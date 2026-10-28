 Radu Vâlcan și-a dus cei trei băieți la țară, în vacanța de toamnă. Ce le-a pregătit Adela Popescu în satul natal
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

VideoRadu Vâlcan și-a dus cei trei băieți la țară, în vacanța de toamnă. Ce le-a pregătit Adela Popescu în satul natal

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Radu Vâlcan a ales să profite de vacanța de toamnă a copiilor și i-a dus pe cei trei băieți ai săi la Șușani, localitatea natală a Adelei Popescu, loc care a devenit în ultimii ani refugiul preferat al familiei.

image
Foto: instagram

O vacanță ca pe vremuri

Prezentatorul de la „Insula Iubirii” a publicat pe rețelele sociale imagini rare cu micuții, surprinși la plimbare într-o căruță, pe ulițele din Surani.

„Este vacanța copiilor. I-am întrebat: «Unde vreți să mergem, la țară sau la țară?». Au ales la țară. Și, culmea, au decis bine. Pentru că aici au somon în crustă de muștar, paste carbonara, salată cu fructe de mare, chiar și… apă curentă”, a glumit Radu Vâlcan într-o postare publicată pe Instagram.

De când au finalizat construcția și amenajarea casei de la Șușani, Radu Vâlcan și Adela Popescu petrec tot mai mult timp acolo, alături de familie și de cei apropiați.

Pentru cei doi, locul are o valoare specială, iar atmosfera satului este unul dintre principalele motive pentru care revin ori de câte ori au ocazia.

„Când stau acolo cu oamenii din sat, care știu cine suntem, dar sunt atât de calmi, este ceva absolut senzațional. În plus, mai vin pe la noi și prieteni, vin Fodorii și alți oameni dragi. Suntem mereu înconjurați de prieteni, la câteva zile mai vine cineva.

Ne simțim foarte bine, iar faptul că toți își doresc să revină acolo arată că este un loc într-adevăr special și primitor”, declara recent Radu Vâlcan, pentru SpyNews.

Cum s-au decis să aibă o casă în Șușani

La rândul său, Adela Popescu a explicat în trecut că decizia de a construi o casă la Șușani a fost luată în special pentru cei trei copii ai lor, pe care își dorește să îi apropie de viața autentică de la țară.

„Noi vrem ca ăștia mici, cât încă mai sunt mici, să petreacă cât mai mult timp într-un loc cu «viață» în el. Cu legi proprii. Cu activități care se schimbă în funcție de anotimp. Cu semănat, arat, plivit, cules de struguri, adunat de prune. Cu ore pentru luat lapte când se întoarce vaca de la păscut, cu căutat cuibarul de ouă”, mărturisea actrița.

Vedeta spunea că nu și-a dorit o casă de vacanță într-o zonă exclusivistă, ci un loc în care copiii să poată experimenta viața reală de la sat, cu toate tradițiile și obiceiurile care o însoțesc.

Radu Vâlcan, despre cei trei băieți ai săi și ai Adelei Popescu

Pentru Radu Vâlcan și Adela Popescu, creșterea celor trei copii înseamnă o aventură continuă. Pe măsură ce Alexandru, Andrei și Adrian devin tot mai independenți, apar noi întrebări, alte preocupări și situații pe care părinții trebuie să le gestioneze din mers.

Unul dintre momentele dificile pentru familie este perioada în care prezentatorul pleacă în Thailanda pentru filmările emisiunii „Insula Iubirii”. Absența durează mai bine de o lună, iar copiii au început să înțeleagă tot mai bine ce presupune activitatea profesională a tatălui lor.

Pe măsură ce cresc, le este tot mai clar, normal. Sunt deja mulți ani de când știu că eu dispar o lună și puțin de acasă, în Thailanda, pentru a filma ceva. Odată cu fiecare etapă, devin tot mai conștienți de ceea ce presupun acest filmări și tot mai curioși.

Eu vorbesc cu ei și cât timp sunt acolo, ne folosim de cameră și facem ca timpul să treacă tot mai rapid. În plus, cea care primește întrebări multe, cât timp nu sunt eu acasă, este Adela”.

Ghid de cumpărături

ilona brezoianu (1) jpg
Cum a ajuns Ilona Brezoianu jurat la „Te cunosc de undeva” și cât câștigă. „Vedetele adevărate nu au rate” PrimeTime
victoria lungu instagram 3 jpg
#Asia Express
Victoria Lungu, gata să dea Antena 1 în judecată din cauza „Asia Express”! Ce a nemulțumit-o pe mama concurentei PrimeTime
image
„Este un om genial”. Putin îl laudă pe Elon Musk. Kremlinul promovează propriul rival pentru Starlink adevarul.ro
image
Anii lucrați în străinătate se pun la pensie în România. Cum se calculează suma și cine o plătește adevarul.ro

Parteneri

image
„Revenirea FCSB dăunează grav Rapidului și lui Dinamo!”. Profeție în lupta la titlu după 3 victorii consecutive obținute de Reghecampf www.fanatik.ro
image
Meseria plătită cu 6.000 €/lună pe care nimeni nu o vrea. De nevoie, angajatorii sunt dispuşi să dea mai mult observatornews.ro
image
O carte poştală trimisă în 1944 dintr-o închisoare din Germania a ajuns, în sfârșit, la destinație www.antena3.ro
image
A început ședința crucială, în care Călin Georgescu află dacă va fi eliberat sau mai rămâne în arest pentru încă 30 de zile. S-ar putea ajunge din nou la scenariul completului de divergență, care a decis ca Georgescu să rămână închis www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Ramona Manole a spus marele DA! Imagini spectaculoase de la cununia civilă a artistei cu Paris, alesul inimii ei www.wowbiz.ro
image
O nouă navă, atacată cu drone, în Marea Neagră! Vasul se îndrepta spre portul Constanța www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Românul celebru stabilit în Spania, şocat de catastrofa feroviară. Ce a observat când a mers ultima dată cu trenul as.ro
image
Un moștenitor refuză să vândă casa. Ce pot face ceilalți și când se poate ajunge la vânzare prin instanță playtech.ro
image
De asta l-a dat afară Gigi Becali pe Arnold Garita de la FCSB! Atacantul francez, cifre horror pentru un salariu de 15.000 de euro lunar www.fanatik.ro
image
Au scăpat imaginile! Ce au făcut 'prințesa' Bianca și Prințul Marco la bonfire-ul final de la Insula Iubirii www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
La 51 de ani, îndrăgita vedetă a anunțat că medicii au diagnosticat-o cu autism și ADHD „Am medicamente, dar nu vreau să le iau” www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
„Rivala de la țară” a lui Kate Middleton! Cum a ajuns o marchiză superbă în centrul zvonurilor despre infidelitatea Prințului William okmagazine.ro
image
Sâni lascivi și frișcă, varianta HOT a lui Sydney Sweeney pentru celebrul film „Singur acasă”. Languroasa blondă revine cu o nouă fantezie sexy okmagazine.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
Cum au ajuns romanii să construiască în Persia? Istoria podului-baraj Band-e Kaisar historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Misterul morții reginei Elisabeta I a Angliei historia.ro
andreea banica instagram jpg
Andreea Bănică s-a pus serios pe gătit. S-a lăudat cu trei feluri de mâncare, dar a ajuns la patru. Ce bunătăți a pregătit artista Vedete românești
image png
FotoDe ce o așteaptă pisica Iuliei Albu în fiecare dimineață lângă aparatul de cafea. Ritualul amuzant care se repetă zi de zi Vedete românești
image png
FotoBăiețelul Andreei Popescu a făcut dezastru în camera surorii sale. Cum a reacționat influencerița când a văzut ce s-a întâmplat Vedete românești
image png
FotoIulia Vântur, apariție surpriză alături de o fostă colegă de la PRO TV. Cine a vizitat-o în India, după ce s-a zvonit că va prezenta „Dansez pentru tine” Vedete românești
alessandra ambrosio victorias secret gettyimages (1) jpg
Cât a slăbit Alessandra Ambrosio pentru show-ul Victoria’s Secret. Dieta strictă pe care a urmat-o Vedete internaționale
maria ciobanu jpg
#Exclusiv Click!
VideoMaria Ciobanu nu renunță nici la 89 de ani la gulerul de vulpe, de mii de lei, din comunism. Verdictul designerilor: „Moda n-are vârstă” Vedete românești
image png
VideoCât de geloasă este Ioana Grama. Tipul de bărbat pe care nu l-ar accepta: „E suficient unul în relație” Vedete românești
Katie Hilmes, Tom Cruise Profimedia jpg
Efectul Tom Cruise. Katie Holmes s-a schimbat radical după nunta cu marele actor. „Era ca o căprioară în farul mașinii” Vedete internaționale
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Îi vedem râzând în „Las Fierbinți”, dar viața i-a lovit crunt. Actorii de la PRO TV au trăit tragedii peste care cu greu și-au revenit actualitate.net