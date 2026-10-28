Radu Vâlcan și-a dus cei trei băieți la țară, în vacanța de toamnă. Ce le-a pregătit Adela Popescu în satul natal

Radu Vâlcan a ales să profite de vacanța de toamnă a copiilor și i-a dus pe cei trei băieți ai săi la Șușani, localitatea natală a Adelei Popescu, loc care a devenit în ultimii ani refugiul preferat al familiei.

Foto: instagram

O vacanță ca pe vremuri

Prezentatorul de la „Insula Iubirii” a publicat pe rețelele sociale imagini rare cu micuții, surprinși la plimbare într-o căruță, pe ulițele din Surani.

„Este vacanța copiilor. I-am întrebat: «Unde vreți să mergem, la țară sau la țară?». Au ales la țară. Și, culmea, au decis bine. Pentru că aici au somon în crustă de muștar, paste carbonara, salată cu fructe de mare, chiar și… apă curentă”, a glumit Radu Vâlcan într-o postare publicată pe Instagram.

De când au finalizat construcția și amenajarea casei de la Șușani, Radu Vâlcan și Adela Popescu petrec tot mai mult timp acolo, alături de familie și de cei apropiați.

Pentru cei doi, locul are o valoare specială, iar atmosfera satului este unul dintre principalele motive pentru care revin ori de câte ori au ocazia.

„Când stau acolo cu oamenii din sat, care știu cine suntem, dar sunt atât de calmi, este ceva absolut senzațional. În plus, mai vin pe la noi și prieteni, vin Fodorii și alți oameni dragi. Suntem mereu înconjurați de prieteni, la câteva zile mai vine cineva.

Ne simțim foarte bine, iar faptul că toți își doresc să revină acolo arată că este un loc într-adevăr special și primitor”, declara recent Radu Vâlcan, pentru SpyNews.

Cum s-au decis să aibă o casă în Șușani

La rândul său, Adela Popescu a explicat în trecut că decizia de a construi o casă la Șușani a fost luată în special pentru cei trei copii ai lor, pe care își dorește să îi apropie de viața autentică de la țară.

„Noi vrem ca ăștia mici, cât încă mai sunt mici, să petreacă cât mai mult timp într-un loc cu «viață» în el. Cu legi proprii. Cu activități care se schimbă în funcție de anotimp. Cu semănat, arat, plivit, cules de struguri, adunat de prune. Cu ore pentru luat lapte când se întoarce vaca de la păscut, cu căutat cuibarul de ouă”, mărturisea actrița.

Vedeta spunea că nu și-a dorit o casă de vacanță într-o zonă exclusivistă, ci un loc în care copiii să poată experimenta viața reală de la sat, cu toate tradițiile și obiceiurile care o însoțesc.

Radu Vâlcan, despre cei trei băieți ai săi și ai Adelei Popescu

Pentru Radu Vâlcan și Adela Popescu, creșterea celor trei copii înseamnă o aventură continuă. Pe măsură ce Alexandru, Andrei și Adrian devin tot mai independenți, apar noi întrebări, alte preocupări și situații pe care părinții trebuie să le gestioneze din mers.

Unul dintre momentele dificile pentru familie este perioada în care prezentatorul pleacă în Thailanda pentru filmările emisiunii „Insula Iubirii”. Absența durează mai bine de o lună, iar copiii au început să înțeleagă tot mai bine ce presupune activitatea profesională a tatălui lor.

„Pe măsură ce cresc, le este tot mai clar, normal. Sunt deja mulți ani de când știu că eu dispar o lună și puțin de acasă, în Thailanda, pentru a filma ceva. Odată cu fiecare etapă, devin tot mai conștienți de ceea ce presupun acest filmări și tot mai curioși.

Eu vorbesc cu ei și cât timp sunt acolo, ne folosim de cameră și facem ca timpul să treacă tot mai rapid. În plus, cea care primește întrebări multe, cât timp nu sunt eu acasă, este Adela”.