Ingredientul care împarte românii în două înainte de sărbători: mazărea. Ce spune rețeta originală a salatei de boeuf

Oricine a pus vreodată mâna pe un cuțit pentru a tăia legumele cubulețe în ajunul sărbătorilor știe că salata de boeuf este un subiect sensibil. Cu vită sau cu pui, cu mazăre sau fără, cu gogoșar sau castraveți murați, fiecare familie are „rețeta corectă”.

Salată de boeuf. Foto: arhivă

Mereu au existat discuții cu privire la ingrediente, dar mai ales cu privire la mazăre, dacă punem sau nu. Unii preferă cu, alții fără, însă rețeta „originală” arată cum o simplă salată de cartofi cu maioneză a cucerit întreaga lume și a luat forme diferite de la o țară la alta.

Rețeta „originală” a salatei boeuf

Povestea clasică atribuie inventarea preparatului bucătarului francez Lucien Olivier la restaurantul Hermitage din Moscova, în anii 1860. Cu toate acestea, istoricii arată că lucrurile sunt mult mai nuanțate.

Denumirea de „salată rusească” apăruse deja în 1846 în Marea Britanie, într-o carte de bucate semnată de Charles Elmé Francatelli. Rețeta originală a lui Olivier sau cea publicată la sfârșitul secolului al XIX-lea conținea ingrediente care astăzi ne par exotice sau nepotrivite: carne de ieruncă, cozi de raci, capere, măsline, aspic și trufe. Mazărea și morcovul lipseau cu desăvârșire, scrie oanacoanta.ro.

Astfel, pornind de la combinația de cartof cu maioneză, de la o țară la alta au apărut diverse rețete și combinații. Există preparate asemănătoare cu ceea ce facem noi în România în Polonia, Cehia, Spania și chiar Argentina, Brazilia și Turcia. În multe colțuri ale lumii, precum Japonia sau Coreea de Sud, există diferite variante reinterpretate, versiuni locale.

Se pune sau nu mazăre în salata boeuf

Analiza istorică arată că mazărea nu este o greșeală culinară, ci face parte dintr-o lungă tradiție de variație. Există rețete vechi fără mazăre, dar există și rețete românești documentate cu mazăre de acum aproape un secol.

Secretul din spatele disputelor aprinse legate de salata de boeuf nu ține de o rigurozitate istorică absolută, ci de nostalgie și memorie afectivă. Dacă în familia ta salata se făcea fără mazăre și cu gogoșar în oțet, bobul acela dulce îți va schimba gustul cu care ai crescut.

Preferințele personale sunt de înțeles și de respectat, însă specialiștii în culinar ne reamintesc o nuanță fină: este o mare diferență între a spune „așa îmi place mie” și „așa a fost dintotdeauna”.

Ce spun românii

Cu privire la acest subiect, românii au reacționat pe rețelele de socializare. Mai în glumă, mai în serios, unora le este indiferent dacă trebuie sau nu să punem mazăre.

„Cea mai bună salată de boeuf este fără oameni care știu exact „cum se face”

„Mie unul mazărea mi-e indiferentă, îmi place și cu ea și fără ea. La fel gogoșarii murați”

Pe de altă parte, alții spun că bobul de mazăre este vedetă. „Nu știu alții cum sunt, dar în ceea ce privește salata de boeuf, la noi, dacă mazăre nu e, nimic nu e”/„Eu nu pot numi salată de boeuf dacă nu are mazăre, deci tradițională cum am învățat de la mama”.

Există și români cărora nu le place această legumă. „Nu-mi place mazărea sub nicio formă”