 Ingredientul care împarte românii în două înainte de sărbători: mazărea. Ce spune rețeta originală a salatei de boeuf
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Ponturi în bucătărieMâncăruri rapideRețete cu legumeGătește sănătosRețete cu carneRețete de regimFelul principalMese festiveDeserturiRețete
scroll right

Ingredientul care împarte românii în două înainte de sărbători: mazărea. Ce spune rețeta originală a salatei de boeuf

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Oricine a pus vreodată mâna pe un cuțit pentru a tăia legumele cubulețe în ajunul sărbătorilor știe că salata de boeuf este un subiect sensibil. Cu vită sau cu pui, cu mazăre sau fără, cu gogoșar sau castraveți murați, fiecare familie are „rețeta corectă”.

Salată de boeuf.
Salată de boeuf. Foto: arhivă

Mereu au existat discuții cu privire la ingrediente, dar mai ales cu privire la mazăre, dacă punem sau nu. Unii preferă cu, alții fără, însă rețeta „originală” arată cum o simplă salată de cartofi cu maioneză a cucerit întreaga lume și a luat forme diferite de la o țară la alta.

Rețeta „originală” a salatei boeuf

Povestea clasică atribuie inventarea preparatului bucătarului francez Lucien Olivier la restaurantul Hermitage din Moscova, în anii 1860. Cu toate acestea, istoricii arată că lucrurile sunt mult mai nuanțate.

Denumirea de „salată rusească” apăruse deja în 1846 în Marea Britanie, într-o carte de bucate semnată de Charles Elmé Francatelli. Rețeta originală a lui Olivier sau cea publicată la sfârșitul secolului al XIX-lea conținea ingrediente care astăzi ne par exotice sau nepotrivite: carne de ieruncă, cozi de raci, capere, măsline, aspic și trufe. Mazărea și morcovul lipseau cu desăvârșire, scrie oanacoanta.ro.

Astfel, pornind de la combinația de cartof cu maioneză, de la o țară la alta au apărut diverse rețete și combinații. Există preparate asemănătoare cu ceea ce facem noi în România în Polonia, Cehia, Spania și chiar Argentina, Brazilia și Turcia. În multe colțuri ale lumii, precum Japonia sau Coreea de Sud, există diferite variante reinterpretate, versiuni locale.

Se pune sau nu mazăre în salata boeuf

Analiza istorică arată că mazărea nu este o greșeală culinară, ci face parte dintr-o lungă tradiție de variație. Există rețete vechi fără mazăre, dar există și rețete românești documentate cu mazăre de acum aproape un secol.

Secretul din spatele disputelor aprinse legate de salata de boeuf nu ține de o rigurozitate istorică absolută, ci de nostalgie și memorie afectivă. Dacă în familia ta salata se făcea fără mazăre și cu gogoșar în oțet, bobul acela dulce îți va schimba gustul cu care ai crescut.

Preferințele personale sunt de înțeles și de respectat, însă specialiștii în culinar ne reamintesc o nuanță fină: este o mare diferență între a spune „așa îmi place mie” și „așa a fost dintotdeauna”.

Ce spun românii

Cu privire la acest subiect, românii au reacționat pe rețelele de socializare. Mai în glumă, mai în serios, unora le este indiferent dacă trebuie sau nu să punem mazăre.

„Cea mai bună salată de boeuf este fără oameni care știu exact „cum se face”

„Mie unul mazărea mi-e indiferentă, îmi place și cu ea și fără ea. La fel gogoșarii murați”

Pe de altă parte, alții spun că bobul de mazăre este vedetă. „Nu știu alții cum sunt, dar în ceea ce privește salata de boeuf, la noi, dacă mazăre nu e, nimic nu e”/„Eu nu pot numi salată de boeuf dacă nu are mazăre, deci tradițională cum am învățat de la mama”.

Există și români cărora nu le place această legumă. „Nu-mi place mazărea sub nicio formă”

Ghid de cumpărături

banner traistariu ciolacu jpg
#Exclusiv Click!
Mihai Trăistariu, șocat de prețurile din bazarul din Istanbul, de unde Marcel Ciolacu a cumpărat blana cu bucluc: „S-au scumpit toate” Vedete românești
Theo Rose, foto Instagam jpg
Theo Rose, depășită de prima criză de furie a lui Sasha! Și-a sunat soțul să vină în ajutor: „Nu mai puteam” Vedete românești
image
Face zilnic 130 de kilometri pentru 80 de copii. Povestea unei directoare care a transformat o școală în ruină într-un loc în care elevii vin și din comunele vecine adevarul.ro
image
Preotul din Olt acuzat că racola minore pe internet, reținut. Mesajele trimise fetelor: „Am bani, am casă, am centrală, te iubesc” adevarul.ro

Parteneri

image
Ionuț Chirilă l-a dat afară de la CS Dinamo pe fiul angajatului mort în accident! Reacția antrenorului. Exclusiv www.fanatik.ro
image
SURSE: Care sunt magazinele din România atacate de hackeri. Alimentele din frigidere, distruse observatornews.ro
image
Un inginer a cumpărat-o cu 100 de lire și a ținut televizorul pe ea 16 ani. După moartea lui, „comoda” s-a vândut cu 7,31 milioane de € www.antena3.ro
image
🚨 Alegeri în Statele Unite. Secțiile de votare s-au deschis în toate cele 50 de state. Milioane de americani ies la vot pentru a stabili viitorul politic al administrației Trump www.gandul.ro
image
Facturi mai mici la căldură de la 1 noiembrie. TVA-ul scade la 11% pentru consumatorii casnici, școli și spitale www.wowbiz.ro
image
Actorul Nikolaj Coster-Waldau, cunoscut din „Game of Thrones”, prins în mijlocul atacurilor aeriene din Ucraina! Ce s-a întâmplat cu acesta www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Cum arată acum „fata de mingi” care l-a năucit pe Nadal. Ce face pentru bani, la 38 de ani as.ro
image
Cât mai ține frigul în România. ANM anunță când revin temperaturile normale și unde va fi mai cald playtech.ro
image
Mihai Stoica îl distruge pe Iulian Călin după eșecul cu U Cluj: „A inventat o simulare ordinară!” www.fanatik.ro
image
Ispita Gabriella, mesaj cu subînțeles pentru Prințul Marco?! 'Au trecut 164 de zile de când îți aprind lumânări' www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Are 60 de ani acum și a rămas doar o umbră din bărbatul care cucerea femeile din orice încăpere în care intra. A fost căsătorit cu o actriță superbă, însă relația lor nu a mers. Acum, oricine îl vede pe stradă nu îl mai recunoaște... www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Kate a păcălit privirile cu o ținută care pare formată din două piese! Trucul fashion al Prințesei de Wales, perfect pentru eleganța regală okmagazine.ro
image
Nu degeaba e ... Scorpion! Regele Charles, scos din minți de o umbrelă. Ieșirile sale nervoase sunt bine cunoscute, o certa și pe Prințesa Diana okmagazine.ro
image
Credințele supranaturale ale oamenilor din Evul Mediu: de la elfi și zâne la răpiri și morți-vii historia.ro
image
#Istoria unui tablou
Știați că la Muzeul de Artă din Iași se află un peisaj care surprinde vechea capitală a Moldovei în anul 1842? historia.ro
tarta cu gutui jpg
Cum faci o tartă cu gutui aromată și gustoasă Deserturi
gutui umplute jpg
Gutui cu umplutură de carne, o combinație dulce-sărată de încercat Rețete cu carne
varza rosie cu mere jpg
Varză roșie cu mere, culoare și gust la masa de prânz Rețete cu legume
dulceata de gutui istock jpg
Diferența dintre pelteaua și dulceața de gutui. Cum se prepară fiecare în parte Rețete
mini cheesecake cu matcha și afine jpg
Mini cheesecake cu matcha și afine, un răsfăț în porții mici Deserturi
Diana Bart maioneza
Cum pregătește Diana Bart „maioneza falsă” pentru salata de boeuf. Ce ingredient folosește Rețete
crostini cu prosciuto crudo jpg
Crostini cu prosciutto crudo, un aperitiv cu farmec italian Antreuri
salata de varza rosie cu porumb jpg
Salată de varză roșie cu porumb fiert, culoare și savoare Mâncăruri rapide
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net
image
Roxana Ilie, „protejata” lui Sorin Grindeanu, bătută în piață, după ce a încercat să fure. Trecutul zgomotos al fotomodelului care lucrează pe bani grei la ANRE actualitate.net