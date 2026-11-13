Mihaela Bilic, mesaj pentru părinții copiilor mofturoși. Ce se ascunde, de fapt, în spatele refuzului alimentar: „Când NU vrea mâncare, sigur vrea altceva”

Mofturile alimentare ale copiilor și adolescenților pot deveni o adevărată provocare pentru părinți, mai ales atunci când cei mici refuză mâncarea gătită și preferă produsele ambalate, dulciurile sau doar câteva preparate. Medicul nutriționist Mihaela Bilic atrage atenția asupra unui aspect mai puțin luat în calcul în astfel de situații. Potrivit acesteia, refuzul alimentelor poate ascunde nevoi emoționale, iar mâncarea ajunge uneori să fie doar un instrument prin care copiii încearcă să atragă atenția sau să-și afirme independența.

Mihaela Bilic, avertisment pentru părinții ai căror copii fac mofturi la masă Foto: Facebook

Într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, Mihaela Bilic a explicat de ce părinții nu ar trebui să transforme fiecare masă într-o confruntare cu cei mici. Specialista consideră că, înainte de a insista asupra alimentației, adulții ar trebui să încerce să înțeleagă ce se află în spatele comportamentului copiilor.

De ce refuză copiii mâncarea gătită

Mihaela Bilic observă că manifestările copiilor și adolescenților sunt diferite, însă au adesea un numitor comun: dorința de a se opune recomandărilor părinților. Unii refuză preparatele gătite, alții acceptă doar anumite combinații alimentare sau preferă produsele ultraprocesate și dulciurile.

Nutriționista atrage atenția că, în anumite situații, comportamentul nu este neapărat legat de gusturile alimentare, ci de dorința copiilor de a-și impune propria voință.

„Când refuză mâncarea, problema e alta! Nu pot să nu observ cât de ușor copiii și adolescenții își scot părinții din minți atunci când fac mofturi la masă.

Paleta e largă, iar manifestările diferite: refuză mâncarea gătită, consumă un singur fel (gen șnițel cu cartofi prăjiți), fac o pasiune pentru tot ce e ambalat sau ultraprocesat, nu-i interesează fructele și legumele, consumă dulciuri în exces… Orice idee e bună, dacă contravine părerii sau sugestiei părinților.

Atenție! Fac totul pe dos doar ca să se impună, ca să atragă atenția, nu pentru că asta își doresc să mănânce, pentru că asta le place. Opoziția e obiectivul, alimentul e instrumentul. În acest context, pericolul tău, ca părinte, e să cazi în capcană, să nu vezi manipularea, să nu înțelegi că totul e un joc sau o provocare de tipul «care pe care»”, a spus specialista.

Greșeala pe care părinții ar trebui să o evite

Potrivit Mihaelei Bilic, insistențele, interdicțiile și încercările de a-i convinge cu orice preț pe copii să mănânce anumite produse pot înrăutăți situația. În loc să obțină rezultatul dorit, părinții riscă să accentueze opoziția celor mici și să transforme alimentația într-un motiv permanent de conflict.

„Dacă iei lucrurile în serios, dacă încerci să-ți convingi copilul că nu e bine ce face, dacă insiști și vrei cu orice preț să-l faci să mănânce un anumit produs sau, și mai periculos, să-i interzici anumite alimente, dacă încerci să-l păcălești sau îi impui cu forța voința ta, atunci ai pierdut! Nu faci altceva decât să-l adâncești și mai mult în încăpățânarea lui.

Trebuie să înțelegi că, dincolo de mâncare, nevoia lui e alta: poate se simte singur, poate are nevoie de atenția și prezența ta, poate încearcă să se impună, să-ți testeze limitele sau reacțiile.

Nu fiți naivi, e mai mult decât o simplă chestiune de mâncat sănătos, sunt la mijloc nevoi emoționale, e vorba de un întreg proces de cunoaștere, identificare și afirmare de sine prin care trec copiii și în care mâncarea e doar o unealtă”, a mai spus Mihaela Bilic.

„Când NU vrea mâncare, sigur vrea altceva”

În încheierea mesajului său, nutriționista le recomandă părinților să aibă răbdare și să încerce să descopere ce se ascunde în spatele refuzului alimentar. Uneori, consideră aceasta, este nevoie ca adulții să nu transforme comportamentul într-o dispută, iar alteori trebuie să acorde mai multă atenție stărilor și nevoilor emoționale ale copiilor.

Mihaela Bilic subliniază că rolul părinților este să le fie alături celor mici și să încerce să identifice problemele pe care aceștia nu reușesc întotdeauna să le exprime.

„În multe situații, singura soluție e să-i ignori și să aștepți să le treacă, alteori ai nevoie de răbdare și înțelepciune ca să descoperi, dincolo de îndărătnicia lor, care este adevărata nevoie sau suferință. Un lucru e sigur, când un copil are o problemă cu mâncarea, de fapt problema e alta. Iar voi trebuie să-i fiți alături cu adevărat, să-l ajutați acolo unde singur nu poate. Nici să ceară, nici să spună. Când NU vrea mâncare, sigur vrea altceva... depinde de voi să aflați ce!”.