acolo un an, până mă acomodez. Tati, tu trebuie să înțelegi că e visul meu să trăiesc acolo»”, a mai spus cântărețul.

În ce relații a rămas Connect-R cu Misha după divorț

În urmă cu ceva timp, Connect-R a făcut mărturisiri și despre relația pe care o are în prezent cu fosta soție. Artistul a avut numai cuvinte de laudă la adresa Mishei, pe care o consideră o mamă extraordinară pentru fiica lor. Cei doi au rămas implicați în creșterea și educația Mayei și încearcă să îi ofere un echilibru între școală și pasiunile sale.

„Da, Misha este un om extraordinar, e o mamă extraordinară, o femeie extraordinară. Mă bucur că e mama Mayei, pentru că nu putea să aibă o mamă mai bună, iar în ceea ce privește educația Mayei, nu se negociază nimic. Suntem amândoi super implicați.

Ea este elevă la Colegiul Național «George Enescu», studiază chitară și pian clasic, îi place foarte mult muzica. Încercăm să-i creăm un echilibru între educație și joacă și, ce să zic? Ca orice părinte, spun că am un copil absolut minunat”, a spus artistul pentru viva.ro.

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