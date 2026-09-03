Iubire vindecătoare. Ce teamă imensă încearcă Jennifer Aniston să depășească cu ajutorul iubitului ei, Jim Curtis

Jennifer Aniston a făcut o dezvăluire surprinzătoare, în timpul unui eveniment organizat la New York, unde a stat de vorbă cu iubitul ei, Jim Curtis. Ce a mărturisit vedeta?

Foto: Profimedia

Actrița a mărturisit că încearcă să învingă frica de a vorbi în public, iar sprijinul partenerului ei de viață joacă un rol important în acest proces.

Cei doi formează un cuplu din 2025, iar relația lor pare să se bazeze pe comunicare și dezvoltare personală. Jim Curtis, cunoscut ca „life coach”, hipnoterapeut și autor în domeniul wellness, și-a lansat recent cartea „The Book of Possibility”, iar Jennifer l-a însoțit pe scenă pentru a discuta despre acest proiect.

La finalul conversației, Jim a schimbat rolurile și i-a adresat actriței o întrebare simplă: „Ce ai dori să abordăm astăzi?” Răspunsul ei a fost sincer și emoționant: „Îmi doresc să depășesc o frică foarte mare pe care o am - aceea de a vorbi în public.” Momentul a oferit publicului o ipostază rar afișată a vedetei, de vulnerabilitate clară, dar și de încredere deplină pe care o are în partenerul său.

După interviu, Jennifer și Jim s-au îmbrățișat și s-au sărutat, iar el a încheiat seara cu o meditație pentru cei prezenți.

Foto: Profimedia

Jennifer Aniston și Jim Curtis s-au cunoscut prin intermediul unor prieteni comuni și au fost văzuți pentru prima dată împreună fix acum un an, în vara lui 2025, în timpul unei vacanțe în Mallorca, Spania. De atunci, cei doi și-au păstrat relația cât s-a putut de discretă.

Jim Cusrtis a vorbit recent despre actriță, descriind-o drept o persoană „caldă, deschisă, grijulie și iubitoare”. Iar Jennifer Aniston și-a exprimat, la rândul ei, admirația pentru munca lui Curtis, spunând că acesta ajută oamenii să-și depășească traumele și blocajele emoționale printr-o combinație de neuroștiință, hipnoterapie și practici de vindecare. Destul de practic să aibă pe cineva de genul lui în viața ei, nu?

foto - Profimedia