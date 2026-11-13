Câștigă 7.500 de lei pe lună, nu are nicio restanță, dar banca i-a respins creditul. Detaliul care i-a blocat împrumutul

O femeie care avea un salariu lunar de 7.500 de lei și își achitase toate ratele la timp s-a trezit în fața unui refuz neașteptat atunci când a solicitat un credit de 60.000 de lei. Deși voia să își renoveze apartamentul și nu figura cu datorii restante, banca nu i-a aprobat împrumutul. Motivul invocat a fost scorul FICO, un indicator care poate influența decisiv accesul la finanțare. Mai mult, inclusiv încercarea de a compara ofertele mai multor bănci poate avea efecte asupra acestui punctaj.

Câștigă 7.500 de lei pe lună, nu are nicio restanță, dar banca i-a respins creditul. Foto: arhiva

De ce nu a primit creditul, deși avea un salariu de 7.500 de lei

Mirela avea nevoie de 60.000 de lei pentru renovarea locuinței. Cu un venit lunar de 7.500 de lei și fără întârzieri la plata datoriilor, femeia se aștepta să obțină finanțarea fără probleme. A decis să solicite oferte de la mai multe instituții bancare, pentru a găsi cea mai avantajoasă dobândă și o rată lunară cât mai mică.

Planurile i-au fost însă date peste cap. După ce a mers la patru bănci, a aflat că punctajul său FICO era de numai 590 de puncte, valoare insuficientă pentru a se încadra în condițiile de creditare ale ultimei instituții la care a depus cererea.

„Nu mă așteptam pentru că eu îmi plătesc toate datoriile la timp. Am mers la 4 bănci ca să compar dobânzile și să văd unde pot să obțin o rată mai mică, dar la ultima bancă mi s-a spus că am un scor FICO de 590 de puncte și că nu mă încadrez pentru credit...Am întrebat mai mulți avocați, dar n-am avut ce să fac”, a declarat Mirela.

Cum poate scădea scorul FICO chiar și pentru persoanele care își plătesc ratele la timp

Scorul FICO este un indicator cu valori cuprinse între 300 și 850 de puncte, folosit pentru evaluarea comportamentului financiar al unei persoane. Punctajul poate influența decizia băncilor atunci când analizează o solicitare de împrumut.

Un aspect mai puțin cunoscut este că scorul poate fi afectat și în absența restanțelor. Printre situațiile care pot contribui la diminuarea punctajului se numără solicitarea unor oferte de credit de la mai multe bănci într-un interval scurt, rambursarea anticipată a unui împrumut, închiderea unui card de credit sau utilizarea unei părți foarte mari din limita disponibilă.

În plus, instituțiile financiare nu aplică întotdeauna aceleași criterii. Unele bănci impun un prag minim al scorului FICO, iar clienții care nu ating această valoare pot fi respinși chiar dacă au venituri stabile și un istoric bun de plată.

„Sunt instituţii financiare care au ca şi criteriu de eligibilitate, clientul, de exemplu, să aibă scorul FICO de 600 minim. Dacă nu se încadrează, chiar dacă are un profil financiar în regulă, nu poate să acceseze creditul. Eu îndemn clienţii să meargă şi să solicite cum este calculat scorul FICO”, a declarat Camelia Grădinariu, avocat bancar.

Unde își pot verifica românii gratuit scorul FICO

Persoanele care vor să afle ce punctaj au pot solicita gratuit verificarea scorului FICO o dată la 30 de zile, prin intermediul site-ului Biroului de Credit.

Platforma oferă acces și la informații despre împrumuturile înregistrate, eventualele întârzieri la plată și instituțiile bancare care au consultat istoricul de creditare.

Dacă sunt identificate date incorecte, consumatorii pot cere rectificarea acestora. Verificarea periodică a informațiilor este importantă mai ales înainte de depunerea unei cereri pentru un nou împrumut.

Consiliul Concurenței investighează modul în care băncile folosesc scorul FICO

Problema a intrat și în atenția Consiliului Concurenței, care analizează de aproximativ trei ani dacă utilizarea scorului FICO de către instituțiile bancare poate limita concurența și libertatea clienților de a schimba banca pentru a obține condiții mai bune de creditare.

Potrivit autorităților, mecanismul ar putea dezavantaja persoanele care încearcă să compare mai multe oferte înainte de a lua o decizie financiară.

„Suspiciunea noastră este că acest mecanism, acest comportament al băncilor reduce concurenţa. Îi penalizează pe clienţii care ar vrea să se mute de la o bancă la alta. Investigaţia e aproape gata, cred că în primul trimestru de anul viitor va fi finalizată cu toate etapele procedurale”, a declarat Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei, citat de Observator News.

Dacă investigația va confirma existența unor practici anticoncurențiale, băncile implicate ar putea fi sancționate. În același timp, clienții care consideră că au fost prejudiciați pot solicita despăgubiri în instanță, cu condiția să poată demonstra prejudiciul suferit.

„Băncile riscă clar sancţiuni. Clienţii care sunt păgubiţi pot merge în instanţă să solicite despăgubiri, însă trebuie ca acestea să fie demonstrate”, a precizat Camelia Grădinariu, avocat bancar.

Un alt detaliu important pentru cei care solicită împrumuturi este perioada în care informațiile sunt luate în calcul. Interogările efectuate de bănci influențează scorul FICO pentru o perioadă de șase luni, în timp ce istoricul creditelor și al restanțelor poate rămâne în evidențele Biroului de Credit timp de patru ani.