Laura Cosoi și-a luat familia și a plecat la casa Adelei Popescu! Ce au făcut vedetele la Șușani

Laura Cosoi a fugit în Șușani cu familia, la casa Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan. Cele două s-au bucurat de liniște și de aer curat, iar mai pe seară au gătit împreună și au stat la un pahar, de vorbă. Între timp, prezentatorul de la „Insula Iubirii” a avut grijă de copii.

Adela Popescu și Laura Cosoi, la Șușani Foto: Instagram

Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean și-au făcut și ei de cap de vacanța de o săptămână a fetelor. Și-au luat bagajele și au fugit la casa de la țară, din Șușani, a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan. Actrițele au publicat pe rețelele de socializare imagini din escapada lor.

Vacanță la Șușani între prietene, pentru Laura Cosoi și Adela Popescu

Adela Popescu și Radu Vâlcan continuă să se bucure de colțul lor de rai de la Șușani. Prezentatoarea a împărtășit cu urmăritorii de pe rețelele de socializare noi imagini din locuința pe care și-au construit-o în satul natal, un loc devenit rapid preferatul familiei.

De când au finalizat lucrările de construcție și amenajare, cei doi își petrec mare parte din timpul liber acolo, bucurându-se de natură și liniște. Noua locuință a devenit un punct de întâlnire frecvent și pentru prieteni sau membrii familiei, care le trec des pragul pentru a petrece timp împreună.

Adela Popescu și Laura Cosoi au publicat pe rețelele de socializare imagini de la Șușani. Acestea au petrecut împreună cu soții și copii, la casa de la țară. Cele două s-au pozat împreună și au surprins diverse momente din escapada lor.

1/6 Adela Popescu și Laura Cosoi, la Șușani. Foto: InstaStory

Adela Popescu și Radu Vâlcan preferă casa de la țară

Adela Popescu și Radu Vâlcan au recunoscut de mai multe ori că preferă să petreacă timp la casa de la țară, în detrimentul orașului zgomotos. De asemenea, acela este și locul în care se întâlnesc adesea cu prietenii.

„Când stau acolo cu oamenii din sat, care știu cine suntem, dar sunt atât de calmi, este ceva absolut senzațional. În plus, mai vin pe la noi și prieteni, vin Fodorii și alți oameni dragi. Suntem mereu înconjurați de prieteni, la câteva zile mai vine cineva. Ne simțim foarte bine, iar faptul că toți își doresc să revină acolo arată că este un loc într-adevăr special și primitor”, declara Radu Vâlcan recent, pentru Spynews.ro.

Mai mult decât atât, Adela Popescu a recunoscut pentru Click! că tot ce și-a dorit a fost ca cei mici să trăiască experiența vacanțelor de la țară, dar, în același timp, să nu le lipsească nimic.

„A fost dorința mea să facem casa acolo, am știut exact ce am vrut și mi-am atins și scopul. Mi-am dorit ca verile copiii să le petreacă mai mult la țară la Șușani, acum cât sunt încă mici. Când vor fi mari, nu vor mai avea aceeași nevoie. Noi puteam să stăm la părinții mei câte o lună, dar nu aveam confortul necesar, în sensul că suntem mulți. Suntem cinci, cât să stăm şi în casa lor?!

Acum Radu are tot felul de noi proiecte: trebuie să facă piscină, trebuie să planteze nu știu ce. Avem numai probleme de acest gen”, a mai declarat Adela Popescu, în exclusivitate pentru Click!