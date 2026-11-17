Românii se pregătesc pentru un Crăciun mai costisitor, în condițiile în care inflația continuă să pună presiune pe bugetele familiilor, iar prețurile rămân la un nivel ridicat. Banca Națională a României (BNR) a majorat prognoza de inflație pentru finalul anului 2026, de la 6,1% la 7,4%. Veștile nu sunt încurajatoare nici pentru perioada următoare: o temperare a inflației este așteptată abia la începutul anului 2027.

Crăciunul din 2026 vine cu noi scumpiri. Foto: arhiva

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a recunoscut că nemulțumirea populației în fața scumpirilor este justificată, însă a transmis că economia va depăși această perioadă dificilă. Până atunci, românii trebuie să se pregătească pentru cheltuieli mai mari, inclusiv în perioada sărbătorilor de iarnă.

De ce continuă să crească inflația în România. Energia și gazele pun presiune pe prețuri

Piața energiei rămâne unul dintre principalii factori de risc pentru evoluția inflației, potrivit evaluărilor BNR. Modificările de preț la electricitate și petrol au efecte în lanț asupra economiei, de la facturile achitate de populație până la costurile de producție și funcționare ale companiilor.

Nici sectorul gazelor naturale nu oferă, deocamdată, motive de optimism. Mugur Isărescu a atras atenția asupra tensiunilor existente pe piețele angro, care pot conduce la noi majorări de costuri pentru firme. Aceste cheltuieli suplimentare riscă să fie transferate ulterior în prețurile produselor și serviciilor cumpărate de consumatori.

Un alt aspect care îi îngrijorează pe reprezentanții BNR este creșterea prețurilor la anumite produse intermediare utilizate în industrie. Evoluția acestora poate alimenta noi scumpiri și poate întârzia procesul de reducere a inflației.

În acest context, perspectivele pentru consumatori rămân dificile, iar bugetele gospodăriilor vor continua să resimtă efectele creșterii costului vieții.

Puterea de cumpărare a românilor, afectată de inflație. Când vor recupera salariile pierderile

Dincolo de procentul inflației, problema majoră este diminuarea puterii de cumpărare. După doi ani consecutivi marcați de scumpiri importante, veniturile românilor nu au reușit să țină pasul cu evoluția prețurilor.

Analistul economic Radu Soviani atrage atenția că pierderea cumulată este una semnificativă, iar recuperarea nivelului de trai din 2024 ar putea dura până în 2029. Cu alte cuvinte, chiar dacă inflația va începe să scadă, acest lucru nu înseamnă că prețurile vor reveni la nivelurile anterioare sau că salariile își vor recăpăta imediat valoarea reală.

„Această inflaţie de 7,4% vine după o alta, 10% – anul trecut. Deci înseamnă o scădere a puterii de cumpărare cu aproximativ 20% a banilor în numai doi ani, ceea ce este o evoluţie dramatică. (…)

Salariile au scăzut în termeni reali anul trecut cu 1,1% şi în 2026 cu 3,3%. Salariile vor reveni la puterea de cumpărare din 2024 abia în 2029. Cinci ani pierduţi pentru economia României”, a declarat Radu Soviani, analist economic, pentru Observator.

Astfel, perspectiva următorilor ani rămâne una complicată pentru angajați. Chiar dacă veniturile nominale ar putea crește, recuperarea pierderilor provocate de inflație va necesita timp, iar presiunea asupra bugetelor familiilor nu va dispărea peste noapte.

Pentru români, sărbătorile de iarnă din 2026 vin, așadar, într-un context economic dificil: cumpărături mai scumpe, cheltuieli mai mari și o putere de cumpărare care, potrivit estimărilor analistului, ar putea reveni la nivelul din 2024 abia peste trei ani.