„Îți pun călușul în gură și te electrocutează!” Fiica lui Michael Jackson a făcut terapie cu șocuri!

Paris Jackson a povestit cât de dificil i-a fost să-și trateze problemele de sănătate mintală. Ce-a ajutat-o cu adevărat?

Fiica de 28 de ani a regretatului Rege Pop spune, în cadrul podcastului „On Purpose”, că, înainte de-a ajunge să facă terapie cu șocuri, a apelat la cinci instituții medicale diferite și a luat pumni întregi de medicamente. Fără succes, din păcate!

În cele din urmă, medicul psihiatru i-a propus terapia electroconvulsivă. Paris spune că i s-a explicat că procedura nu mai este la fel de „brutală” precum era în trecut, deoarece pacientul este anesteziat înainte de administrarea impulsului electric.

„Intri, îți pui halatul de spital, te adorm, te fixează, îți pun călușul în gură și te electrocutează”, a povestit Paris Jackson pe scurt despre procedură.

Vedeta a trecut prin nouă ședințe de șocuri în doar trei săptămâni. Deși tratamentul a avut efecte benefice asupra stării ei psihice, experiența nu a fost lipsită de consecințe greu de suportat.

De pildă, ea a descris primele ședințe ca fiind dureroase, spunând că s-a confruntat cu o durere extrem de puternică la nivelul capului după trezirea din anestezie. Vedeta a vorbit și despre efectele secundare pe care le-a considerat „dure”, în special despre problemele de memorie care au apărut după asemenea tratament.

Unul dintre cele mai puternice efecte a fost amnezia. Paris a povestit că uneori prietenii veneau să o viziteze, însă ea nu își mai amintea deloc că aceștia fuseseră acolo sau ce discuții avuseseră.

Tratamentul a funcționat pentru ea, însă Paris a decis, în cele din urmă, să îl oprească. „Asta nu o să funcționeze pentru mine”, a spus ea, explicând că i se pusese în vedere să ia două pastile pentru tot restul vieții sau să facă o ședință de șocuri pe lună toată viața ei.

Astăzi, Paris Jackson spune că încearcă să combine lucrurile care au ajutat-o de-a lungul anilor pentru a-și crea un stil de viață pe care să îl poată menține pe termen lung. Experiența cu ECT rămâne, însă, una dintre cele mai intense etape ale luptei sale pentru a-și menține sănătatea mintală.

foto - Profimedia