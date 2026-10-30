Adda și Cătălin Rizea, secrete din căsnicie: „El e chef în casă”. Ce au putut spune despre participarea la Power Couple?

Adda și Cătălin Rizea formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbizul românesc. Cei doi și-au făcut apariția împreună, miercuri seară, la Leaders&Influencers Awards by Flavia Covaciu, unde cântăreața a fost distinsă cu un premiu pentru cariera ei muzicală.

Adda și Cătălin Rizea formează de ani buni unul dintre cele mai solide și mai discrete cupluri din showbiz-ul românesc. Deși amândoi au cariere de succes, viața de familie a fost mai mereu pusă pe primul loc. Cei doi sunt părinții lui Alexandru, un băiat care a împlinit recent 10 ani și este extrem de activ.

Foto: Click!

Adda și Cătălin ne-au vorbit deschis despre provocările apărute în cuplul lor, dar și în viața de părinți.

Click!: Adda, ai venit asortată la îmbrăcăminte cu soțul la eveniment..

Adda: În seara asta, da. Pur și simplu, am deschis dulapul și am pus ce am găsit pe noi. Suntem și în ton cu vremea asta ploioasă. Nouă ne place să ne îmbrăcăm puțin mai sport.

Click!: Ce premiu ai luat?

Adda: Pentru creativitate și chiar mă bucur că am luat acest premiu, pentru că eu asta mi-am dorit mereu: să fac muzică bună, care să rămână în timp pentru oameni. Mă bucur când munca mea e răsplătită.

Click!: De unde îți iei tu inspirația? Tu ai un stil muzical mai aparte, nu ești foarte comercială și totuși piesele tale prind la public…

Adda: Sunt cu un picior în zona comercială și cu celălalt într-o zonă mai neînțeleasă. Piesele mele nu sunt pentru toată lumea. Soțul este cel mai dur critic al meu, când vine vorba de muzică. Eu după el mă ghidez că știu că e sincer. Plus că, dacă-mi spune el ca va fi hit, clar așa va fi. Are ureche muzicală bună.

Adda, Cătălin și fiul lor, Alex Foto: Facebook

„M-ar tenta să merg la Asia Express best off”

Click!: El este șeful să înțeleg la voi în cuplu?

Adda: Da, este un chef excelent. Nu are cum să nu-ți placă mâncarea pe care o face. Caracatița e mâncarea mea preferată, dar face și un somon de vis.

Eu și copilul adorăm preparatele lui. Degeaba m-aș chinui eu să fac orice de mâncare, nu se compară cu ce face el, zici că e mâncare de spital pe lângă ce face el. Sunt norocoasă din punctul acesta de vedere, pentru că numai el gătește.

Foto: Click!

Click!: Cum a fost experiența de la Power Couple? V-ați mai duce în astfel de emisiuni?

Adda: Interesantă așa, specială. deosebită, am putea spune, dar nu ne-am mai duce în așa emisiuni. Cred că le-am bifat aproape pe toate. Poate dacă s-ar face un Asia Express best off mă tentează puțin, dar și acolo aș merge să mă distrez câteva zile, după care m-aș cere acasă pentru că nu știu dacă aș mai rezista atât de mult timp departe de copil. Cel mai greu e să stai departe de copil.

Click!: Sărbătoriți Halloween?

Adda: La noi e Halloween tot timpul acum acasă pentru că avem trei căței. Unul e mare, doi sunt mai mici. Sunt foarte mulți copii la noi zilnic acasă, toți prietenii lui Alex vin la el. Așa că la noi e Halloween în fiecare zi.

Click!: Mai faceți vreun copil sau unul v-a pus capac?

Adda: Asta numai Dumnezeu știe!