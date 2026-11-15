Andreea Marin și-a împodobit deja casa de Crăciun. Cum arată decorul festiv ales de vedetă

Andreea Marin se numără printre vedetele care au dat deja startul pregătirilor pentru sărbătorile de iarnă. Prezentatoarea TV le-a dezvăluit urmăritorilor săi de pe rețelele de socializare că are o tradiție de la care nu se abate: împodobește brazii la mijlocul lunii noiembrie, pentru a se bucura cât mai mult timp de atmosfera magică a Crăciunului.

Andreea Marin a dat startul pregătirilor pentru sărbătorile de iarnă Foto: Facebook/Andreea Marin

Andreea Marin: „Prin tradiție, împodobesc brazii la mijlocul lunii noiembrie”

Vedeta a mărturisit că această perioadă a anului îi trezește amintiri frumoase din copilărie și îi aduce multă bucurie. În plus, următoarea perioadă va fi una specială pentru familia sa, întrucât se apropie ziua sa de nume, aniversarea fiicei sale, Violeta, dar și propria zi de naștere. Andreea Marin a dezvăluit că s-a născut cu doar trei zile înainte de Crăciun și că așteaptă cu nerăbdare toate aceste momente.

„Casa mea este pregătită de ieri pentru sărbătorile de iarnă. Prin tradiție, împodobesc brazii la mijlocul lunii noiembrie, pentru a simți mai mult timp spiritul și bucuria acestei perioade minunate din an, care mă duce cu gândul la copilărie.

A doua imagine surprinde ceea ce am văzut eu aseară, pe întuneric, cu capul pe pernă, înainte de a adormi, cu inima plină de bucuria copilului din mine, care așteaptă cu nerăbdare Crăciunul.

Urmează ziua mea de nume, ziua de naștere a fiicei mele și apoi a mea. M-am născut cu doar trei zile înainte de sosirea lui Moș Crăciun. Abia aștept!”, a scris Andreea Marin, pe Instagram.

Emily Burghelea și-a instalat bradul încă de la finalul lunii octombrie

Emily Burghelea se numără printre vedetele care au intrat deja în spiritul sărbătorilor de iarnă. Mama a trei copii a dezvăluit, în exclusivitate pentru Click!, că ea și familia sa au instalat bradul de Crăciun încă de la finalul lunii octombrie, urmând să îl împodobească de ziua sa de naștere, pe 11 noiembrie.

Vedeta a povestit că decizia de a aduce bradul în casă a venit într-un moment în care fiul său, Andrei, se confrunta cu câteva zile de febră. Pentru a-i ridica moralul și pentru a schimba atmosfera din locuință, Emily s-a gândit că instalarea bradului ar putea aduce un strop de bucurie întregii familii.

Emily Burghelea a instalat bradul. Foto: Click!

„Avem bradul instalat de la final de octombrie și acum urmează să-l împodobim după ziua mea. Se apropie ziua mea acum pe 11.11.

Andrei a avut febră câteva zile și, ca să-i ridic moralul, m-am gândit să aduc bradul de la depozit și să schimb energia din casă. Deși, la început, a crezut că are halucinații de la temperatură, până la urmă a gustat și el momentul și chiar i-a plăcut. Acum avem bradul montat, deocamdată e ca o plantă decorativă mai mare. Este foarte plăcută senzația! În prima dimineață după ce l-am montat, afară mai avea puțin și începea să ningă”, a declarat Emily, în exclusivitate pentru Click!