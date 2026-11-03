Dispută pentru averea lui Michael Jackson, la 17 ani de la moartea sa!

Paris Jackson (28 de ani), fiica regretatului Michael Jackson, cere în instanță 600 de milioane de dolari din averea tatălui său, acuzând administratorul moștenirii că nu a transferat banii către copiii artistului. Într-o solicitare depusă la tribunal, artista îi cere judecătorului să dispună virarea acestei sume în Michael Jackson Family Trust, fondul creat pentru a-i proteja financiar pe ea și pe frații săi, Prince (29 de ani) și Bigi (24 de ani).

Michael Jackson a murit în 2009 și a lăsat averea într-un fond fiduciar Foto: Getty Images

Paris susține că, de la moartea lui Michael Jackson, drepturile muzicale, proprietățile și celelalte bunuri ale artistului au adus venituri de miliarde de dolari.

Cu toate acestea, sutele de milioane de dolari care ar trebui să ajungă la ea și la frații săi nu au fost transferate în trustul de familie, deși au trecut peste 17 ani de la moartea cântărețului, potrivit Page Six.

Paris Jackson susține că nu a primit banii care i se cuvin Foto: Getty Images

Ea îl acuză pe John Branca, executorul testamentar, că a reacționat prin procese și atacuri publice după ce artista a contestat modul în care este administrată moștenirea. Paris a reclamat inclusiv presupuse cadouri oferite de acesta unor colaboratori ai familiei, pe care le consideră neprevăzute în contract.

Copiii lui Michael Jackson ar fi trebuit să primească banii treptat

Cei trei copii ai lui Michael Jackson: Prince, Paris și Bigi Foto: Getty Images

Potrivit documentelor depuse în instanță, Michael Jackson și-a dorit ca fiecare dintre copiii săi să primească o treime din partea care îi revine la împlinirea vârstei de 30 de ani.

La 35 de ani, aceștia ar urma să încaseze jumătate din suma rămasă, iar restul la 40 de ani. Prince se apropie de pragul de 30 de ani, în timp ce Paris împlinește 29 de ani în aprilie anul viitor.

Paris consideră că suma disponibilă în conturile averii tatălui său este suficientă pentru a le fi transferați banii care li se cuvin ei și fraților săi, fără a pune în pericol plata datoriilor și a celorlalte obligații financiare.

Ea estimează că aproximativ 600 de milioane de dolari ar putea fi distribuite beneficiarilor, după scăderea eventualelor datorii. În cererea sa, invocă tranzacții importante, printre care vânzarea participației la EMI Music Publishing pentru 287,5 milioane de dolari, cedarea fermei Neverland pentru 22 de milioane și acordul cu Sony, în valoare de 750 de milioane de dolari, pentru jumătate din drepturile de proprietate intelectuală ale moștenirii.

Reprezentanții averii lui Michael Jackson resping acuzațiile. Aceștia susțin că fondurile nu pot fi distribuite integral până la soluționarea unor probleme juridice, inclusiv disputa cu fiscul american, care a cerut inițial 700 de milioane de dolari în taxe și penalități.

Totodată, afirmă că Paris și ceilalți beneficiari au primit deja peste 200 de milioane de dolari. Paris solicită și rambursarea cheltuielilor de judecată, iar următoarea audiere este programată în decembrie.

Michael Jackson a murit pe 25 iunie 2009, la vârsta de 50 de ani, iar averea sa a fost lăsată în administrarea unui fond fiduciar de familie.