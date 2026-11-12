NASA oferă un salariu de peste 164.000 de dolari celor care vor să locuiască pe Lună! Ce condiții trebuie să îndeplinească viitorii astronauți

Să lucrezi în afara Pământului și să ajungi printre primii oameni care vor locui într-o bază de pe Lună nu mai este doar un scenariu desprins din filmele SF. NASA a deschis o nouă sesiune de recrutare pentru viitorii astronauți, iar oferta include un salariu anual estimat la 164.395 de dolari. Nu este însă un loc de muncă accesibil oricui: agenția americană caută persoane cu studii superioare, experiență profesională relevantă și o condiție fizică excelentă.

NASA oferă un salariu de peste 164.000 de dolari celor care vor să locuiască pe Lună! Foto: arhiva

Cei care vor fi selectați ar putea lua parte la unele dintre cele mai importante proiecte spațiale ale următorilor ani. Printre obiective se numără explorarea Lunii, dezvoltarea unei infrastructuri care să permită șederea îndelungată a oamenilor pe suprafața acesteia și pregătirea unor viitoare expediții către Marte.

Înscrierile pentru această campanie au început pe 7 noiembrie 2026. Candidații au la dispoziție până pe 3 decembrie pentru a-și trimite dosarele, iar rezultatele selecției sunt așteptate în a doua parte a anului 2027.

NASA caută o nouă generație de astronauți pentru misiunile spațiale

Agenția spațială americană își extinde corpul de astronauți într-un moment în care programul de explorare a Lunii capătă o importanță tot mai mare. Persoanele recrutate vor putea contribui la pregătirea misiunilor cu echipaj uman și la dezvoltarea unor tehnologii care ar putea schimba viitorul explorării spațiului.

Jared Isaacman, administratorul NASA, consideră că actuala perioadă oferă oportunități speciale celor care își doresc să urmeze o asemenea carieră.

„Este un moment extraordinar pentru a te alătura corpului de astronauți NASA”, a declarat Jared Isaacman.

Potrivit acestuia, viitorii membri ai echipei ar putea ajunge să exploreze direct suprafața Lunii, să desfășoare activități într-o bază lunară și să participe la proiectele care vor pregăti următorul mare obiectiv al agenției: trimiterea oamenilor pe Marte.

Ce condiții trebuie să îndeplinești pentru a deveni astronaut NASA

Deși oferta poate părea tentantă, accesul la această profesie presupune îndeplinirea unor criterii stricte. În primul rând, NASA acceptă candidaturi doar din partea cetățenilor Statelor Unite.

Pregătirea academică reprezintă un alt element important. Candidații trebuie, în mod obișnuit, să dețină o diplomă de master într-un domeniu tehnic sau științific, precum ingineria, informatica, biologia ori fizica.

Sunt acceptate și anumite calificări echivalente, printre care studii doctorale avansate, diplome de medic sau pregătire în instituții specializate pentru piloți de încercare.

Experiența profesională nu poate lipsi nici ea din dosarul de înscriere. NASA solicită cel puțin trei ani de activitate relevantă după absolvirea studiilor. În cazul piloților, eligibilitatea poate fi stabilită și în funcție de experiența acumulată în zbor și de tipurile de aeronave operate.

Cât câștigă un astronaut NASA. Salariul anual depășește 164.000 de dolari

Remunerația este unul dintre detaliile care fac această ofertă de angajare să iasă în evidență. Conform anunțului de recrutare pentru 2026, salariul anual estimat pentru un astronaut ajunge la 164.395 de dolari.

Această valoare este aferentă anului în curs și poate fi actualizată ulterior. Totuși, veniturile nu sunt singurul aspect de luat în calcul de cei care își doresc să intre în corpul de astronauți.

Procesul de selecție include și examinări medicale complexe. Candidații trebuie să demonstreze că pot face față cerințelor fizice și medicale impuse de misiunile spațiale de lungă durată.

În plus, NASA pune accent pe capacitatea de comunicare, spiritul de echipă și aptitudinile de coordonare. În timpul unei misiuni, aceste competențe pot fi la fel de importante precum pregătirea tehnică, mai ales atunci când echipajul trebuie să gestioneze situații dificile la milioane de kilometri de casă.

Mii de persoane se luptă pentru câteva locuri în echipa NASA

Să ajungi astronaut este o performanță greu de obținut chiar și pentru cei cu studii impresionante și o carieră profesională solidă. Datele de la precedenta campanie de recrutare arată cât de mare este concurența.

În 2024, NASA a primit peste 8.000 de candidaturi pentru posturile disponibile. După evaluarea dosarelor și parcurgerea etapelor de selecție, numai zece persoane au fost alese în 2025.

Cei care sunt acceptați nu pleacă imediat într-o misiune spațială. Înainte de a deveni eligibili pentru repartizare, trebuie să parcurgă aproximativ doi ani de pregătire la Centrul Spațial Johnson din Houston.

Antrenamentele sunt complexe și includ simulări de activități în afara navei, folosirea echipamentelor robotice, operarea vehiculelor spațiale și exerciții pentru gestionarea situațiilor de urgență.

Chiar și după absolvirea programului, participarea la o expediție nu este garantată imediat. Astronauții pot primi atribuții legate de testarea și dezvoltarea vehiculelor spațiale sau de susținerea misiunilor aflate deja în desfășurare.

În acest moment, corpul activ al NASA numără 32 de astronauți. De la lansarea programului de selecție, în anii 1960, agenția a ales 370 de persoane pentru pregătirea în vederea misiunilor spațiale.

Până când se pot înscrie candidații și când vor fi anunțate rezultatele

Persoanele care consideră că îndeplinesc cerințele impuse de NASA trebuie să își depună documentele prin intermediul platformei guvernamentale USAJOBS.

Termenul-limită este 3 decembrie 2026, la ora 23:59, conform fusului orar de pe Coasta de Est a Statelor Unite.

După închiderea înscrierilor, agenția va începe evaluarea candidaturilor. Primele verificări sunt programate pentru începutul anului 2027, iar cei care vor trece de această etapă vor fi chemați la interviuri și teste suplimentare în primăvară și vară.

NASA estimează că va prezenta publicului noua generație de astronauți în toamna anului 2027. Pregătirea acestora ar urma să înceapă în iarna 2027-2028.

Programul Artemis pregătește întoarcerea oamenilor pe Lună

Recrutarea noilor astronauți face parte din strategia NASA de dezvoltare a programului Artemis, prin care agenția americană urmărește să extindă explorarea umană dincolo de orbita Pământului.

Un punct central al planurilor îl reprezintă polul sud al Lunii. Regiunea este vizată pentru viitoare activități științifice și pentru dezvoltarea infrastructurii care ar putea permite oamenilor să petreacă perioade mai lungi pe suprafața satelitului natural al Pământului.

Pe termen lung, NASA urmărește să transforme explorarea lunară într-o etapă de pregătire pentru misiunile către Marte. Astfel, cei care vor fi selectați în actuala campanie ar putea contribui la una dintre cele mai importante perioade din istoria explorării spațiale.